GEEKOM A5 2025, análisis completo

El GEEKOM A5 2025 es un mini PC que ha llamado mucho mi atención, sobre todo tras su último cambio de precio. Anteriormente tenía un coste de 549 euros, y ahora ha bajado hasta los 329 euros. Este nuevo precio lo convierte, sin ninguna duda, en uno de los mini PCs con mejor relación precio-rendimiento que podemos encontrar en el mercado.

Este modelo está disponible en dos configuraciones, una con APU Ryzen 7 5825U y otra con Ryzen 5 7430U. Los dos utilizan una CPU basada en la arquitectura Zen 3, pero el primero tiene 8 núcleos y 16 hilos, y el segundo cuenta con 6 núcleos y 12 hilos. También hay diferencias entre ambos en la GPU integrada, porque aunque los dos tienen una Radeon Vega la del primero tiene 512 shaders, y la del segundo viene con 448 shaders.

La diferencia de precio que hay entre los dos es muy pequeña. Ahora que están rebajados el GEEKOM A5 2025 con Ryzen 7 5825U cuesta 349 euros, y el modelo con Ryzen 5 7430U tiene un precio de 329 euros. Son solo 20 euros de diferencia, así que el modelo con Ryzen 7 5825U es un poco más caro que el modelo con Ryzen 5 7430U, pero también un poco más potente.

El modelo que hemos recibido para análisis es el GEEKOM A5 2025 con Ryzen 5 7430, una opción que es muy interesante por lo que ofrece en relación precio-prestaciones, ya que tenemos seis núcleos Zen 3 y 16 hilos, 16 GB de RAM en doble canal y un SSD de 1 TB, todo integrado en un chasis muy compacto y bien terminado donde tenemos, además, Wi-Fi 6.

GEEKOM nos ha facilitado un código de descuento exclusivo para nuestros lectores, que os permitirá conseguir el GEEKOM A5 2025 con una rebaja adicional del 5%. Solo tenéis que introducir «MUYPCA525» (sin comillas) antes de finalizar el proceso de compra y listo. Funciona tanto en la tienda oficial de GEEKOM como en Amazon, y será válido hasta el 30 de julio.

Con el cupón añadido el precio final del modelo con Ryzen 5 7430U es de 312,55 euros, como podéis ver en la imagen. El modelo incluye 16 GB de memoria DDR4 en doble canal (dos módulos) ampliable, ya que no va soldada, y tiene una unidad de almacenamiento SSD M.2 PCIe NVMe, que también es ampliable.

Especificaciones del GEEKOM A5 2025

Chasis en plástico con interior carcasa interior en metal reforzado que aporta solidez estructural.

Ventilador de turbina colocado en la parte superior que introduce aire frío y empuja el aire caliente.

APU AMD Ryzen 5 7430U con 6 núcleos y 12 hilos (arquitectura Zen 3) a 2,3 GHz-4,3 GHz, modo normal y turbo. Tiene 3 MB de caché L2 y 16 MB de caché L3.

GPU integrada Radeon Vega 7 con 448 shaders (arquitectura GCN 5.1), 28 unidades de texturizado y 8 unidades de rasterizado. Su velocidad pico es de 1.900 MHz.

16 GB de DDR4 SODIMM a 3.200 MT/s en doble canal (bus de 128 bits). Ampliable hasta 64 GB.

Unidad SSD M.2 PCIe Gen3 x4 NVMe de 512 GB ampliable.

Ranura M.2 2240 para instalar una segunda unidad SSD.

Espacio interno para montar una unidad de almacenamiento de 2,5 pulgadas.

Conectividad cableada: dos USB 3.2 Gen2 Type A y un jack de 3,5 mm para salida de audio en el frontal. En la parte trasera tiene un USB 3.2 Gen2 Type-A, un USB 2.0 Type-A, dos puertos USB 3.2 Gen2 Type-C, dos salidas HDMI 2.0 y un LAN Ethernet 2,5 GbE.

Conectividad inalámbrica: Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.2.

Lector de tarjetas SD y conector de seguridad Kensington.

Windows 11 Pro como sistema operativo preinstalado.

Medidas: 117 × 112 × 49,2 mm.

Peso: 652 gramos.

Precio: 329 euros en oferta. 312,55 euros con el cupón de descuento.

Compatible con montaje VESA.

Análisis externo del GEEKOM A5 2025

Este mini PC se presenta en una caja cuadrada con un diseño sobrio y sencillo. Al abrirla nos encontramos que trae todo lo que necesitamos para empezar a utilizarlo sin problema, ya que incluye tanto el sistema de alimentación como el cable HDMI para conectarlo al monitor. GEEKOM también ha incluido el kit de montaje VESA, así que no ha escatimado en nada.

Podemos utilizar el GEEKOM A5 2025 de dos maneras diferentes, colocándolo sobre la mesa o cualquier otra superficie, o montándolo detrás de un monitor o televisor compatible con el estándar VESA. La segunda opción es ideal para conseguir un espacio de trabajo más limpio y libre de cableado, y el proceso de instalación es muy sencillo.

El chasis exterior está fabricado en plástico y terminado en color oro rosa con una línea plateada que genera un efecto espejo. Un diseño muy bonito con un toque preciosista. Las sensaciones que transmite el plástico son buenas, y en el interior tenemos un chasis metálico que ofrece una solidez estructural sobresaliente.

Los puertos y conectores se reparten de la misma manera que en el GEEKOM IT13 2025, tenemos dos USB 3.2 Gen2 Type A y un jack de 3,5 mm para salida de audio en el frontal, y en la parte posterior se encuentran un USB 3.2 Gen2 Type-A, un USB 2.0 Type-A, dos puertos USB 3.2 Gen2 Type-C, dos salidas HDMI 2.0 y un LAN Ethernet 2,5 GbE.

Tener dos conectores USB 3.2 Gen2 Type-A en el frontal es todo un acierto, porque esto nos permite conectar fácilmente unidades de almacenamiento externas y periféricos. El abanico de conectores es bastante amplio, y en general el GEEKOM A5 2025 cuenta con todo lo que cualquier tipo de usuario puede llegar a necesitar, algo que sin duda representa un gran valor, sobre todo teniendo en cuenta su precio.

En la parte superior está situado un sistema de refrigeración identificado como «IceBlast 2.0», formado por un ventilador de tipo turbina que introduce aire frío y que empuja el aire caliente hacia el exterior. Debajo del ventilador se encuentra una base de contacto que recoge el calor de la APU, y dos tubos que comunican dicha base con un radiador de cobre sobre el que se distribuye el calor.

Teniendo en cuenta que el Ryzen 5 7430U es un chip de bajo consumo este equipo no debería tener ningún problema, y las temperaturas de trabajo deberían ser bastante buenas incluso a plena carga. Sobre este tema hablaremos más adelante cuando hagamos las mediciones de temperatura correspondientes.

La tapa inferior se puede quitar fácilmente aflojando los cuatro tornillos de la base. Los tornillos no salen por completo, lo que evita que podamos llegar a perderlos, y también hace que se mantengan en su sitio y que sea más fácil volver a montarlo posteriormente.

Al quitar la tapa tendremos acceso a la RAM, y también al SSD, a la ranura M.2 2240 y al espacio reservado para instalar una unidad de almacenamiento adicional de 2,5 pulgadas. El GEEKOM A5 2025 tiene una almohadilla térmica que hace contacto con la unidad SSD preinstalada, un detalle importante, ya que evita que el calor se acumule en ella y que pueda afectar al rendimiento.

Tenemos bastantes posibilidades de ampliación, y esto es algo que sin duda se agradece. Por ejemplo podremos instalar una unidad SSD sin tener que quitar la que trae preinstalada si nos quedamos cortos de espacio, y también podremos optar por montar un disco duro de gran capacidad si necesitamos priorizar capacidad sobre velocidad.

Instalación, configuración y rendimiento con tareas básicas

La instalación no tiene ningún misterio. Solo tenemos que conectar el cable de alimentación en la parte trasera, conectar el cabe HDMI al monitor y a la salida del mini PC, hacer lo propio con el teclado y el ratón que vayamos a utilizar y listo, podemos encender el equipo. Todos los cables encajan y se identifican a la perfección.

En esta prueba he conectado el GEEKOM A5 2025 mediante cable Ethernet, pero cuenta con Wi-Fi 6, como vimos al repasar sus especificaciones, así que podéis utilizar lo que mejor os venga. En mi caso, me resultaba más cómodo tirar de cable, porque lo tenía justo al lado.

El GEEKOM A5 2025 viene con Windows 11 Pro preinstalado, así que nada más encenderlo tenemos que iniciar el proceso de configuración de dicho sistema operativo. Este es muy sencillo, y no nos llevará más de unos minutos, porque la versión que trae de dicho sistema operativo no está desfasada, así que no tendremos que esperar a que instale una actualización muy pesada.

Con Windows 11 Pro listo podemos empezar a utilizar el GEEKOM A5 2025. No es un equipo de alto rendimiento, pero está equilibrado y a nivel de especificaciones cuenta con todo lo necesario para mover Windows 11 Pro de forma óptima. La experiencia con este sistema operativo es muy buena, todo funciona con fluidez y tenemos potencia de sobra para tareas básicas y para multitarea.

Al utilizar el equipo con este tipo de cargas de trabajo el nivel de ruido es muy bajo, y cuando funciona a plena carga se mantiene en unos niveles que podemos considerar como razonables, puesto que no llega a ser molesto.

Rendimiento del GEEKOM A5 2025 en aplicaciones y pruebas sintéticas

Vamos a profundizar ahora en el rendimiento que es capaz de ofrecer este mini PC en diferentes pruebas que tocan todos sus componentes clave. No es un equipo que priorice la potencia, todo lo contrario, el GEEKOM A5 2025 es un mini PC económico con una APU de bajo consumo, así que debemos interpretar los resultados obtenidos teniendo en cuenta ambas cosas.

Cinebench R23

En esta exigente prueba de renderizado tenemos un resultado más que aceptable, sobre todo teniendo en cuenta que la CPU de este equipo utiliza la arquitectura Zen 3, y que es de bajo consumo. Esos 1.398 puntos confirman un buen rendimiento en monohilo, y los 7.251 puntos en multihilo arrojan un excelente escalado, y dejan claro que es un mini PC competente incluso en escenarios relativamente exigentes.

A efectos comparativos un chip basado en Zen 5, como el Ryzen 5 220, consigue 1.720 puntos en monohilo y 10.049 en multihilo.

Cinebench 24

En Cinebench 24 tenemos también un buen resultado, siempre teniendo en cuenta que hablamos de una APU serie U y todo lo que ya os he explicado. Esos 82 puntos en monohilo lo colocan solo un poco por detrás del Ryzen 7 5800X, y sus 409 puntos en multihilo lo sitúan muy cerca del Core i7-1260P.

CPU-Z

En CPU-Z el resultado entra también dentro de lo esperado. Aunque el Ryzen 7430U utilice la arquitectura Zen 3 al final es un chip de bajo consumo, y esto hace que sus frecuencias de trabajo sean más bajas cuanto mayor número de hilos hay activos. Por eso la diferencia frente al Ryzen 5 1600 es tan grande en monohilo, y no tan marcada en multihilo.

3DMark CPU

Con esta prueba medimos el rendimiento de la CPU con un número diferente de hilos en cada momento, y también nos ofrece una medición de la temperatura y de la velocidad de trabajo en cada una de las subpruebas que realiza, lo que nos permite tener una visión muy clara del comportamiento real del procesador.

La puntuación global queda un escalón por debajo de procesadores más avanzados, como el Ryzen 5 220, que consigue 981 puntos en monohilo, 1.910 puntos con dos hilos activos y 3.069 puntos con cuatro hilos activos, pero el resultado en general es bueno porque, como os dije anteriormente, estamos ante una CPU Zen 3 de bajo consumo.

Vamos a ver ahora el desglose de temperaturas y de frecuencias de trabajo en función del número de hilos activos:

Con un hilo activo la velocidad es de 4,3 GHz y la temperatura de 73 grados C, un nivel totalmente seguro.

la velocidad es de 4,3 GHz y la temperatura de 73 grados C, un nivel totalmente seguro. Con dos hilos activos vemos que la velocidad empieza a oscilar, y tenemos un máximo de 4,2 GHz, con una temperatura de 72,63 grados C.

vemos que la velocidad empieza a oscilar, y tenemos un máximo de 4,2 GHz, con una temperatura de 72,63 grados C. Con cuatro hilos activos la velocidad del procesador es de 3,4 GHz, una bajada sustancial que es normal, ya que se trata de una CPU de bajo consumo que ajusta rápidamente sus frecuencias cuando supera los dos hilos activos. La temperatura se sitúa en 66,63 grados C.

la velocidad del procesador es de 3,4 GHz, una bajada sustancial que es normal, ya que se trata de una CPU de bajo consumo que ajusta rápidamente sus frecuencias cuando supera los dos hilos activos. La temperatura se sitúa en 66,63 grados C. Con ocho hilos activos vemos que la velocidad baja hasta los 2,9 GHz, y la temperatura es totalmente segura con valores medios que rondan los 67 grados C.

vemos que la velocidad baja hasta los 2,9 GHz, y la temperatura es totalmente segura con valores medios que rondan los 67 grados C. Con 16 hilos activos llegamos al máximo de hilos (12) que puede manejar este procesador. La velocidad ronda los 2,9 GHz, y la temperatura se mantiene en unos 65 grados C de media.

llegamos al máximo de hilos (12) que puede manejar este procesador. La velocidad ronda los 2,9 GHz, y la temperatura se mantiene en unos 65 grados C de media. Con el máximo número de hilos activos se utilizan 12 hilos, como en el caso anterior. La velocidad de la CPU ronda los 2,8 GHz, y la temperatura se mueve sobre los 64 grados C de media.

El Ryzen 5 7430U tiene un funcionamiento muy fresco, de eso no hay ninguna duda. Las temperaturas en las que se mueve son totalmente seguras, y los valores de frecuencia entran dentro de lo esperado porque, como ya sabemos, es un chip de bajo consumo. Podéis ampliar la galería adjunta haciendo clic en ella.

3DMark Time Spy

Esta prueba mide el rendimiento que podemos esperar de un equipo en juegos. El Ryzen 5 7430U puntúa bien en CPU, pero el rendimiento de la GPU integrada no será lo bastante bueno como para mover juegos actuales en resoluciones superiores a 1080p, y tampoco con calidades altas.

3DMark Steel Nomad Light

En Steel Nomad Light tenemos también una puntuación muy modesta que conforma, en definitiva, que el Ryzen 7 7430U no es una APU pensada para mover juegos exigentes, aunque sí que tiene potencia suficiente para mover títulos de la generación anterior reduciendo el nivel de calidad gráfica.

CrystalDisk Mark

Esta prueba mide el rendimiento de la unidad de almacenamiento. El resultado que ha conseguido el SSD que monta el GEEKOM A5 2025 ha cumplido con mis expectativas, ya que utiliza una unidad PCIe Gen3 x4, cuyo ancho de banda máximo es de 3,5 GB/s, y esta unidad alcanza 3,1 GB/s en lectura secuencial y 2,3 GB/s en escritura secuencial.

PassMark

Con PassMark podemos medir el rendimiento de un equipo al completo. El GEEKOM consigue los mejores resultados en unidad SSD con un 76%, en CPU con un 57% y en 2D con un 56%. De media es más rápido que el 43% de los equipos que tiene esta prueba en su base de datos, nada mal teniendo en cuenta que es un mini PC de 312,55 euros.

Blender

Una prueba de renderizado que es muy exigente, y que funciona mejor en la GPU. No me da la opción de utilizar la Radeon integrada, así que solo pude tirar de CPU para obtener un resultado. Dicho resultado es muy flojo, pero es justo lo que cabía esperar.

Firestrike

Para terminar tenemos esta prueba que también hace una estimación del rendimiento en juegos, pero bajo DirectX 11. Se confirma todo lo que habíamos visto en pruebas anteriores, el GEEKOM A5 2025 no es un equipo para jugar a títulos actuales que sean exigentes, pero tiene potencia suficiente para títulos más sencillos.

Rendimiento en juegos

El GEEKOM A5 2025 no es un equipo pensado para mover juegos actuales exigentes, pero esto no quiere decir que no tenga potencia suficiente jugar. Solo tenemos que ser conscientes de sus limitaciones, y de aquellos juegos que sí funcionarán sin problemas en este mini PC.

Este mini PC está configurado con dos módulos de DDR4 a 3.200 MT/s, todo un acierto por parte de GEEKOM, porque esto crea un bus de 128 bits (64 bits si solo tuviera un módulo), lo que dobla el ancho de banda que se crea entre la GPU integrada y la RAM, que será utilizada por esta como VRAM (memoria gráfica).

El bus de 128 bits tiene un impacto muy positivo en juegos a nivel de rendimiento, y permite que la Radeon Vega 7 pueda desarrollar mejor su potencial. No obstante, hay que tener presente que el Ryzen 7430U tiene un TDP limitado a 20 vatios, y que por tanto no ofrece el mismo rendimiento que en otras APUs que tienen un TDP superior.

He probado varios juegos con configuraciones muy distintas, así que en lugar de hacer la clásica gráfica con datos de rendimiento os voy a describir cómo ha sido la experiencia en general con cada uno de ellos. Tened en cuenta que siempre he utilizado resolución 1080p, y no he recurrido a ningún tipo de reescalado.

League of Legends funciona perfecto en 1080p con calidad máxima. La tasa de fotogramas por segundo oscila, pero se suele mantener entre los 80 y más de 100 FPS, dependiendo de la carga gráfica y de la acción en pantalla. Los mínimos se registran en combates de equipo muy intensos y con muchos efectos.

Valorant también va perfecto en 1080p con calidad alta, ya que se suele mover por encima de los 100 FPS de media, y los juegos de hace dos generaciones (PS3 y Xbox 360) también funcionan sin problema en 1080p con un buen nivel de calidad gráfica.

El límite de lo jugable con la Radeon Vega 7 está, sin duda, en las versiones de la generación anterior de consolas (PS4 y Xbox One), pero hay que diferenciar los llegados en la primera mitad de su ciclo de vida y los que llegaron en la segunda. Por ejemplo, Dying Light es perfectamente jugable en 180p con calidad media y efectos avanzados desactivados, ya que se mueve con medias de 39 FPS.

Sin embargo, DOOM 2016 no es realmente jugable en 1080p con calidad baja, el rendimiento no se mantiene de forma estable por encima de los 30 FPS, así que la experiencia no es buena. Habría que jugarlo en 720p para conseguir un nivel de fluidez aceptable.

Temperatura y consumo

Pasamos ahora a ver los valores de consumo y de temperatura que ha registrado el Ryzen 5 7430U en este análisis. Los valores son muy buenos en general, ya que el chip se mantiene por debajo del os 70 grados incluso en Cinebench R23. Solo registró un pico máximo de 77 grados C en juegos, un escenario donde tanto la CPU como la GPU integrada tienen que trabajar a tope.

En cuanto al consumo, el Ryzen 5 7430U es un chip que está muy limitado a nivel de TDP para que no se produzcan problemas de temperatura, y esto se deja notar en el consumo. En Cinebench R23 tenemos un pico de 24,8 vatios, y un consumo estable de 20 vatios durante la mayor parte de dicha prueba, aunque con algunas ligeras fluctuaciones.

En resumen, el equipo se mantiene en unos niveles de consumo y de temperatura totalmente seguros, y como hemos visto ofrece un buen nivel de rendimiento en general. El sistema de refrigeración trabaja de forma muy silenciosa con el equipo en cargas bajas y medias, y el nivel de ruido tampoco se dispara cuando trabaja a plena carga.

Conclusión y valoración

El GEEKOM A5 2025 es un mini PC que hace gala de un diseño cuidado, una estética que no te dejará indiferente y que tiene, además, una excelente calidad de construcción. A pesar de su pequeño tamaño cuenta con todos los conectores que podemos llegar a necesitar, y viene con Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.2, así que no echamos nada en falta.

A nivel de rendimiento este pequeñín se comporta muy bien para el precio que tiene. Sus componentes están equilibrados, y el hecho de montar dos módulos de DDR4 para activar el doble canal es todo un acierto, porque permite mejorar el rendimiento de la GPU integrada, sobre todo en aplicaciones que son sensibles al ancho de banda, como los juegos.

El bajo nivel de ruido es otro punto a favor del GEEKOM A5 2025, y sin duda lo convierte en una opción a tener muy en cuenta para espacios de trabajo donde el silencio sea algo fundamental. El ruido del ventilador no llega a ser molesto en ningún momento, ni siquiera cuando el equipo trabaja a plena carga.

Si buscas un mini PC económico y silencioso, con bastantes posibilidades de ampliación y capaz de ofrecer un buen nivel de rendimiento el GEEKOM A5 2025 debería estar en tu lista de candidatos, sobre todo ahora que ha bajado tanto de precio, y que se puede comprar desde 312,55 euros. Recuerda que este equipo se envía desde Europa, y que tiene tres años de garantía.