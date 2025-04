ASUS muestra pistas sobre la Xbox Gaming Portable

ASUS ha publicado un pequeño vídeo donde adelanta el lanzamiento de una nueva consola portátil, que bien podría ser la esperada Xbox Gaming Portable.

El anuncio ha surgido en medio de rumores de una «asociación» entre ASUS y Microsoft. En principio se trataba de una variante de la ROG Ally con temática Xbox, pero quizá ambas compañías hayan ido más lejos en la colaboración. ASUS es, como sabes, un especialista en este tipo de alianzas y ya hemos visto cómo se hizo cargo de los compactos Intel NUC.

Microsoft y Sony no pueden quedarse fuera por más tiempo de la ola actual de las consolas portátiles y hace tiempo que se especula están trabajando en sus propias consolas. Y es necesario. El lanzamiento de la Nintendo Switch 2 es inminente y como la original mantendrá su capacidad de juego en movilidad. Por otro lado, la oferta de máquina de mano para juegos es cada vez más amplia.

Microsoft puede tener problemas adicionales a los de Sony, ya que el lanzamiento de la Legion Go S con SteamOS adelanta otra generación de máquinas que puede ser todo una amenaza para el monopolio de Windows en juegos. El sistema de Valve ya ha demostrado su capacidad para superar a Windows en juegos móviles y está por ver si algún día es capaz de dar el salto al escritorio informático.

Microsoft tiene que mover ficha y el video-teaser de ASUS al menos es una respuesta, aunque solo muestre a la mascota de ROG preparando el dispositivo, adelantando «velocidades más rápidas, resistencia para maratones, más capacidad y una apariencia renovada».

Our little robot friend is cooking something up…#ROG #ROGALLY #PlayALLYourGames #NextLevelGaming pic.twitter.com/nDG7rlEIhH

— ROG Global (@ASUS_ROG) March 31, 2025