Hollow Knight: Silksong y Hades II, semana de avances «indies»

Ha querido el azar que, en cuestión de días, hayamos tenido noticias tanto sobre Hollow Knight: Silksong, como sobre Hades II, dos juegos que podríamos calificar como indies (aunque ambos cuentan con un buen nivel de financiación) y que llevamos ya tiempo esperando, en un caso bastante más que en el otro, eso sí, tal y como recordaremos a continuación. Así, probablemente nos encontramos en una semana en la que los amantes de este tipo de desarrollos, que pese a no contar con tantos medios sí que han logrado destacar por lo original y divertido de sus propuestas.

Por «antigüedad», empezamos con Hollow Knight: Silksong, la esperada secuela de Hollow Knight, un metroidvania de 2017 que, por un generoso conjunto de razones, se convirtió en un éxito prácticamente inmediato. Así, alrededor de dos años después de su lanzamiento original, que tuvo lugar en febrero de 2017, Team Cherry anunció por primera vez que ya estaban trabajando en Silksong, su secuela, aunque no dieron fechas… y menos mal que no lo hicieron, porque más de cinco años después, somos muchos los que seguimos a la espera.

Durante los últimos años han sido constantes los rumores que afirmaban que su lanzamiento ya estaba cerca, pero en todos los casos dichos vaticinios no se han cumplido, al punto de que lo de su fecha de lanzamiento ya se ha convertido en una especie de meme-broma recurrente entre la comunidad gamer. Sin embargo, esta semana ha trascendido su inscripción en el sistema de clasificación por edades de Australia, tras haber hecho lo propio hace unas semanas en los registros de Corea del Sur.

Por otra parte, Hades II es la secuela de Hades, un roguelike que vio la luz en septiembre de 2020, y que rápidamente empezó a ganarse el favor de los jugadores, gracias a una propuesta también bastante única, que combina la estrategia propia del género con la mitología griega (en el mismo encarnamos a Zagreus en su huida del inframundo). Así, dado este éxito, su desarrolladora anunció la secuela a finales de 2022, indicando que estaría disponible en acceso anticipado en algún momento de 2023.

El plazo, sin embargo, no se cumplió, pero en este caso paree que la espera no se va a hacer tan larga como con Hollow Knight: Silksong, ya que sus desarrolladores acaban de abrir un test técnico de Hades II al que, si lo deseas, te puedes inscribir a través de su página en Steam. Eso sí, inscribirte no garantiza que vayas a obtener acceso a la misma, pues podemos dar por sentado que la lista de interesados será enorme, y los desarrolladores han afirmado que esta primera beta pública estará bastante más limitada que la futura versión de acceso anticipado.

En cualquier caso, esta es una muy buena semana para quienes esperan Hollow Knight: Silksong o Hades II, y una semana maravillosa para quienes tienen ambos títulos en su lista de deseados, algo que tengo la sensación de que le ocurrirá a bastantes personas… entre las que me incluyo, por supuesto.