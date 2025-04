Windows 11 gana mercado cada mes y marzo no fue una excepción, según los datos de Statcounter. La subida de cuota no llega por la solución de sus problemas que son variados. Es que, simplemente, el fin de ciclo de vida de Windows 10 (por decisión comercial que no técnica ya que este versión se encuentra en el mejor momento de su historia) se acerca rápidamente y los que quieren permanecer en la plataforma de Microsoft no tienen más remedio que actualizar equipos.

Por otro lado, ya hace años que todos los ordenadores personales nuevos solo se venden con Windows 11 preinstalado y esa es otra vía importante de subida de cuota. Microsoft tampoco vende licencias de Windows 10, aunque aquí sí podemos encontrar oferta, como la que te venimos ofreciendo puntualmente con los mejores descuentos.

Windows 11 gana mercado con récord en marzo

Todo lo anterior va sumando y aunque -como a la mayoría- te guste más Windows 10, si no buscas alternativas tendrás que pasar por el aro que marca Microsoft a modo de migración. Es lo que ha pasado en el mes de marzo, donde la cuota de mercado de Windows 11 aumentó un 4,53%, la mayor subida en tres años. Con ello, Windows 11 tiene una cuota del 42,66%, nuevo récord desde su lanzamiento.

Lo que gana Windows 11 lo pierde Windows 10 casi a la décima. Nuestro sistema favorito perdió un 4,43% en marzo y aunque se mantiene como el ‘rey del escritorio’ informático con un 54,23% la tendencia que puede verse en el gráfico indica que en dos o tres meses perderá su posición de privilegio.

Y no habrá marcha atrás. El programa oficial de Seguridad Extendida para usuarios finales que permitiría seguirlo usando con actualizaciones de seguridad más allá del 14 de octubre de 2025 cuando finaliza su soporte oficial, cuesta dinero, solo duraría un año más y no es algo que vaya a usar el grueso de consumidores.

Sí; Windows 10 podría durar bastante más y de hecho decenas de millones de usuarios que no queremos Windows 11 aún lo usamos con total normalidad, pero las necesidades comerciales de Microsoft se van a imponer y es hora de ir buscando alternativas.

Si no quieres Windows 11 o no puedes actualizar porque tu equipo no cumple con los requisitos (esa es otra…) GNU/Linux es la plataforma de elección porque además soportará sin ningún problema tus equipos más antiguos, mientras que el salto a macOS siempre es otra opción recomendable, si bien en este caso tendrás que invertir en un equipo nuevo porque las técnicas de ‘Hackingtosh‘ cada vez son mucho más complicadas.