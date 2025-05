GTA VI tiene un fallo que ha generado una oleada de bromas y de críticas

En el segundo tráiler de GTA VI se ha encontrado un error que afecta a la iluminación, y que ha generado una gran cantidad de críticas sarcásticas y de bromas de cancelación del juego por parte de muchos usuarios de Reddit.

El error es muy sencillo, no resulta para nada grave y no tiene impacto alguno en la jugabilidad, aunque la verdad es que a nivel técnico es difícil de entender que se haya producido en un juego como GTA VI, que en teoría cuenta con iluminación global generada con trazado de rayos, al menos eso es lo que podíamos sacar en claro de los dos vídeos publicados por Rockstar.

Fijaos en la secuencia de imágenes que encontraréis justo debajo de estas líneas. En ella podréis ver que se refleja luz sobre el personaje antes de que aparezca el destello en el cañón de la pistola por el disparo, un claro fallo de iluminación que ha generado una oleada de críticas en tono jocoso (de broma), y que ha dado pie a un hilo bastante divertido en Reddit.

Bromas a parte, lo más interesante de este fallo es que me genera dudas sobre la realidad de la iluminación en GTA VI, y sobre qué tipo de tecnología va a utilizar realmente Rockstar en este juego. Todo lo que hemos visto hasta ahora indica que contará con algún tipo de iluminación global por trazado de rayos, pero esto no quiere decir que no vaya a tener limitaciones.

Creo que es probable que, por una simple cuestión de rendimiento y de eficiencia en el consumo de recursos, GTA VI acabe utilizando una mezcla de trazado de rayos y rasterización tanto en la iluminación como en las sombras y en los reflejos, al menos en su versión para consolas, que es precisamente la que vimos en el segundo tráiler, ya que este corría sobre PS5.

Muchos juegos han recurrido a esa combinación para evitar problemas de rendimiento al utilizar trazado de rayos. Cyberpunk 2077 en su versión original es un buen ejemplo, y también podemos decir lo mismo de DOOM The Dark Ages, que en su versión para consolas utiliza un trazado de rayos mucho más modesto que la versión de PC, y recurre a técnicas como los reflejos de espacio de pantalla para que sea posible alcanzar 60 FPS en PS5 y Xbox Series X-Series S.

El lanzamiento de GTA VI se ha retrasado al 26 de mayo de 2026, así que todavía falta al menos un año para que este juego llegue a consolas. La versión para PC todavía no ha sido confirmada, y tampoco sabemos nada de una posible versión para Nintendo Switch 2, así que habrá que esperar a que Rockstar o Take-Two se decidan a arrojar algo de luz sobre este tema.