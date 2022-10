Konami anuncia Silent Hill 2 remake, una película y más juegos

Ayer fue el evento de Silent Hill que Konami anunció días atrás. Afortunadamente, podemos decir que no ha decepcionado, empezando por el hecho de que se ha confirmado el remake de Silent Hill 2, la que es considerada por la mayoría de los fans como la mejor entrega de la saga.

En lo que respecta al remake de Silent Hill 2, ya se conocen bastantes aspectos del juego. Para empezar, su desarrollo corre a cargo de Bloober Team, la empresa polaca que está detrás de The Medium. Como motor gráfico empleará Unreal Engine 5 y contará con versiones para PC y PlayStation 5.

En el tráiler publicado por Konami se puede ver un acabado gráfico resultón y un James Sunderland muy cambiado en su aspecto físico, hasta el extremo de ser prácticamente irreconocible comparado con el título original. Además, la ficha del juego ya está publicada en Steam con los requisitos mínimos y recomendados, y la verdad es que estos posiblemente den algún que otro susto viendo que la gráfica mínima requerida, al menos por ahora, es una NVIDIA GeForce GTX 1080.

Requisitos mínimos de Silent Hill 2 remake

Sistema operativo: Windows 10 de 64-bit

Procesador: Intel Core i5-8400 o AMD Ryzen 3 3300X

Memoria RAM: 12GB

Gráficos: AMD Radeon RX 5700 o NVIDIA GeForce GTX 1080

Versión de DirectX requerida: 12

Espacio en disco: 50GB disponibles

Requisitos recomendados de Silent Hill 2 remake

Sistema operativo: Windows 11 de 64-bit

Procesador: Intel Core i7-8700K o AMD Ryzen 5 3600X

Memoria RAM: 16GB

Gráficos: NVIDIA GeForce 2080RTX o AMD Radeon 6800XT

Versión de DirectX requerida: 12

Espacio en disco: 50GB disponibles

Las sucesivas crisis habidas en los últimos años han dificultado a muchos la renovación del PC. Por otro lado, no es extraño ver que los requisitos de sistema para los juegos estén algo inflados, pero que nadie se engañe, porque todo apunta a que el mítico survival horror de Konami, todavía sin fecha de lanzamiento, regresará exigiendo mucho a nivel de hardware.

Pero el remake de Silent Hill 2 no fue la única cosa mostrada en el evento, ya que Konami ha anunciado también un proyecto llamado Silent Hill F que se ambientará en el Japón de los años 60 del siglo pasado; Silent Hill: Townfall, un spin off desarrollado por No Code Studios y publicado por Annapurna Interactive; además de Silent Hill: Ascension, que pretende “sumergir a los participantes de todo el mundo en el horror psicológico en el corazón de Silent Hill de una manera sin igual”. Aquí no hay más que tráilers y teasers que no muestran mucho, salvo delatar que Konami ha decidido ir a rebufo para aprovechar que los survival horror están ahora de moda, en buena parte gracias a la saga rival dentro de este segmento: Resident Evil.

Y por último tenemos la película, titulada Return to Silent Hill (al menos en su versión en inglés), que será dirigida por la misma persona que se encargó de la primera adaptación que fue estrenada en los cines en el año 2006: Christophe Gans. La película de 2006 tiene a su favor el hecho de ser una buena adaptación, pero que a la vez no llegó a plasmar del todo bien la opresiva ambientación de los juegos. Veremos si esta nueva producción corrige ese detalle, sobre todo para las personas que nunca han jugado a Silent Hill.

Y hasta aquí todo lo que ha dado el evento organizado por Konami en torno a la resurrección de Silent Hill, que ha sido bastante. Os dejamos con el vídeo completo para los curiosos.