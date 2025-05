Llevamos tiempo hablando del fin de las consolas, un cambio que ahora mismo solo es pura especulación, pero que está generando mucho interés, y que ha tomado un nuevo rumbo tras las palabras de Tom Henderson, una fuente muy fiable en este mundillo que ha dicho literalmente que PS6 y Xbox Next podrían ser las últimas consolas de Sony y Microsoft.

Esto no quiere decir que Sony y Microsoft no vayan a lanzar más consolas, sino que ese sería el final de las consolas tal y como las conocemos, y que ambas compañías tomarían un cambio distinto con sus sucesoras.

Si te preguntas cuál podría ser ese camino la respuesta de Henderson es muy clara, el streaming de videojuegos, es decir, el gaming en la nube. Este insider cree que después de PS6 y Xbox Next el futuro estará en el juego en la nube, y que las sucesoras de ambas consolas podrían ser solo un par de cajas son hardware básico para ejecutar un cliente, que será el que dará acceso al juego en la nube, y con funciones multimedia y de navegación web.

Esta idea de transición del juego en local al juego en la nube también lleva un tiempo presente en el sector, pero pensar que acabará desplazando a las consolas tradicionales dentro de 10 años me parece una exageración, de hecho dudo que esto pueda llegar a ocurrir de verdad en las próximas décadas por los desafíos que todavía plantea, y por las ventajas que sigue teniendo el juego en local.

Personalmente no creo que PS6 y Xbox Next vayan a ser las últimas consolas tradicionales de Sony y Microsoft, aunque sí que me parece probable que Microsoft se acabe acercando más al concepto de una Xbox tipo PC, es decir, a un sistema más abierto, genérico y menos especializado que Xbox Series S y Series X.

Parte de la culpa de ese cambio de estrategia por parte de Microsoft podría deberse al fracaso de la generación actual, aunque habrá que ver si la compañía se atreve a dar ese paso de manera integral o si por el contrario lo limita a un nuevo proyecto en concreto. Hay rumores que apuntan más bien a esto último, y que dicen que la nueva Xbox portátil será un PC ligeramente consolizado compatible con Steam.

Veremos en qué queda todo esto, pero podéis estar tranquilos, que para que el streaming de juegos todavía tiene mucho camino que recorrer, y muchas mejoras que recibir para convertirse en una alternativa realmente capaz de desplazar por completo al gaming en local.

