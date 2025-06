NVIDIA Reflex ya es compatible con 150 juegos

NVIDIA Reflex se ha convertido en una de las tecnologías más populares de NVIDIA en el mundo del gaming. Esta tecnología realiza un importante trabajo de sincronización entre la CPU y la GPU que ayuda a reducir el tiempo de respuesta en juegos, es decir, el retraso que se produce entre que realizamos una acción concreta y esta se refleja en el juego.

La latencia se mide en milisegundos, y puede tener un gran impacto en nuestra experiencia en juegos, y también en nuestro rendimiento como jugadores, tanto que puede marcar la diferencia entre una victoria y una derrota. Os pongo un ejemplo, imaginad que estáis jugando a Counter-Strike 2 y que tenéis una latencia de 45 ms, mientras que otro jugador tiene una latencia de solo 5 ms.

En esa situación, si el otro jugador tiene los mismos reflejos que vosotros podrá empezar a dispararos un poco antes porque tiene menos latencia, y esto hará que le resulte un poco más fácil vencer ese enfrentamiento. Ya sabéis que en este tipo de juegos disparar primero puede marcar la diferencia entre ganar y perder.

NVIDIA Reflex mejorará considerablemente nuestra experiencia en juegos. Es compatible con cualquier PC equipado con una tarjeta gráfica GeForce GTX 900 y superior, así que no necesitamos tener una GPU de última generación para disfrutar de esta tecnología.

Más del 90% de los jugadores activan NVIDIA Reflex

Y es totalmente lógico que lo hagan. Ya hemos visto que con esta tecnología podemos reducir la latencia de una manera notable, y esto nos dará un tiempo de respuesta más rápido en juegos, lo que nos ayudará a rendir mejor como jugadores y a tener ventaja frente a nuestros rivales.

La tecnología NVIDIA Reflex está presente en 9 de los 10 juegos de acción en primera persona competitivos más importantes del panorama actual, y al activarla podemos reducir la latencia hasta en un 43%. Gracias a ella en títulos como Counter-Strike 2 es posible jugar con una latencia de solo 4 milisegundos.

También está integrada en los lanzamientos recientes más importantes, como Dune: Awakening, EA SPORTS F1 25, Indiana Jones y el Gran Círculo, The Elder Scrolls IV: OblivionRemastered y DOOM The Dark Ages. En total, más de 150 juegos cuentan ya con soporte de NVIDIA Reflex, y esta cifra no deja de crecer mes a mes.

Para mejorar el rendimiento en juegos, sin aumentar la latencia, también contamos con NVIDIA DLSS Super Resolution, compatible con tarjetas gráficas GeForce RTX 20 y superiores. Esta tecnología es un reescalado inteligente acelerado por hardware y potenciado por IA que puede llegar a doblar el rendimiento en juegos, dependiendo de la resolución utilizada.

Para sacar el máximo partido a esta tecnología también podemos utilizar monitores y ratones compatibles. Si tenéis dudas sobre los modelos compatibles tranquilos, podéis consultar la lista completa a través de este enlace.