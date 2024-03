Stardew Valley 1.6 ya está aquí, y es una actualización enorme

Eric Barone ya adelantó, hace unas semanas, que hoy era el día elegido para el lanzamiento de Stardew Valley 1.6, la esperadísima actualización anunciada hace ya cerca de un año, y que inicialmente supuso una enorme sorpresa pues, en teoría, la versión 1.5 publicada en diciembre de 2020 (aunque el salto de la misma a las versiones para Android e iOS se retrasó hasta principios del año pasado) iba a ser la última, ya que Barone se iba a centrar en su segundo juego, Haunted Chocolatier.

No obstante, y aunque este anuncio fue una sorpresa, el desarrollador afirmó inicialmente que su objetivo era mejorar el sistema de mods para ponérselo más fácil a los creadores de los mismos. Esto, de por sí, ya era una excelente noticia, pues Stardew Valley tiene un rico ecosistema de complementos de este tipo, con creadores muy volcados en ofrecer desde rediseños visuales hasta herramientas que suponen un gran cambio a la experiencia original del juego.

Matizo que ese era el objetivo inicial, poniendo el foco en «inicial», porque poco a poco los planes fueron cambiando. Así, a principios de este año Barone ya nos dio a entender que la actualización 1.6 de Stardew Valley no llegaría solo con las mejoras para los modders, que también podíamos esperar algo de nuevo contenido. Concretamente algunos diálogos nuevos y un nuevo festival que se sumaría a los ya existentes. Una buena noticia, sin duda.

Pues bien, Stardew Valley 1.6 ya está disponible como actualización para los usuarios y, aunque Barone ya ha ido adelantado estos últimos días algunas de las novedades que nos esperaban, la publicación de la lista de novedades nos ha dejado con la boca abierta a todos los aficionados a este juego. ¿Por qué? Pues porque finalmente no hay un nuevo festival, sino tres, un nuevo tipo de granja, nuevas mecánicas, nuevas opciones sobre los elementos ya existentes, nuevos elementos, nuevos diálogos, mejoras visuales… la lista es, sencillamente, increíble.

Tanto es así que, hace unos pocos días, el propio Barone recomendó a los usuarios que, una vez descargada la actualización, inicien una nueva partida. No porque Stardew Valley 1.6 no sea compatible con las partidas anteriores, pues no habrá problema alguno a este respecto, sino porque solo una partida iniciada desde cero permitirá explorar todas las novedades que, finalmente, se incluyen en esta actualización. Una actualización que, como todas las de Stardew Valley, es gratuita, pese a que por la cantidad de contenido sería justificable su publicación como DLC de pago.

Estoy seguro, desde que vi el primer vídeo, de que Haunted Chocolatier será un juego sensacional, pero de lo que tampoco cabe duda es de lo importante que es Stardew Valley para Barone. Algo que, en realidad, él mismo ha expresado en más de una ocasión, junto con la gratitud que siente hacia la comunidad que se ha generado alrededor del juego. Y tanto es así que, aunque podríamos pensar que esta sí que es la última actualización, también afirmó recientemente que tiene la sensación de que no dejará de actualizarlo nunca. Lo que he dicho una y mil veces: todo lo bueno que se diga sobre Eric Barone y sobre Stardew Valley es poco.