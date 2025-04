Malas noticias si esperas un nuevo tráiler de GTA VI

El primer tráiler de GTA VI se lanzó en diciembre de 2023, es decir, hace ya más de uno año. Desde entonces no hemos vuelto a ver ningún tipo de contenido nuevo sobre este juego por parte de Rockstar, y esto está generando una gran impaciencia entre los fans de la franquicia, que no dejan de preguntarse cuándo se decidirá el estudio a lanzar el segundo tráiler de este esperado juego.

Si eres uno de esos fans la respuesta que te voy a dar no te va a gustar, y es que lo más probable es que no veamos un segundo tráiler de GTA VI. Un exdesarrollador de Rockstar que formó parte del equipo encargado de GTA IV ha dicho que, en su opinión, lo mejor para generar más expectativas alrededor de este juego sería jugar con el elemento sorpresa y no lanzar más vídeos.

Rockstar todavía no ha hecho ningún comentario al respecto, así que no hay nada confirmado, pero viendo el enorme silencio que el estudio ha mantenido sobre este proyecto desde el lanzamiento de ese primer tráiler podemos sacar una cosa en claro, y es que no les preocupa lo más mínimo mantener un gran secretismo alrededor de GTA VI.

La verdad es que tiene sentido, y para Rockstar no lanzar ningún tráiler más sería una apuesta totalmente segura, os explico por qué.

GTA VI ha generado una expectativa tan enorme que Rockstar no necesita lanzar más vídeos. Tanto los medios como los fans de la franquicia siguen de cerca cualquier rumor o posible filtración, y esto hace que el juego se mantenga constantemente como un tema de actualidad, lo que evita que el «hype» se enfríe.

Por otro lado, lanzar un nuevo vídeo podría ser un arma de doble filo. Ese nuevo contenido podría aumentar aún más la expectación si gusta a los fans y a los medios, pero si no gusta podría tener el efecto contrario, y lo último que quiere Rockstar después del daño que le hizo la filtración masiva de datos de GTA VI es meter la pata forzando el lanzamiento de un tráiler que realmente no necesita.

Creo que lo más inteligente por parte de Rockstar sería precisamente eso, no mostrar nada nuevo hasta que no llegue el momento del lanzamiento de GTA VI, que en teoría está marcado para finales de este mismo año. Primero llegará la versión para PS5 y Xbox Series X-Series S, y más adelante se lanzará una versión para PC.

Algunos rumores ya dan por hecho que GTA VI también estará disponible en Nintendo Switch 2, y la verdad es que yo también estoy casi seguro de ello, pero no hay nada confirmado todavía.