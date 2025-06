Llegó el día. Hoy 5 de junio es el día elegido por Nintendo para el lanzamiento de su nueva consola de videojuegos, una Switch 2 que en pocas horas estará disponible en los principales minoristas de todo el mundo. Para ir abriendo boca, te ofrecemos un primer vistazo y desempaquetado de la Nintendo Switch 2.

Son docenas los artículos que desde hace muchos meses hemos venido dedicándole a la nueva máquina de juegos de Nintendo, una consola que promete ventas masivas. Siguiendo la estrategia de la versión original, la firma japonesa mantiene ese enfoque de doble uso (escritorio/salón de hogar y movilidad) como seña de identidad. Ello le permite competir con garantías por un lado con los grandes modelos de sobremesa, PS5 y Xbox X/S Series, pero también con las consolas portátiles de nueva generación que han animado el sector como no se veía desde los mejores tiempos de la 3DS y la PS Vita de Sony.

Si quieres ver el posicionamiento de la Switch 2 frente a la gran referencia en máquinas de mano, la Steam Deck, no te pierdas el frente a frente que publicamos. Y si quieres conocer el catálogo de juegos que estarán disponibles en el lanzamiento, debes saber que Nintendo confirmó la retrocompatibilidad de una buena parte de los juegos lanzados para la Switch original, tanto en formato físico como digital, aunque habrá otros de Nintendo y también de terceros para esta segunda generación, comenzando por el Mario Kart World que será el único título desarrollado por Nintendo en exclusiva para el lanzamiento de la Switch 2.

Por último, si deseas revisar las especificaciones técnicas completas puedes pasarte por esta entrada o visualizar el vídeo del mismísimo CEO de NVIDIA, Jensen Huang, en el que habla al detalle del motor principal de la consola (un SoC Tegra T239 personalizado con una CPU ARM Cortex A78C) creado a medida por el gigante de las tecnologías gráficas.

Desempaquetado de la Nintendo Switch 2

Nintendo no consideró conveniente proporcionar a la prensa unidades de revisión que podrían haber sido de utilidad para contar con los correspondientes análisis en el lanzamiento. Y por ello ha habido que esperar a que la versión comercial llegara al mercado, algo que ha comenzado esta pasada noche en el mercado japonés o el australiano. Algunos medios como ars technica han tenido oportunidad de hacerse con una de las primeras unidades y -a falta de tiempo para reviews más completas- han publicado un primer vistazo de la misma. Ello nos permite ofrecerte ya el desempaquetado de la Nintendo Switch 2.

Nintendo distribuye su nueva consola en varias versiones y también promueve la compra de juegos, periféricos y accesorios adicionales, sea una tarjeta microSD Express oficial para los usuarios que requieran mayor capacidad de almacenamiento; mandos adicionales para jugar en compañía, tanto los de tipo Joy-Con 2 o el mando Pro para la consola; la cámara USB oficial o el soporte de carga; funda y/o protector de pantalla para el transporte.

La solapa interior de la caja de cartón donde se incluye la consola, incluye su número de serie y una guía rápida de conexión y uso, mientras que en la vista lateral Nintendo destaca el modo sobremesa de la consola.

Lo primero que verás al abrir la caja, la consola y los mandos Joy-Con 2:

El desempaquetado de la Nintendo Switch 2 con todos los elementos incluidos en la versión base oficial:

La parte trasera del dock, el accesorio que sirve para la carga de la consola y transmitir el contenido para jugar en televisores o monitores, es más gruesa y redondeada que el de la versión original.

Y el panel posterior del dock es totalmente desmontable. Conviene no extraviarlo:

La Switch 2 sobresale un poco de la parte superior del dock, aquí una imagen de la vista lateral y sus puertos de salida:

Arrancando

Lo primero que se ve al encender la Switch 2, después del logotipo de Nintendo, es una breve animación que muestra cómo colocar los nuevos Joy-Cons que se incluyen por separado en la caja. Después, la consola confirma idioma, región y zona horaria antes de solicitar una conexión a Internet por Wi-Fi para descargar una actualización. No parece haber ninguna opción para omitir esta descarga, por lo que no queda claro qué se puede hacer (si es que se puede hacer algo) con una Switch 2 nueva sin conexión a internet.

Tras esa breve actualización, la interfaz explica con más detalle cómo conectar y desconectar los Joy-Con de la consola y de las fundas a juego que vienen con ella. A partir de ahí, toca iniciar sesión con la cuenta de Nintendo para transferir datos de la Switch original a su inevitable sucesora. Este proceso solo copia la información de la cuenta y los datos de guardado a la nueva consola. Nintendo presume de tener uno de los grados de fidelidad más elevados de la industria y la compañía apuesta a que muchos usuarios de la Switch original comprarán el nuevo modelo.

Sí hay que decir que los juegos no físicos se descargan por separado una vez completada la transferencia y se pueden gestionar entre dos consolas con el nuevo sistema de tarjetas de juego virtuales. El probador de ars technica dice que tuvo algunos problemas para la transferencia y le advirtieron que las partidas guardadas de juegos como Animal Crossing: New Horizons y Pokémon: Let’s Go Pikachu se eliminarían de la consola original durante la transferencia, probablemente como medida para evitar trampas. Un proceso algo tedioso, pero que al final se completó sin problemas.

En cuanto a los cartuchos de juegos físicos para la Switch 2, se parecen mucho a los originales y parecen encajar perfectamente en la Switch original, pero dan un error al intentar jugarlos. Sí habrá retrocompatibilidad hacia atrás como hemos explicado.

En cuanto al tamaño de la consola, ya sabíamos que iba a ser grandota para acoger la pantalla LCD de 7,9 pulgadas que monta (se espera una versión OLED en el futuro), si bien es destacable los avances en diseño de hardware de esta máquinas de mano en los últimos años, como puede verse en la siguiente imagen comparado con una Game Boy Advance:

Los revisores también destacan lo que sabíamos de la presentación oficial. La unidad se siente un poco más robusta en la mano que la Switch original, pero sigue siendo menos voluminosa que otras consolas como la Steam Deck, tanto en peso como en grosor. Aunque habrá que confirmarlo en análisis posteriores, el modo de juego portátil debe ser bastante cómodo. En la imagen la Switch 2 comparada con una Steam Deck OLED y una Lenovo Legion Go S.

En cuanto a los controles, los botones y joysticks de la Switch 2 se adaptan mejor a las manos de un adulto que los de la Switch original, pero aún resultan algo pequeños al sostenerlos junto a los mandos estándar de consola de Sony y Microsoft. En esos casos se puede usar el Pro Controller 2, cuyo tamaño y forma resultarán inmediatamente familiares a cualquiera que haya jugado en una PlayStation o Xbox.

La Nintendo Switch 2 está disponible desde hoy 5 de junio en todo el mundo. En España, se puede adquirir en los principales minoristas en la versión base y en varios packs, accesorios y juegos adicionales. El precio base oficial es de 469 euros, mientras que la versión que incluye el Mario Kart World (código de descarga) tiene un precio de 509 euros.

