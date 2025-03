Intel ha cancelado su tarjeta gráfica Arc Battlemage de gama alta

Intel estaba trabajando en la GPU BMG-31, un núcleo gráfico que le iba a permitir lanzar al menos una tarjeta gráfica Arc Battlemage tope de gama. Sobre este modelo ya habíamos visto algunas filtraciones e informaciones anteriores que indicaban que podría estar, en el mejor de los casos, a la altura de una GeForce RTX 4070 SUPER.

Tras el lanzamiento de las Intel Arc B570 e Intel Arc B580 surgieron dudas sobre el estado de esa hipotética tarjeta gráfica de gama alta, y lamentablemente tenemos malas noticias, ya que al final fue cancelada. Según la fuente el gigante del chip decidió cancelar el desarrollo de la GPU BMG-31 a finales del año pasado.

El problema es que incluso tras esa cancelación se siguieron produciendo filtraciones y rumores que nos hicieron creer que esa GPU podía seguir viva, pero no es así. Esto significa que Intel no va a lanzar ninguna tarjeta gráfica más dentro de su generación actual, y que nos tendremos que conformar con las Arc B570 y B580.

La GPU BMG-31 iba a ser más grande que la G21 utilizada en las Arc B570 y B580. Según las filtraciones que habíamos visto, este núcleo gráfico iba a contar con 32 núcleos Xe2, lo que nos dejaría un total de 4.096 shaders. Para que podáis comparar, la Intel Arc B580 tiene 20 núcleos Xe2.

Su configuración de memoria también iba a ser claramente superior, ya que en teoría iba a disponer de un bus de 256 bits acompañado de 24 GB de memoria GDDR6. Con esa configuración, esta tarjeta gráfica iba a estar preparada para ofrecer una buena experiencia con juegos en resolución 4K, y como he comentado al principio su rendimiento bruto iba a ser similar al de una GeForce RTX 4070 SUPER.

Comparada con las generaciones actuales de AMD y de NVIDIA la Intel Arc Battlemage de gama alta habría sido un poco más lenta que la GeForce RTX 5070, y bastante más lenta que la Radeon RX 9070. Con todo, gracias a su configuración con 24 GB de memoria podría haber encontrado su espacio en el mercado si el precio hubiese sido razonable.

Veremos si Intel se anima a atacar a la gama alta con su próxima generación de tarjetas gráficas, conocidas con el nombre en clave Celestial (Xe3). Sabemos que tanto esa generación como su sucesora, Druid (Xe4), están vivas, pero Intel todavía no ha dicho nada sobre sus planes de implementar estas arquitecturas en nuevas tarjetas gráficas para PC, así que toca esperar.

Died in Q3 of last year.

— Jaykihn (@jaykihn0) March 27, 2025