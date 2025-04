Ya tenemos los requisitos oficiales de Elden Ring Nightreign, un juego muy esperado que llegará el 30 de mayo a PC, PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series S-Series X. Es importante dejar claro que no se trata de un DLC, como Shadow of the Erdtree, sino de un título independiente, y que por tanto no es necesario tener Elden Ring para poder jugarlo.

Elden Ring Nightreign se centra en el modo multijugador, y nos permite afrontar nuevos desafíos en compañía de otros jugadores a través de su mundo abierto. Si completamos esos desafíos conseguiremos reliquias, un objeto muy importante porque nos permitirán mejorar a nuestro personaje con diferentes habilidades.

Ese nuevo planteamiento ha generado algunas críticas entre los fans, que querían un nuevo DLC que ampliase todavía más el contenido para un jugador. Sin embargo, FromSoftware ha querido hacer algo diferente, y parece que la jugada le ha salido bastante bien, porque este juego ha generado mucha expectación.

Requisitos de Elden Ring Nightreign

Requisitos mínimos

Windows 10 como sistema operativo.

CPU Intel Core i5-10600 o AMD Ryzen 5 5500 (seis núcleos y doce hilos).

12 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 1060 de 3 GB o Radeon RX 580 de 4 GB.

DirectX 12 (nivel 12_0).

30 GB de espacio libre.

Con esos requisitos el juego debería funcionar en 1080p con calidad media.

Requisitos recomendados

Windows 10 como sistema operativo.

CPU Intel Core i5-11500 o AMD Ryzen 5 5600 (seis núcleos y doce hilos).

16 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 1070 con 8 GB o Radeon RX Vega 56 con 8 GB.

DirectX 12 (nivel 12_0).

30 GB de espacio libre.

Si cumplimos estos requisitos el juego debería funcionar en 1080p con calidad alta máxima.

Los requisitos son más altos que los de Elden Ring

Elden Ring tenía unos requisitos más bajos, aunque la diferencia no es muy grande. Ambos juegos tienen los mismos requisitos de RAM, almacenamiento y tarjetas gráficas, pero Elden Ring Nightreign necesita un procesador más potente, tanto en sus requisitos mínimos como en los recomendados.

El juego original necesitaba un Intel Core i5-8400 o un Ryzen 3 3300X (4 núcleos y 8 hilos), y en esta nueva entrega necesitaremos un Intel Core i5-10600 o un Ryzen 5 5500 (6 núcleos y 12 hilos). La diferencia es considerable, ya que hablamos de dos núcleos y cuatro hilos más.

Creo que es muy probable que ese cambio en el requisito a nivel de procesador se deba a ese nuevo enfoque centrado en el modo multijugador, un modo que aumenta inevitablemente las exigencias a nivel de CPU por la presencia de varios jugadores dentro de una misma instancia.