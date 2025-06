Konami ha confirmado que Silent Hill Remake está en desarrollo, y sabemos que Bloober Team es el encargado de este proyecto. No me sorprende que la compañía japonesa haya confiado este proyecto a Bloober Team, porque este estudio hizo un excelente trabajo con el remake de Silent Hill 2, y debería ser una apuesta segura para afrontar este nuevo remake.

El anuncio de Silent Hill Remake fue muy escueto. Konami no dio detalles concretos, ni tampoco precisó una fecha de lanzamiento, pero partiendo de todo lo que vimos en su momento con Silent Hill 2 Remake lo tenemos muy fácil para hacer una serie de estimaciones bastante sensatas, y hacer una valoración técnica fiable e interesante.

Es la primera pregunta que debemos hacernos para tener claro qué podemos esperar de este juego a nivel gráfico, y también a nivel de requisitos, ya que dependiendo del motor gráfico utilizado tendremos un resultado u otro.

Bloober Team utilizó el Unreal Engine 5 para dar vida a Silent Hill 2 Remake, y viendo lo bien que le salió la jugada creo que es muy probable que el equipo vuelva a utilizar ese motor gráfico con Silent Hill Remake. Dicho motor gráfico encajaría sin problemas con un juego de este tipo, sobre todo porque el uso de la niebla permite equilibrar el consumo de recursos y la exigencias del motor en zonas más abiertas.

No tendría sentido dar un paso atrás para utilizar un motor anterior, como el Unreal Engine 4, y cambiar a otro motor gráfico sería contraproducente para Bloober Team, que ya tiene dominado el Unreal Engine 5, así que este es una apuesta segura.

El apartado gráfico de Silent Hill Remake estará, en general, a la altura de lo que vimos en el remake de Silent Hill 2. Dado que el Silent Hill original fue lanzado para PS1, el salto generacional que veremos en el remake será todavía más grande que en Silent Hill 2 Remake, porque en este caso el original fue lanzado para PS2.

Estoy seguro de que tanto el modelado de los personajes como el nivel de detalle de los escenarios y la ambientación van a rayar a un buen nivel, y que Bloober Team pondrá un cuidado muy especial en la ambientación y en los efectos clave para conseguir esa atmósfera opresiva típica de la franquicia. Como dije, todo estará como mínimo al nivel de lo que vimos en Silent Hill 2 Remake.

El trazado de rayos debería volver a hacer acto de presencia, ya que es una tecnología que permite mejorar mucho la calidad de la iluminación, de las sombras y de los reflejos. Ya vimos en Silent Hill 2 Remake la diferencia que puede marcar esta tecnología, y creo que incluirla en el remake de Silent Hill sería todo un acierto por parte de Bloober Team.

Para mejorar el rendimiento, estoy seguro de que Bloober Team incluirá soporte de reescalado a través de NVIDIA DLSS y AMD FSR, y generación de fotogramas. Todas estas tecnologías están presentes en Silent Hill 2 Remake, así que no hay razón para pensar que no volverán a estar presentes en el remake de Silent Hill.

Todos los juegos basados en el Unreal Engine 5 tienen una mayor dependencia de la GPU, y Silent Hill Remake no va a ser la excepción. Para conseguir un buen rendimiento con este juego vamos a necesitar una tarjeta gráfica muy potente, y este componente tendrá prioridad sobre la CPU. La unidad SSD también será muy recomendable.

Con esta configuración el juego debería funcionar en 1080p con calidad media a 30 FPS estables incluso en las zonas con mayor carga gráfica. suponiendo que Bloober Team mantenga el nivel de optimización que vimos en Silent Hill 2 Remake.

Cumplir estos requisitos debería ser suficiente para poder jugarlo en 1080p con calidad máxima a más de 40 FPS sin reescalado ni generación de fotogramas.

Un PC con estas especificaciones debería ser capaz de mover Silent Hill Remake en 1440p con calidad máxima y entre 40 y 60 FPS, sin reescalado ni generación de fotogramas.

Con esta configuración deberíamos poder moverlo en 4K con calidad máxima a entre 30 y 40 FPS sin tirar de reescalado.

Silent Hill 2 Remake fue una exclusiva de PS5 y PC, y es muy probable que el remake de Silent Hill repita esa misma estrategia. Si esto se confirma, el juego solo llegará a PS5 y a PC, y no habrá versión para Xbox Series S-X ni para Nintendo Switch 2.

En cuanto a la fecha de lanzamiento, Silent Hill 2 Remake fue anunciado dos años antes de su lanzamiento. Este juego se presentó en octubre de 2022 y se lanzó en octubre de 2024, un dato que nos sirve como referencia para estimar la posible fecha de lanzamiento del remake de Silent Hill.

Partiendo de este precedente podemos decir que cabe la posibilidad de que el lanzamiento de Silent Hill Remake se produzca entre 2027 y 2028, es decir, dentro de dos o tres años. Tiene sentido, y es un plazo totalmente razonable.

