«Windows 11 es tan malo que he cambiado a Fedora», Microsoft promete escuchar a los usuarios

El final de Windows 10 está a la vuelta de la esquina, y esto ha hecho que algunos usuarios de dicho sistema operativo ya hayan empezado la transición a Windows 11, un sistema operativo que sigue generando polémica, y que no termina de gustar a todo el mundo a pesar de los esfuerzos que está haciendo Microsoft por llegar a más público.

En mi caso, aproveché una renovación de PC para estrenar nuevo hardware con Windows 11, y desde que hice ese cambio debo decir que mi experiencia con este sistema operativo no ha sido mala. De momento no he tenido ningún problema importante, y espero que siga siendo así, pero debo deciros que estoy seguro de que ha influido el hecho de que he pospuesto la instalación de la actualización 24H2 en numerosas ocasiones.

No obstante, entiendo que algunos de los cambios que trae este sistema operativo, sobre todo a nivel de interfaz, puedan ser inaceptables para algunos usuarios. Eso es precisamente lo que le ha ocurrido a un usuario de Windows 10, que tras dar el salto a Windows 11 lo calificó como «de auténtico horror», y dijo abiertamente en redes sociales que este es tan malo que había decidido cambiar a Fedora.

Este post llamó la atención de Microsoft, y el propio Brandon LeBlanc, manager senior de programa en el canal Windows Insider de Microsoft le contestó diciendo que sentía leer eso, que espera que en un futuro vuelva a Windows 11, y que Fedora es su distro Linux favorita. Muy sensata esta respuesta, de eso no hay ninguna duda.

Entre las quejas más importantes que transmitió esta persona a LeBlanc destacan las dudas que sigue planteando este sistema operativo en materia de privacidad, la gran cantidad de bloatware (aplicaciones innecesarias que instala), el rendimiento, los fallos que tiene otras cosas mejorables, como el menú de inicio, por ejemplo.

Microsoft lleva tiempo prometiendo escuchar a sus usuarios, pero viendo lo que está ocurriendo con Windows 11 desde hace tiempo no creo que lo estén cumpliendo. La compañía de Redmond no termina de encontrar el camino correcto con este sistema operativo, y encima sigue lanzando actualizaciones en tan mal estado que genera un miedo notable entre los usuarios a actualizar el sistema operativo.

No exagero, llevo mucho tiempo posponiendo la instalación de la actualización 24H2 porque no me fio en absoluto, y es lógico. Han pasado varios meses desde su lanzamiento y todavía sigue dando problemas nuevos que vuelven a necesitar de parches de urgencia para solucionarse, y de bloqueos preventivos para limitar su alcance.

Thank you for sharing your deep urge. Sorry to hear we lost you with Windows 11. Hopefully in time we can bring you back to Windows. But Fedora is my favorite Linux distro so good choice.

— Brandon LeBlanc (@brandonleblanc) June 13, 2025