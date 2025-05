Stellar Blade para PC ya tiene fecha de lanzamiento, y nuevo tráiler

Se ha filtrado el tráiler de lanzamiento de Stellar Blade para PC, un juego muy esperado que lleva tiempo listado en Steam, y que por fin tiene fecha de lanzamiento, el 11 de junio.

Gracias a este tráiler filtrado también hemos podido descubrir algunas de las características exclusivas que tendrá la versión de Stellar Blade para compatibles, y sin duda la más destacada es la compatibilidad con NVIDIA DLSS 4 y multigeneración de fotogramas.

Si tienes una tarjeta gráfica Radeon de AMD podrás utilizar la tecnología FSR 3. Es una pena, porque parece que este título no tendrá soporte de FSR 4.

Stellar Blade utiliza el motor gráfico Unreal Engine 4 con modificaciones importantes, y no hay cambios en este sentido en la versión para PC, que utilizará ese mismo motor gráfico. Esto me hace pensar que lo más probable es que esta versión no cuente con ninguna mejora gráfica importante, y que podemos olvidarnos del trazado de rayos.

Todavía no se han confirmado los requisitos mínimos y recomendados de este juego para PC, pero sabemos que Shift Up, los desarrolladores, están haciendo todo lo posible para que funcione en Steam Deck, lo que significa que sus requisitos mínimos deberían ser bastante asequibles.

El año pasado compartimos con vosotros una estimación de los posibles requisitos de Stellar Blade en PC, y no creo que los requisitos finales disten mucho de esa estimación. Puede que los requisitos recomendados acaben siendo un poco más altos, sobre todo a nivel de GPU, donde podríamos ver una GeForce RTX 4060 y una Radeon RX 7600, pero en cualquier caso seguirían siendo asequibles.

En el vídeo podemos ver una medición de rendimiento sin y con DLSS MFG (multigeneración de fotogramas). El juego pasa de 110 FPS a 352 FPS, una mejora enorme, y por cifras parece que esa medición se ha hecho con Stellar Blade configurado en 4K y calidad máxima.

También contaremos con soporte de monitores ultrapanorámicos en esta versión, y con texturas de mayor calidad frente a la versión de PS5. En cuanto al contenido, Stellar Blade para PC vendrá con 25 nuevos atuendos y un nuevo jefe al que podremos hacer frente.