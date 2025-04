iPhone 17, así será el diseño de todos los nuevos terminales de Apple

El iPhone 17 ha dejado de ser un secreto gracias a numerosas filtraciones con maquetas altamente realistas de este terminal que muestran el diseño del modelo base, y también de las versiones Pro, Pro Max y Air.

En este artículo vamos a examinar las novedades y los cambios que traerá esta nueva generación frente a la familia iPhone 16, y empezamos con el iPhone 17.

A nivel de diseño este modelo no traerá cambios importantes frente al iPhone 16. Tendrá la misma terminación en la parte trasera, con dos cámaras dispuestas en vertical y un flash LED justo a la derecha.

El iPhone 17 Air solo tendrá una cámara trasera, que estará integrada en una isleta horizontal. Los modelos Pro y Pro Max tendrán tres cámaras traseras con la misma distribución que la generación actual, pero estarán integradas en una isleta de gran tamaño que cubrirá un cuarto de la parte posterior.

No hemos visto todavía imágenes de estos nuevos terminales por la parte frontal, pero está claro que Apple va a mantener la Dynamic Island durante al menos una o dos generaciones más, así que la única sorpresa en este sentido podría ser una pequeña reducción del tamaño de esta.

En términos de diseño el modelo que más expectación ha generado ha sido el iPhone 17 Air, porque podría ser extremadamente delgado. Según las últimas informaciones tendrá un grosor de solo 5,65 mm, mientras que el modelo Pro Max llegaría a los 8,75 mm de grosor.

Si se confirman esas medidas, Apple tendrá que hacer frente a un desafío importante, reforzar la estructura de este terminal lo suficiente como para que no se doble fácilmente, ya que de lo contrario acabaría siendo extremadamente frágil, y esto acabaría siendo un problema en términos de durabilidad y vida útil.

Todos los iPhone 17 estarán fabricados en metal y cristal, aunque hay dudas sobre si Apple repetirá el uso de titanio en los modelos Pro y Pro Max. Algunos rumores dicen que la compañía de la manzana podría volver al acero, pero no hay nada seguro todavía.

Se espera que la presentación de estos nuevos terminales se produzca en septiembre de este año, y que el precio de venta sea igual o ligeramente superior al de los modelos actuales. El iPhone 17 Air es el único que no tiene ningún referente en la generación actual, y se estima que podría costar entre 1.199 y 1.299 dólares.

