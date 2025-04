The Division 2 recibirá un nuevo DLC de pago, Battle for Brooklyn

Parece que The Division 3 tendrá que esperar, porque Ubisoft ha querido dar una nueva vida a The Division 2 con el DLC de pago Battle for Brooklyn. Esta expansión nos llevará a una de la zonas más populares de Nueva York, y volveremos a visitar secciones que estuvieron presentes en The Division.

El equipo de desarrollo de Ubisoft ha cambiado la estación del año en la que recorreremos esas zonas de Nueva York en este DLC, pasando de la Navidad invernal del juego original al otoño en este nuevo contenido. Aunque parezca un cambio poco importante la realidad es totalmente distinta, ya que crea una ambientación y una atmósfera completamente diferente.

Con esta expansión de The Division 2 tendremos la oportunidad de explorar nuevas zonas, de interaccionar con nuevos personajes y de conseguir nuevos objetos. Según los desarrolladores, en lugar de abrumar al jugador con misiones secundarias, en esta expansión se ha mejorado la narrativa para ofrecer una historia más completa y mejor contada.

Los «cleaners» («limpiadores») volverán a estar presentes, tendremos nuevas armas y habilidades que transformarán la experiencia de juego tanto en la modalidad jugador contra jugador como en la modalidad jugador contra entorno.

Ubisoft también ha confirmado que introducirá mejoras en la temporada del año 7, y que una de las más importantes se centrará en el funcionamiento del mundo abierto, que será más dinámico gracias a un sistema que reaccionará a las acciones del jugador, y que nos permitirá desbloquear guías de fabricación de objetos exóticos.

Los requisitos de The Division 2 no van a cambiar con este nuevo DLC. Su lanzamiento está previsto para el 27 de mayo y tendrá un precio de 14,99 euros. Todavía no se ha confirmado a qué plataformas llegará este nuevo DLC, pero si no introduce mejoras ni cambios gráficos lo más lógico es que esté disponible para todos los sistemas a los que llegó el juego original.

Si esto se cumple, Battle for Brooklyn debería estar disponible para PC, Xbox One, Xbox Series S-X, PS4 y PS5. Nintendo Switch no tenía potencia suficiente para mover The Division 2, pero ahora que el lanzamiento de Nintendo Switch 2 está cada vez más cerca puede que Ubisoft esté considerando desarrollar una versión para dicha consola, que sí tiene el hardware necesario.