¿Qué está pasando con la verificación de Steam Deck?

Cuando Steam Deck llegó al mercado en 2022, no fue la primera consola portátil capaz de ejecutar juegos de PC, pero sí la primera en hacerlo con una integración completa con Steam, la tienda digital más popular entre los jugadores de ordenador. Esto, junto con un precio competitivo y una interfaz diseñada específicamente para el juego portátil, la convirtió rápidamente en un referente del sector. Además, el sistema de verificación de Valve prometía garantizar que los títulos marcados como «Verificados» funcionarían sin problemas en esta pequeña, pero poderosa máquina. Sin embargo, a medida que el catálogo crece y el hardware de la Deck envejece, el sello de «Verificado para Steam Deck» está empezando a perder parte de su valor.

Un ejemplo claro es Indiana Jones and the Great Circle, un juego que recientemente recibió el sello de verificación para la consola. Aunque el título es técnicamente jugable, su rendimiento está lejos de ser ideal. Los jugadores se han quejado de tiempos de carga extremadamente largos y dificultades para mantener una tasa de 30 FPS de forma constante, incluso después de que se introdujera un perfil específico para la Steam Deck que ajusta automáticamente el tamaño del pool de texturas para evitar cuelgues. En realidad, muchos usuarios consideran que este título debería estar marcado como «Jugable», en lugar de «Verificado», ya que no ofrece una experiencia fluida sin ajustes adicionales.

El problema no se limita a un solo juego. Títulos como Oblivion Remastered y Assassin’s Creed Shadows también han recibido críticas similares. Aunque estos juegos cumplen con los requisitos técnicos para recibir el sello de verificación, la experiencia que ofrecen en la Deck está claramente por debajo de lo que los jugadores esperarían de un juego «verificado». Esta situación ha llevado a algunos a cuestionar si Valve no está relajando sus criterios para ampliar el catálogo de juegos verificados y, con ello, hacer que la Steam Deck parezca más atractiva para los posibles compradores.

Parte del problema podría estar en el propio envejecimiento del hardware de la Steam Deck. Aunque sigue siendo una máquina excelente para su tamaño, las demandas gráficas de los juegos modernos están comenzando a superar sus capacidades, lo que hace cada vez más difícil mantener una experiencia fluida sin comprometer significativamente la calidad gráfica. Esto plantea una pregunta complicada para Valve: ¿cómo mantener la relevancia de la Deck sin traicionar las expectativas de sus usuarios más fieles?

Para algunos jugadores, la solución ha sido recurrir a alternativas como ProtonDB Badges, un sistema de clasificación creado por la comunidad que intenta ofrecer una evaluación más precisa y realista del rendimiento de los juegos en la Steam Deck. Esta plataforma, a diferencia del sistema oficial de Valve, tiene en cuenta factores como la estabilidad del framerate, los tiempos de carga y otros elementos críticos que afectan directamente la experiencia de juego.

Si Valve quiere evitar que su sistema de verificación se convierta en una simple etiqueta sin valor real, quizás debería considerar una revisión de sus criterios, o al menos ofrecer a los usuarios una forma más precisa de evaluar qué pueden esperar realmente de cada juego en su consola portátil. Después de todo, la confianza de los jugadores es uno de los activos más valiosos para cualquier plataforma, y una vez que se pierde, no es fácil recuperarla.