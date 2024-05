Stellar Blade ha sido un éxito y podría llegar a PC, posibles requisitos

El lanzamiento de Stellar Blade estuvo acompañado de una importante polémica que, en parte, me recordó a lo que ocurrió en su momento con el genial Bayonetta, aunque en este caso la polémica no fue tan intensa, probablemente porque la situación social no era igual en 2009 que en 2024. Ambas polémicas giraron en torno a la sexualización de sus protagonistas.

La sexualización de personajes en juegos no es nada nuevo, esto lleva siendo un recurso popular y muy utilizado por parte de los desarrolladores casi desde el nacimiento de los videojuegos, pero con la transformación que ha vivido la sociedad en las últimas dos décadas, y el incremento de la popularidad de esta forma de entretenimiento, se ha convertido en un tema cada vez más complicado.

El caso es que al final esa polémica acabó jugando a favor de Stellar Blade. Muchos defendieron el concepto del juego en aras de la libertad y del hecho de que, al final, es solo un juego. Coincido, demonizar un juego porque su protagonista tenga curvas es algo totalmente ridículo, sería como censurar a He-Man porque tiene muchos músculos y va en taparrabos. Libertad creativa, señores.

Stellar Blade se ha convertido en un fenómeno de masas y sus ventas han sido tan buenas que ShiftUp, el estudio encargado de su desarrollo, está considerando el desarrollo de una secuela y de una versión para PC. Esto es una buena noticia, pero debemos tener en cuenta que todavía no es un compromiso en firme, y que si se pusieran manos a la obra ahora mismo esa versión para PC tardaría como mínimo unos meses en llegar.

Posibles requisitos de Stellar Blade en PC

Al ser un juego exclusivo de PS5 sus requisitos deberían ser parecidos a los de cualquier otro juego portado de dicha consola a PC. Esto me permite establecer una estimación bastante precisa y acertada de los requisitos que podría tener una versión de Steallar Blade para PC, y que voy a compartir ahora mismo con vosotros.

Requisitos mínimos

Windows 10 como sistema operativo.

Procesador Intel Core i7-4770 o Ryzen 5 1500X. Cuatro núcleos y ocho hilos.

12 GB de memoria RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 1060 de 6 GB o Radeon RX 580 de 8 GB.

100 GB de espacio libre en unidad SSD.

Esta configuración podría ser suficiente para jugarlo en 1080p con calidad baja y 30 FPS.

Requisitos recomendados

Windows 10 como sistema operativo.

Procesador Intel Core i7-8700K o Ryzen 5 3600. Seis núcleos y doce hilos.

16 GB de memoria RAM.

Tarjeta gráfica GeForce RTX 2070 con 8 GB o Radeon RX 5700 con 8 GB.

100 GB de espacio libre en unidad SSD.

Con esta configuración el juego debería funcionar a 60 FPS en 1080p con calidad máxima.