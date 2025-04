Nintendo Switch 2 será una realidad el próximo 5 de junio, fecha en la que esta nueva consola llegará al mercado internacional con un precio de 449,99 dólares (469,99 euros en España).

La compañía japonesa dio muchos detalles sobre esta nueva consola en el evento de presentación que celebró ayer, y a través de su página web ha confirmado algunos detalles importantes que se dejaron en su «tintero virtual» durante la presentación, como por ejemplo el tipo de chip que utiliza Nintendo Switch 2.

Según Nintendo, es una solución «personalizada de NVIDIA». No ha entrado en detalles, pero por filtraciones anteriores, que son fiables porque acertaron con todo lo que acabó presentando Nintendo, sabemos que este chip es una versión personalizada del Tegra T239 de NVIDIA, diseñado originalmente para implementarse en coches inteligentes.

Este chip representa una evolución importante frente al modelo que monta Nintendo Switch. No solo es capaz de ofrecer un mayor rendimiento, sino que además cuenta con soporte de nuevas tecnologías que marcan una gran diferencia en juegos.

La lista de novedades y de mejoras que trae esta nueva consola es muy extensa, y sé que a muchos de vosotros os genera dudas. Por eso os he preparado este artículo, donde repasaremos sus especificaciones al completo y veremos cómo se compara frente a Nintendo Switch.

Diseño: una evolución menor que mantiene la esencia de la consola original

Esta es sin duda la mejor manera de describir a Nintendo Switch 2. La nueva consola de Nintendo repite el concepto de sistema híbrido, está fabricada también en plástico y ofrece los mismos tres modos de juego que la consola original:

Modo portátil con los dos Joy-Cons instalados.

Modo tablet con el pie de apoyo y los Joy-Cons retirados.

Modo sobremesa, utilizando el dock.

Esos tres modos de juego son uno de los valores más importantes de Nintendo Switch 2, una consola que también mantiene un diseño muy parecido a la original. La compañía japonesa ha adoptado una línea más redondeada en este nuevo modelo, algo que se deja notar tanto en los Joy-Cons como en el dock, y ha mejorado la ergonomía de la consola en modo portátil.

Nintendo Switch 2 es más grande y más pesada que la original, y tiene una distribución de botones ligeramente distinta. Los Joy-Cons cuentan con unos sticks analógicos más fiables y con mayor vida útil, y se han implementado nuevas funciones, entre las que destacan la posibilidad de utilizarlos como ratón y el nuevo botón «C», que nos da acceso a funciones de chat en juegos.

Los nuevos Joy-Cons ofrecen también un sistema de montaje lateral más fiable, gracias al sistema de retención basado en raíl con sujeción magnética, y son muy fáciles de quitar gracias al botón de liberación situado en la parte trasera.

Pantalla, nuevo dock y potencia de Nintendo Switch 2

Nintendo Switch 2 monta una pantalla de 7,9 pulgadas con resolución 1080p. Este cambio representa una evolución importante frente a la pantalla de 6,2 pulgadas con resolución 720p del modelo original, que se traduce en una mayor calidad de imagen gracias al incremento de la densidad de píxeles por pulgada.

La pantalla de Nintendo Switch 2 presentará imágenes más nítidas y definidas, y también trae otras mejoras que suponen un punto de inflexión, como la tasa de refresco de 120 Hz, el soporte de HDR10 tanto en juegos como en contenidos multimedia y la compatibilidad con VRR (tasa de refresco variable), que ajusta la tasa de refresco de la pantalla a la tasa de fotogramas en juegos.

Estos números ya dejan claro que con Nintendo Switch 2 se ha producido un gran salto en términos de rendimiento frente al modelo original, y que veremos juegos que podrán funcionar a más de 60 fotogramas por segundo. De no ser así no tendría sentido montar una pantalla con una tasa de refresco de 120 Hz.

El dock integra un ventilador dedicado que mejora la refrigeración de la consola, y le permite trabajar a una velocidad más elevada, mejorando significativamente el rendimiento en juegos. Este dock tiene salida HDMI con resolución 4K y 60 Hz, lo que confirma los rumores que decían que Nintendo Switch 2 iba a poder reescalar a 4K en modo dock.

La nueva consola de Nintendo utiliza un SoC NVIDIA Tegra personalizado. Todavía no se han confirmado sus especificaciones, pero sabemos por filtraciones anteriores que tendrá una nueva CPU de 8 núcleos, y que contará con una GPU Ampere equipada con 1.536 shaders. La GPU de Nintendo Switch 2será compatible con DLSS 4 de NVIDIA, una tecnología de reescalado inteligente que ayudará a mejorar el rendimiento incluso en los juegos más exigentes.

En términos de potencia bruta la diferencia entre ambas consolas sería enorme. La GPU de Nintendo Switch 2 tendría una potencia aproximada de 1,72 TFLOPs en FP32 en modo portátil, mientras que la GPU de Nintendo Switch apenas llega a los 0,19 TFLOPs en FP32. En modo dock la potencia aumentará considerablemente gracias a la subida de frecuencias que se producirá en la GPU.

Esa diferencia de potencia bruta ya confirma un gran salto generacional, pero no es la única diferencia importante en términos de rendimiento entre ambas consolas. Nintendo Switch 2 va a contar con el tripe de memoria unificada (12 GB), un cambio muy importante que le permitirá recibir versiones de cualquier juego de la generación actual, y moverlo sin problemas.

Ya está confirmado que Nintendo Switch 2 va a recibir títulos tan exigentes como Cyberpunk 2077 en su versión más actual, que es exclusiva de la presente generación de consolas, y Final Fantasy VII Remake Intergrade, que fue una versión mejorada para PS5 y PC. Ambos juegos no solo son impensables en Nintendo Switch, sino que además tampoco llegaron a PS4 y Xbox One (la versión de Cyberpunk 2077 que recibieron fue la «old gen» que no tiene nada que ver con la actual).

Nintendo Switch 2 no va a tener una unidad SSD, pero esto no es un problema, porque Nintendo ha montado una solución de almacenamiento UFS 3.1 que es capaz de alcanzar los 2.100 MB/s en lectura secuencial, un nivel de rendimiento muy superior a los 300 MB/s de la unidad de Nintendo Switch, y suficiente para acomodar juegos de la generación actual.

La capacidad base de esa unidad de almacenamiento es de 256 GB, una cifra que deja en ridículo los 32 GB que montaba Nintendo Switch, pero que se nos antoja algo corta para los estándares actuales, ya que muchos juegos consumen como mínimo entre 60 y 100 GB de almacenamiento. Nintendo debería haber optado por una solución con 512 GB de capacidad.

Rendimiento, conectividad, retrocompatibilidad y juegos

Nintendo Switch 2 va a ser una consola con potencia suficiente para jugar en 1080p, pero recurriendo al reescalado en juegos triple A exigentes de la generación actual. La tecnología NVIDIA DLSS 4 va a ser un pilar fundamental en todos los títulos que llegarán a esta consola, y le permitirá renderizar juegos en 540p y reescalarlos a 1080p manteniendo una buena calidad de imagen.

NVIDIA DLSS 4 no tiene nada que ver con la versión de AMD FSR que utiliza Nintendo Switch. La solución de NVIDIA es una tecnología de reescalado y reconstrucción de la imagen potenciada por IA que utiliza un modelo de última generación, y que recurre a hardware especializado (núcleos tensor) presente en la GPU.

El uso de IA mejora la calidad final del proceso de reescalado y reconstrucción de la imagen, y el hardware especializado es clave para conseguir una importante mejora del rendimiento. Y hablando del rendimiento, es muy probable que con juegos actuales Nintendo Switch 2 se mueva a 60 FPS en modo portátil con esa resolución 1080p reescalada, y que los juegos menos exigentes funcionen a un máximo de 120 FPS.

La nueva consola de Nintendo también ha mejorado en conectividad frente al modelo original, ya que viene con soporte de Wi-Fi 6 y un estándar Bluetooth más avanzado. No se ha concretado la versión, pero debería ser 5.X como mínimo. Es cuestionable que la gran N no haya optado por dar soporte al estándar Wi-Fi 7, pero como la consola llevaba en desarrollo desde 2019 la verdad es que resulta comprensible, eligieron el estándar Wi-Fi 6 por ser el más avanzado en aquel momento, y ya decidieron no cambiarlo.

Los juegos han sido uno de los puntos más importantes de la presentación de Nintendo Switch 2, porque confirman que es una consola a la altura de la generación actual. Ya os he comentado anteriormente que va a recibir versiones de juegos muy exigentes, como Cyberpunk 2077 en su versión para la generación actual y Final Fantasy VII Remake Intergrade, pero estos son solo la punta del iceberg.

Se han confirmado también otros lanzamientos muy importantes, como Street Fighter 6, Star Wars Outlaws y Elden Ring. Queda claro que esta consola no va a tener problemas con los juegos de la generación actual, ni siquiera con aquellos que utilizan trazado de rayos de forma nativa. Es totalmente normal, ya que Nintendo Switch 2 cuenta con hardware dedicado para acelerar trazado de rayos.

Nintendo ha confirmado también lo que era un secreto a voces, que Nintendo Switch 2 recibirá versiones mejoradas de los juegos de Nintendo Switch. Estos juegos se conocen como «Nintendo Switch 2 Edition», y ofrecerán nuevas funciones y mejoras técnicas, entre las que podemos destacar:

Mayor resolución.

Mejoras en la calidad gráfica.

Tasa de fotogramas más alta.

Por ejemplo, Metroid Prime 4 Beyond funcionará en resolución 4K a 60 FPS en modo dock y en 1080p a 60 FPS en modo portátil con el modo calidad de imagen, y a 120 FPS en 1080p en modo dock y 720p y 120 FPS en modo portátil. Este juego tendrá texturas mejoradas y tiempos de carga más bajos en la versión para Nintendo Switch 2.

Nintendo ha confirmado que los juegos de Nintendo Switch serán retrocompatibles con Nintendo Switch 2, pero al mismo tiempo ha indicado que algunos títulos tienen problemas de mayor o menor gravedad, y que por tanto esa retrocompatibilidad no es perfecta.

La consola también vendrá acompañada de juegos exclusivos muy prometedores, entre los que destaca The Duskbloods, un nuevo título desarrollado por From Software que se presenta como una curiosa mezcla entre Dark Souls, Bloodborne y Elden Ring.

Precio de la consola, y de los juegos: tenemos un problema

Los rumores que decían que Nintendo Switch 2 iba a ser más cara de lo esperado han acertado. Veníamos barajando un precio de 400 euros, pero al final esta consola llegará al mercado con un precio de 449,99 euros. Esto hace que se pise con PS5 en su versión digital, y que esté muy cerca de Xbox Series X y de PS5 en su versión con unidad óptica.

Nintendo Switch 2 es 120 euros más cara que Nintendo Switch en el momento de su lanzamiento, pero este aumento de precio no es el único problema que nos plantea la nueva consola de Nintendo, y es que sus juegos también van a ser mucho más caros.

La compañía japonesa ha confirmado que el precio de los juegos de Nintendo Switch 2 será de entre 80 y 90 euros. Esto me hace pensar que los rumores que decían que GTA VI podría costar 100 euros no eran ninguna locura, y que puede que se acaben cumpliendo. Por si todavía te lo preguntas te diré que sí, que GTA VI será perfectamente viable en esta consola.

Afortunadamente, los juegos en formato digital serán más económicos que los juegos en formato físico. Por lo que he podido ver en los primeros listados de precios oficiales el ahorro al comprar en formato digital será de unos 10 euros por juego.

Para terminar os dejo con dos listados completos que recogen las especificaciones de Nintendo Switch y Nintendo Switch 2. Estos listados os permitirán comparar de forma directa el hardware de ambas consolas. Si os queda cualquier duda podéis dejarla en los comentarios y os ayudaré a resolverla.

Especificaciones y precio de Nintendo Switch 2

Pantalla LCD de 7,9 pulgadas con resolución de 1.920 x 1.080 píxeles y tasa de refresco de 120 Hz. Soporta HDR10 y VRR.

Resolución 4K en modo dock (60 Hz).

SoC NVIDIA Tegra personalizado. No se ha concretado el nodo de fabricación, pero es muy probable que utilice el nodo de 8 nm de Samsung.

Procesador ARM con ocho núcleos de 64 bits a una velocidad máxima de 1,1 GHz.

GPU NVIDIA Ampere personalizada con 1.536 shaders a una velocidad de 561 MHz en modo portátil y 1.007 MHz en modo dock.

12 GB de memoria LPDDR5X a 7.500 Mbps con un bus de 128 bits (120 GB/s de ancho de banda).

256 GB de almacenamiento de tipo UFS 3.1 con una velocidad máxima de lectura secuencial de 2.100 MB/s.

Ranura para tarjetas microSD de hasta 2 TB de capacidad.

Sensores: acelerómetro, giroscopio, brillo y ratón.

Dos puertos USB Type-C y un jack de 3,5 mm. El dock cuenta además con dos puertos USB Type-C, una salida HDMI y un conector Ethernet.

Conectividad Wi-Fi 6, Bluetooth y NFC.

Altavoces estéreo.

Batería de 5.220 mAh con una autonomía de entre 2 y 6,5 horas de juego.

Tiempo de carga: unas tres horas.

Medidas: 272 x 116 x 13,9 mm.

Peso: 534 gramos (con los Joy-Con).

Precio de salida: 469,99 euros.

Especificaciones y precio de Nintendo Switch