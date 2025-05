Radeon RX 9060 XT de 16 GB es una PS5 Pro «killer»

La Radeon RX 9060 XT de 16 GB lo tiene todo para convertirse en una de las mejores tarjetas gráficas de gama media que ha lanzado AMD hasta el momento. En rendimiento bruto este modelo promete ser ligeramente superior a la GeForce RTX 5060 Ti de 16 GB, y haciendo números a partir de la información oficial que dio AMD este modelo quedará, en potencia bruta, a medio camino entre la Radeon RX 6800 y la Radeon RX 6800 XT.

Esa estimación de rendimiento nos dice una cosa muy importante de la Radeon RX 9060 XT que todo el mundo parece haber pasado por alto, y es que esta nueva tarjeta gráfica es más potente que la GPU de PS5 Pro, y que por su precio podría convertirse en una auténtica PS5 Pro «killer», ya que en teoría debería llegar al mercado español con un precio de partida de 399 euros, IVA incluido.

Las especificaciones de PS5 Pro, y las mediciones de rendimiento que han realizado medios especializados como Digital Foundry, confirman que la GPU de PS5 Pro está cerca del rendimiento en bruto de una Radeon RX 6800, aunque no siempre llega al mismo nivel que esta. Bajo rasterización utiliza la arquitectura RDNA 2, y adopta una arquitectura más avanzada para trazado de rayos e IA.

La Radeon RX 9060 XT no solo será más potente que la GPU de PS5 Pro, también ofrecerá un rendimiento superior en trazado de rayos, y tiene otro as bajo la manga, la tecnología FSR 4 de AMD, que ha demostrado ser superior a PSSR, una tecnología de reescalado que sigue presentando algunos problemas en juegos, y que ha tenido que ser revisada en varios títulos en los que se ha aplicado porque, en algunos aspectos, era incluso peor que AMD FSR 3, que no utiliza IA ni aceleración por hardware.

Si AMD consigue mantener el precio de la Radeon RX 9060 XT por debajo de los 400 euros en España, esta tarjeta gráfica permitirá montar un PC superior a PS5 Pro por menos de 800 euros, sin desequilibrios y sin tener que recurrir al mercado de segunda mano.

El lanzamiento de la Radeon RX 9060 XT está programado para el 5 de junio. Llegará en dos versiones, una con 8 GB de memoria gráfica y otra con 16 GB de memoria gráfica. La versión de 8 GB será más barata, y debemos considerarla como una opción interesante si solo vamos a jugar en resolución 1080p.