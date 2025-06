Estas son las tres cosas que hacen que Nintendo Switch 2 sea mejor que PS4

Llevamos tiempo viendo un importante debate entre los que creen que Nintendo Switch 2 no solo no ha cumplido con las expectativas, sino que además sostienen que es inferior a PS4, y los que opinan todo lo contrario e incluso se atreven a colocarla al nivel de la generación actual de consolas.

La verdad es que esta discusión se está haciendo eterna, y en realidad es un tema muy fácil de resolver, porque al final por muy fanática que sea una persona de Sony o de Nintendo las especificaciones a nivel de hardware son las que son, y estas, junto con las tecnologías soportadas, nunca mienten.

Dónde está la realidad, ¿qué es exactamente Nintendo Switch 2?

Es una consola que, por tecnologías soportadas y por todos los avances que integra debe ser considerada como un modelo de la generación actual. Sin embargo, esto no quiere decir que sea tan potente como las consolas de la generación actual, nada más lejos de la realidad, porque incluso en modo dock esta no está a la altura de Xbox Series S.

No obstante, hay que tener claro que lo que define la generación de una consola no es solo su potencia bruta, sino esos avances tecnológicos que son los que definen a cada generación en concreto. Nintendo Switch 2 tiene tecnologías y prestaciones clave que no están presentes en PS4, como por ejemplo:

Aceleración de trazado de rayos.

Soporte de shaders mallados.

Un alto ancho de banda en la unidad de almacenamiento.

Entonces, ¿la nueva consola de Nintendo supera a PS4?

Sin ninguna duda. Ya os lo he comentado en artículos anteriores, y Charles Tremblay, vicepresidente de tecnología de CD Projekt RED, me ha dado la razón en una nueva entrevista, donde ha comentado los aspectos más importantes del desarrollo de Cyberpunk 2077 para Nintendo Switch 2, y donde ha dejado claro que esta consola es superior a PS4.

Esta consola utiliza una CPU basada en la arquitectura ARM que es mucho más débil que la CPU Zen 2 que tienen PS5 y Xbox Series S-Series X, pero esto no fue un problema, porque Cyberpunk 2077 se diseñó para funcionar en la CPU Jaguar de Xbox One y PS4. Solo tuvieron que hacer las conversiones y adaptaciones pertinentes.

Seguro que has escuchado que PS4 tiene un poco más de potencia que Nintendo Switch 2 en FP32, y esto es verdad, pero la consola de Sony es inferior en todo, incluso su CPU ofrece un rendimiento más bajo, y carece de tecnologías que hoy en día se han convertido en algo imprescindible y básico en el mundo del gaming.

Cuáles son las tres grandes claves que hacen que Nintendo Switch 2 sea mejor que PS4

La primera es la memoria, porque esta consola tiene 12 GB de memoria unificada. Esto quiere decir que cuenta con un 50% más de memoria unificada que PS4, una consola que solo tiene 8 GB. Para que podamos comparar con la generación actual de consolas, Xbox Series S tiene 10 GB, y PS5 y Xbox Series X tienen 16 GB.

Se rumorea que Nintendo Switch 2 tiene libres 10 GB de esos 12 GB para juegos, y que su CPU de 8 núcleos solo reserva un núcleo al sistema y a las aplicaciones. En PS4, la consola solo tenía libres unos 5 GB de memoria, y reservaba también uno de los ocho núcleos de su CPU al sistema y a las aplicaciones básicas.

Contar con más memoria permite a Nintendo Switch 2 mover sin problemas juegos de la generación actual de consolas, y también le da la posibilidad de ejecutar juegos de la generación anterior con niveles de calidad más altos. La memoria es un componente fundamental en una consola, y un requisito que debe mantenerse dentro de unos niveles determinados para que pueda recibir ports dentro de una determinada generación.

Ya lo vimos con Nintendo Switch, una consola que tenía solo 4 GB de memoria en una generación donde el estándar eran los 8 GB. Esto le impidió recibir muchos más ports de juegos multiplataforma, y los que llegaron a dicha consola lo hicieron con recortes y sacrificios técnicos demasiado grandes. Esta vez Nintendo no se ha equivocado con la capacidad de la memoria en su nueva consola.

La segunda clave es la unidad de almacenamiento. Es cierto que Nintendo Switch 2 solo tiene una capacidad de almacenamiento de 256 GB, pero utiliza una unidad UFS 3.1 que alcanza una velocidad de 2.100 MB/s en lectura secuencial, un nivel que la coloca muy cerca de Xbox Series S y Series X, que alcanzan los 2.400 MB/s, y muy lejos de los 100 MB/s de PS4.

Esto quiere decir que su unidad de almacenamiento es mucho más rápida, y tiene además una latencia mucho más baja comparada con el viejo disco duro de PS4. Aquí hay un salto generacional enorme entre ambas consolas, y es una de las claves más importantes para considerar a Nintendo Switch 2 como un sistema a la altura de la generación actual.

Por último tenemos una tercera clave, y son las tecnologías que soporta Nintendo Switch 2. Esta consola soporta todas las tecnologías y características presentes en una GPU Ampere, lanzada en 2020, lo que supone un salto tecnológico de más de 7 años frente a PS4, que tiene una GPU Radeon basada en la arquitectura GCN 2.0 de AMD, que debutó en 2013.

La consola de Nintendo acelera trazado de rayos, una tecnología que sería imposible en PS4, soporta shaders mallados y puede utilizar DLSS Super Resolution, un método de reescalado y de reconstrucción inteligente de la imagen que, según la propia CD Projekt RED, marca una gran diferencia en juegos, ya que permite reescalar desde resoluciones muy bajas y mantener un buen nivel de calidad de imagen.

Nintendo Switch 2 sí puede mover la expansión Phantom Liberty

El primer y único DLC que recibió Cyberpunk 2077 no llegó a PS4 ni a Xbox One por una razón muy sencilla, era demasiado pesado para esa generación, por eso acabó siendo exclusivo de la generación actual de consolas.

Que la versión de Cyberpunk 2077 para Nintendo Switch 2 llegue con el DLC Phantom Liberty incluido ya nos dice mucho de la superioridad de esta consola frente a PS4. Según CD Projekt RED, lo dos componentes que hicieron que esto fuese posible fueron la unidad UFS 3.1 y los 12 GB de memoria unificada.

NVIDIA DLSS también ha jugado un papel muy importante en este juego, ya que ha ayudado a conseguir un buen equilibrio entre rendimiento y calidad gráfica, y ha hecho posible conseguir 40 FPS tanto en modo dock como en modo portátil, utilizando resolución 1080p y 720p reescalada, respectivamente.