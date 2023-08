Así mejora Diablo IV con DLSS 2, DLSS 3 y NVIDIA Reflex

Diablo IV ha sido uno de los lanzamientos más relevantes del año, y se ha convertido también en uno de los triple A más importantes que han abrazado la tecnología DLSS 3. Como ya os he comentado en ocasiones anteriores, dicha tecnología utiliza inteligencia artificial para generar un fotograma adicional totalmente independiente en la GPU a partir de la información obtenida de dos fotogramas intermedios, lo que se traduce en una mayor tasas de fotogramas por segundo y en una fluidez superior.

No debemos confundir esta tecnología con el DLSS 2, ya que se trata de una solución totalmente diferente que trabaja de una manera distinta, aunque en el fondo está pensada para complementarla a la perfección. Esto tiene una explicación, y es que cuando activamos el DLSS 2 se produce una reducción de la resolución base y se realiza un proceso de reconstrucción y reescalado inteligente de la imagen, lo que hace que empiece a producirse cuello de botella a nivel de CPU.

Al final llegamos a un punto en el que bajar más la resolución no tiene sentido por ese cuello de botella, y ahí es donde entra en juego la generación de fotogramas, una tecnología que utiliza inteligencia artificial y el hardware especializado de las GeForce RTX 40 para producir fotogramas totalmente independientes que no necesitan de la CPU.

La generación de fotogramas que utiliza el DLSS 3 no se puede comparar con la interpolación de fotogramas porque la primera juega en un nivel superior. Esta se apoya en la inteligencia artificial, en algoritmos avanzados y en hardware especializado para conseguir un resultado de mayor calidad. Por otro lado, también está acompañada de la tecnología NVIDIA Reflex, que ayuda a contrarrestar el aumento de latencia que se produce con la generación de fotogramas, y como hemos dicho no se ve afectada por cuellos de botella a nivel CPU.

¿Qué necesito para activar el DLSS 3 en Diablo IV?

Debes contar con una tarjeta gráfica GeForce RTX 40 , ya sea de escritorio o de portátil. Estas cuentan con un Optical Flow Accelerator de última generación, pieza clave para que los algoritmos de IA tengan el respaldo que necesitan a nivel de hardware para poder realizar el proceso de estimación de movimiento de los píxeles durante la generación de cada fotograma.

También debes tener actualizados los controladores de tu tarjeta gráfica a la última versión disponible. Es algo fundamental porque hay casos en los que el soporte de dicha tecnología no se encuentra activo con controladores antiguos, así que si utilizas una versión anterior puede que no te aparezca la opción correspondiente en el menú de ajustes gráficos del juego.

La tecnología DLSS 3 funciona tanto con Windows 10 como con Windows 11, pero necesita DirectX 12. En este caso no es un problema porque Diablo IV se ejecuta siempre bajo DirectX 12, pero me gusta recordarlo porque hay juegos que se lanzan por defecto en DirectX 11, y que tenemos que ejecutarlos a través del menú de Steam para poder seleccionar la versión con DirectX 12. Otros permiten cambiar entre APIs en el menú de opciones, pero requieren un reinicio del mismo.

Para activar la generación de fotogramas solo tienes que entrar en el menú de configuración gráfica de Diablo IV. En la sección de rendimiento te aparecerá la casilla «Generación de Fotogramas», justo debajo de NVIDIA DLSS, que corresponde a la tecnología Super Resolution. Marca la casilla y listo. No tendrás que preocuparte por NVIDIA Reflex, ya que esta tecnología se activará automáticamente al marcar la casilla de la generación de fotogramas.

Rendimiento de Diablo IV con y sin DLSS 2 y DLSS 3, ¿cómo marca la diferencia?

Diablo IV no es un juego demasiado exigente, y esto hace que incluso con una modesta GeForce RTX 4050 Mobile podamos jugarlo sin ningún tipo de problemas en 1080p. Sin embargo, cuando subimos la resolución la demanda de potencia gráfica aumenta considerablemente, y es precisamente en estos casos cuando el DLSS 2 y el DLSS 3 pueden marcar una diferencia muy grande en este juego, sobre todo con tarjetas gráficas más modestas.

Eso es, precisamente, lo que quiero mostraros con este artículo, la enorme mejora de rendimiento que podemos conseguir con ambas tecnologías en Diablo IV. El salto que nos permite dar la activación del DLSS 2 y el DLSS 3 es tan grande que, incluso con tarjetas gráficas modestas, podemos alcanzar una tasa de fotogramas por segundo que sería propia de una tarjeta gráfica mucho más potente.

Por ello, en este artículo me voy a centrar en las dos tarjetas gráficas más asequibles que tiene NVIDIA ahora mismo en el mercado, la GeForce RTX 4050 Mobile y la GeForce RTX 4060 para escritorio. Estas dos son las tarjetas gráficas que más se benefician de ambas tecnologías, y como podemos ver en la gráfica adjunta el salto con la GeForce RTX 4050 Mobile podemos llegar casi a doblar el rendimiento.

En resolución 1080p y con calidad máxima la GeForce RTX 4050 Mobile registra una media de 63 FPS en zonas exigentes donde concurren muchos enemigos y donde la acción es continua. Esto representa el escenario más exigente posible, y también el más realista, ya que concurren numerosas animaciones y efectos especiales. Al activar el DLSS 2 y el DLSS 3, la media en Diablo IV sube a 95 FPS, pero lo mejor es que ya no tenemos caídas por debajo de los 60 FPS, lo que mejora enormemente la experiencia de juego.

Al activar el DLSS 2 en modo calidad la nitidez en general es excelente, y no estaremos haciendo ningún tipo de sacrificio en lo que a calidad de imagen se refiere. En cuanto al DLSS 3, no he tenido el más mínimo problema en términos de sincronización de fotogramas, y tampoco he apreciado fallos gráficos o artefactos. La latencia se mantiene, gracias a NVIDIA Reflex, por debajo de los 40 ms.

La mejora de rendimiento que podemos conseguir con la GeForce RXT 4050 Mobile en términos de rendimiento es tan grande que, en general, pasaremos de disfrutar de una experiencia buena, con ciertas caídas a menos de 60 FPS, a tener una experiencia perfecta, ¿pero qué hay de la GeForce RTX 4060? Vamos a descubrirlo.

Como podemos ver en la gráfica adjunta, gracias al DLSS 2 y al DLSS 3 la GeForce RTX 4060 se convierte en una tarjeta gráfica capaz de mover Diablo IV de forma totalmente fluida en 4K, y sin tener que renunciar a una configuración de calidad gráfica máxima. Los valores «med» se refieren a FPS medios, y «mín» a los FPS mínimos (1% low).

En nativo tenemos una media de 59 FPS y un mínimo de 35 FPS, unos valores que no nos permiten disfrutar de una experiencia realmente buena porque se producen saltos y microtirones casi de forma constante.

Al activar el DLSS 2 y el DLSS 3 en modo calidad la situación mejora notablemente, y a partir del modo equilibrado tenemos una experiencia perfecta porque, como podéis ver, la tasa mínima de fotogramas por segundo mejora tanto que pasamos a tener mínimos estables de más de 60 FPS se traduce en una experiencia totalmente fluida y sin saltos.

Los valores de latencia fueron perfectos gracias a NVIDIA Reflex, ya que se mantuvieron en todo momento por debajo de los 40 ms con DLSS 2 y DLSS 3 activados y trabajando en tándem. Esto también es muy importante, porque quiere decir que la respuesta del juego no se ve afectada y que se mantiene en valores totalmente óptimos. El PC utilizado estaba configurado con los siguientes componentes:

Procesador Intel Core i9-13900K

Placa base GIGABYTE Z790 AERO G.

Sistema de refrigeración líquida todo en uno Corsair iCUE H150i Elite LCD con tres ventiladores de 120 mm.

32 GB de memoria DDR5 Corsair Vengeance RGB a 6.000 MHz con latencias CL40.

Unidad SSD WD Black SN850 de 2 TB con interfaz PCIe Gen4 x4, capaz de alcanzar velocidades de 7.000 MB/s y 5.300 MB/s en lectura y escritura secuencial.

Tarjeta gráfica AORUS GeForce RTX 4060 ELITE 8G.

Fuente de alimentación Corsair HX1500i de 1.500 vatios con certificación 80 Plus Platinum.

Windows 11 actualizado a la última versión disponible.

Pasta térmica Corsair XTM70.

Con esta tarjeta gráfica tampoco tuve ningún tipo de problema con la sincronización de fotogramas, y no aprecié fallos gráficos ni artefactos, ni en las escenas de combates más intensos ni en los momentos más tranquilos de exploración.

Las tecnologías DLSS 2 y DLSS 3 representa un valor muy importante tanto en términos cualitativos como cuantitativos. Ha quedado demostrado en este artículo que pueden «subir de nivel» incluso a la tarjeta gráfica más modesta, y sin que tengamos que asumir ningún tipo de sacrificio, ni siquiera en términos de latencia, gracias a NVIDIA Reflex.