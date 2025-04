Diablo V, todo lo sabemos sobre este esperado juego

Blizzard ha confirmado que Diablo IV seguirá funcionando durante varios años, pero que esto no le impedirá lanzar Diablo V. Fue Rod Fergusson, jefe de la saga Diablo, quien hizo este comentario, y planteó que lo que veremos será una coexistencia en el futuro entre ambos juegos durante un largo periodo de tiempo.

La idea que Blizzard nos propone es la misma que estamos viviendo actualmente con Diablo III y Diablo IV, dos juegos que siguen teniendo soporte, y que cuentan con sus propias bases de jugadores. Sin embargo, la pregunta que todos nos hacemos es cuándo podría llegar Diablo V, un juego cada vez más esperado por el agotamiento que está mostrando Diablo IV.

Siendo sincero, Diablo IV es un juego que me ha gustado mucho, de hecho lo sigo considerando como uno de los mejores de la franquicia. Le he dedicado bastantes horas, he subido varios personajes aprovechando las temporadas, y he conseguido objetos míticos para maximizar cada construcción de personaje.

Sin embargo, ha sido el título de la franquicia que más rápido me ha cansado, y es una pena, porque tiene mucho potencial. El problema está en que Blizzard no ha sabido aprovechar ese potencial. Por ejemplo, la vuelta de las runas fue una implementación ridícula que no tenía nada que ver con lo que vimos en Diablo II, y el modelo del pase de batalla también es decepcionante, sobre todo para los que queremos jugarlo de forma gratuita.

Cuándo llegará Diablo V

Mike Ybarra, presidente de Blizzard, dijo abiertamente que no tendremos que esperar tanto para el lanzamiento de esta nueva entrega. No dio fechas, pero por sus palabras podemos intuir que no habrá que esperar diez años para la llegada de ese nuevo juego, que fue precisamente el tiempo que pasó entre el lanzamiento de Diablo III y Diablo IV.

Por razones obvias Ybarra no dio una fecha concreta de lanzamiento, pero a partir de sus palabras, y del tiempo que pasó entre el lanzamiento de Diablo III y el de Diablo IV, podemos deducir que lo más probable es que en esta ocasión la ventana de lanzamiento de Diablo V sea de entre 7 y 8 años.

Si esto se confirma, el lanzamiento de Diablo V podría producirse entre 2030 y 2031. Son fechas bastante lejas, pero tienen sentido, porque encajan con las palabras de Ybarra y con la estrategia que ha venido manteniendo Blizzard.

Historia y jugabilidad: qué podemos esperar

Lo más seguro es que Blizzard repita el enfoque multijugador y el uso del modelo de juego como servicio para monetizar Diablo V durante muchos años, que es el modelo que ha adoptado con Diablo IV, aunque respetando el clásico modo campaña, que servirá como «calentamiento» antes de entrar en el «end game» (fase final de juego), que es donde empieza realmente la aventura de farmear para mejorar y potenciar a nuestro personaje.

La jugabilidad en general no va a cambiar. Diablo V seguirá siendo un juego de rol de acción, la construcción de los personajes se seguirá basando en configuraciones específicas, y el farmeo de objetos de alto nivel será uno de los elementos fundamentales para mantener al jugador «enganchado» una vez que haya completado todas las misiones, y que haya alcanzado el nivel máximo.

En cuanto a la historia, volveremos a ver la clásica pugna entre el bien y el mal, aunque esta vez con diferentes demonios como protagonistas. Puede que en esta ocasión Blizzard opte por volver a poner como antagonista a alguno de los demonios mayores de entregas anteriores, ya que tiene mucho donde elegir, pero no hay nada seguro todavía.

Tras lo visto en el final de Diablo IV Vessel of Hatred parece lógico pensar que Mefisto podría ser el demonio mayor antagonista en Diablo V, aunque esto podría cambiar si Blizzard decide cerrar esta historia con una nueva expansión para Diablo IV, algo que no podemos descartar porque este juego todavía tiene muchos años de vida por delante.

A qué plataformas llegará Diablo V

Si se confirma su lanzamiento en 2030, este título podría llegar como un juego de transición generacional, es decir, estaría disponible tanto en PC, PS6 y Xbox Next como en Xbox Series X-Series S, PS5 y Nintendo Switch 2. Esta fue precisamente la estrategia que siguió Blizzard con Diablo IV, y tiene una explicación muy sencilla.

Con esa estrategia la compañía podría llegar a una base más amplia de jugadores, y podría maximizar la monetización de Diablo V. Sería lo más rentable para Blizzard, y también beneficiaría a los usuarios de varias generaciones de consolas, que podrán jugar a este título sin tener que comprar una nueva consola.

También tendrá una consecuencia positiva en sus posibles requisitos, ya que al ser un título de transición intergeneracional estos serán más bajos comparados con los juegos de próxima generación, y estarán a la altura de lo que exigen los juegos triple A actuales. Esto también lo vimos en su momento con el lanzamiento de Diablo IV, un juego que en pleno 2023 funcionaba sin problemas en una modesta GeForce GTX 970.

Qué PC necesitaré para jugar a Diablo V

Obvia decir que todo lo que os voy a contar a continuación es una simple estimación, pero es un hecho que a Blizzard no le ha interesado nunca lanzar juegos muy exigentes que solo funcionen bien a unos pocos usuarios que tienen PCs extremadamente potentes, así que los requisitos de Diablo V van a ser asequibles, y se podrá jugar en cualquier PC de gama media actual sin problemas.

Posibles requisitos mínimos

Windows 11 como sistema operativo.

Intel Core i3-10100F o Ryzen 5 2500X. Cuatro núcleos y ocho hilos.

16 GB de memoria RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 1080 o Radeon RX 5700.

100 GB de espacio libre en una unidad SSD.

Posibles requisitos recomendados

Windows 11 como sistema operativo.

Intel Core i5-10400 o Ryzen 5 3600. Seis núcleos y doce hilos.

32 GB de memoria RAM.

Tarjeta gráfica GeForce RTX 2080 o Radeon RX 6650 XT.

100 GB de espacio libre en una unidad SSD.

Posibles requisitos ideales para 4K

Windows 11 como sistema operativo.

Intel Core i5-12600K o Ryzen 5 7600X. Seis núcleos y doce hilos.

32 GB de memoria RAM.

Tarjeta gráfica GeForce RTX 4080 o Radeon RX 7900 XTX.

100 GB de espacio libre en una unidad SSD.

Qué tecnologías soportará esta nueva entrega

Lo más razonable sería que estuviera, como mínimo, a la altura de Diablo IV en este sentido, y que por tanto tenga soporte de las principales tecnologías de reescalado y de generación de fotogramas, y que implemente también trazado de rayos avanzado.

Los posibles requisitos que hemos visto serían para mover el juego sin trazado de rayos. Con dicha tecnología activada las exigencias de hardware aumentarán, pero se deberían compensar utilizando reescalado y generación de fotogramas, que es precisamente lo que ocurre con Diablo IV.