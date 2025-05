Resident Evil 9 llegará en 2026, pero será presentado este año

El lanzamiento de Resident Evil 9 está marcado para 2026, pero su presentación tendrá lugar en algún momento de este año. La información proviene de Dusk Golem, un insider bastante fiable que hizo predicciones acertadas sobre entregas anteriores de la saga, como Resident Evil 4 Remake y Resident Evil Village.

Todavía no tenemos fechas concretas, pero todo parece indicar que lo más probable es que Resident Evil 9 sea presentado durante el Tokyo Game Show, que se celebrará a finales de año, y que su lanzamiento se producirá en la primera mitad de 2026. Tiene sentido, porque el Tokyo Game Show sería un escenario de gala para presentar el nuevo título de Capcom.

El motivo principal es que este será el primer juego de la franquicia exclusivo de la generación actual de consolas (también llegará a PC). Resident Evil 9 va a utilizar el REX Engine, una versión mejorada del RE Engine que Capcom ha venido utilizando en las entregas anteriores, y que está optimizado para aprovechar mejor el potencial de la presente generación.

Este cambio ya implica complicaciones y nuevos desafíos a nivel de desarrollo, lo que hace que sea totalmente lógico que el juego esté necesitando más tiempo de desarrollo. Por otro lado hay que tener en cuenta que Resident Evil 9 traerá cambios importantes en la jugabilidad, y que podría ser el primero en utilizar un enfoque de tipo mundo abierto.

Puede que Capcom también haya optado por retrasar el lanzamiento de este juego para no coincidir con GTA VI, algo que también han hecho otras desarrolladoras de videojuegos con sus proyectos más importantes.

Resident Evil 9 se ha planteado como una auténtica revolución, como un punto de inflexión que promete reinventar la franquicia, como lo hicieron en su momento Resident Evil 4 y Resident Evil 7. No sabemos si mantendrá la cámara en primera persona o si optará por utilizar una cámara en tercera persona, pero creo que lo más probable es que acabe ofreciendo ambas y que permita al jugador elegir cuál prefiere utilizar.

Podemos estar seguros de que este juego llegará a PS5, Xbox Series S-Series X y también a PC de forma simultánea. No podemos descargar una versión para Nintendo Switch 2, aunque al final es Capcom la que tiene la última palabra en este sentido.

