Nintendo Switch 2, ¿reservas a la vuelta de la esquina?

Pocas esperas se están haciendo tan largas como la de Switch 2, la esperadísima segunda generación de la híbrida de Nintendo que, en su primera generación, ha sabido ganarse a millones de jugadores de todo el mundo. Nintendo no siempre acierta (recordemos, por ejemplo, los errores cometidos con Wii U), pero sí que es cierto que gusta de apostar por la innovación, en un mercado en el que sus principales rivales lo suelen fiar casi todo a fuerza bruta y catálogo.

La espera sí ha sido bastante prolífica, eso sí, en lo referido a informaciones (más o menos fiables) sobre lo que estaba por venir en esta nueva generación. Revisando nuestra hemeroteca, veo que ya estábamos en esa conversación allá por 2019, aunque aquella filtración resultó apuntar en realidad a Switch Lite. Lo que nos dice esto, en cualquier caso, es que el interés por la sucesora de Switch ha estado muy, muy presente, desde hace ya bastante tiempo y, a medida que la primera generación ha ido cumpliendo años, esto no ha hecho sino crecer.

Un gran punto de inflexión, en este sentido, lo vivimos el pasado 16 de enero, cuando Nintendo anunció un Nintendo Direct para el próximo 2 de abril y, para que tuviéramos muy claro de qué iba a tratar, finalmente mostró las primeras imágenes de la Switch 2, además de adelantar un calendario de actividades para mostrarla en público por primera vez. Ahora bien, eso no ha servido para detener los rumores y las filtraciones, más bien al contrario, las ha disparado hasta el infinito. Y es que, ahora más que nunca, hay una legión de seguidores de Nintendo esperando saberlo todo sobre la consola.

Son muchas las preguntas en el aire, pero dos de ellas son las más repetidas: cuándo saldrá a la venta y cuál será su precio. Y, claro, Nintendo lo sabe y está midiendo mucho los tiempos. Ahora bien, guardar algunos secretos es bastante difícil, especialmente cuando ya no dependen exclusivamente de uno, sino que se reparten entre la gigantesca estructura de la que depende, en este caso, su producción, distribución y venta. No en vano, éstas suelen ser las fuentes de información no oficial más fiables.

Pues bien, aunque toca recordar, como siempre en estos casos, que hablamos de un rumor, puede que ya tengamos una respuesta parcial a una de esas preguntas, y que además nos adelanta cuándo obtendremos también respuesta a segunda. Y es que, según leemos en Tom’s Guide, Nintendo Switch 2 será puesta en preventa el próximo 2 de abril las 10.00 ET (16.00, hora española peninsular), es decir, justo una hora después de la hora en la que está programado el directo en el que se producirá la presentación oficial de la consola.

Durante los últimos días también ha circulado el rumor de que, en vez de junio, su llegada oficial al mercado podría tener lugar en mayo, algo que encajaría mejor con la gran cantidad de stock de Switch 2 que, como te contamos hace unos días, ya habría llegado a las tiendas. Lo más interesante de esto, no obstante, es que incluso si Nintendo no llegara a informar sobre su precio de venta durante el Direct, la salida en preventa una hora después del evento sí que nos permitirá finalmente saber su precio y, de este modo, comprobar si se mantiene en una línea continuista o, por el contrario, si nos espera una buena noticia o, más probablemente, un disgusto.

