La presidenta de Xbox, Sarah Bond, ha anunciado una «colaboración estratégica plurianual con AMD» para utilizar su hardware en el desarrollo de sus consolas Xbox de próxima generación y otros dispositivos. También ha confirmado que sus consolas no solo funcionarán en la sala de estar y que no estarán limitadas a una sola tienda.

Conviene recordar que las consolas Xbox Series X|S y la generación anterior Xbox One ya utilizaban silicio de AMD, por lo que la alianza entre Microsoft y AMD no es una gran sorpresa. Pero es un acuerdo importante, no cabe duda. AMD está trabajando muy, muy bien, con unos SoC semipersonalizados que se están convirtiendo en mayoritarios en el segmento de máquinas para videojuegos, incluso por encima de NVIDIA y con un Intel que tiene otras prioridades y en este terreno ha quedado bastante relegado.

Xbox con AMD… y más

El anuncio de la alianza con AMD llega después de la presentación de las ROG Xbox Ally, las consolas portátiles creadas por ASUS y, por supuesto, están motorizadas por AMD. También de las dudas de si Microsoft ha descartado su próxima consola portátil apostando por sus socios OEM o simplemente la ha retrasado. La presidenta de Xbox nos ha dejado algunas pistas, incluyendo el importante apartado de la retrocompatibilidad y las tiendas de terceros. De sus anuncios se desprende que el gran objetivo de Microsoft es dominar los servicios de juego con Windows y no simplemente vender máquinas.

«Junto con AMD, estamos avanzando en el estado del arte del silicio para juegos para ofrecer la próxima generación de innovación en gráficos para desbloquear un nivel más profundo de calidad visual y experiencias de juego inmersivas y mejoradas con el poder de la IA, todo mientras mantenemos la compatibilidad con la biblioteca existente de juegos de Xbox«, explica la ejecutiva en el vídeo.

Otro de los anuncios importantes ha sido la confirmación de que las próximas consolas Xbox no estarán limitadas a la plataforma propia de juegos de Microsoft, sino que trabajarán con servicios y tiendas de terceros: «Se trata de crear una plataforma de juegos que siempre esté contigo, para que puedas jugar a tus juegos favoritos en cualquier dispositivo, brindándote una experiencia Xbox que no esté limitada a una sola tienda ni a un solo dispositivo. Por eso, colaboramos estrechamente con el equipo de Windows para garantizar que Windows sea la plataforma líder para juegos. La nueva generación de Xbox está cobrando vida, y esto es solo el comienzo».

Y, finalmente, sus máquinas: «Me complace anunciar que hemos establecido una alianza estratégica plurianual con AMD para diseñar conjuntamente el silicio en una cartera de dispositivos, incluyendo nuestras consolas Xbox de próxima generación, en tu sala de estar y en tus manos«. El apunte de ‘tus manos’ para las consolas Xbox de próxima generación no es baladí y confirmaría que la Xbox portátil no se ha descartado por completo.

Te dejamos con el vídeo de la presidenta de Xbox. Muy interesante: