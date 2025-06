Las mejores tarjetas gráficas jugar en relación precio-rendimiento

En esta guía vamos a descubrir cuáles son las mejores tarjetas gráficas que existen actualmente en relación precio rendimiento. Normalmente este tipo de guías suelen tener un problema, y es que se limitan a valorar el rendimiento en rasterización, y no tienen en cuenta el rendimiento en trazado de rayos.

Han pasado casi siete años desde el lanzamiento de Battlefield V, el primer juego moderno con trazado de rayos que estaba preparado para trabajar con los núcleos tensor de las GeForce RTX 20. A lo largo de todo ese tiempo hemos visto que el trazado de rayos ha dejado de ser una tecnología de nicho y totalmente opcional, y ha empezado a convertirse en un requisito.

No tener en cuenta el trazado de rayos a la hora de analizar el valor precio-rendimiento que ofrece una tarjeta gráfica es un error inaceptable, y por esto en esta guía voy a incluir también esta categoría de forma diferenciada.

Tened en cuenta que me voy a limitar a aquellas tarjetas gráficas nuevas, es decir, no voy a incluir modelos de segunda mano. NVIDIA ha descatalogado todas las GeForce RTX 40 con la excepción de las GeForce RTX 4060 y GeForce RTX 4060 Ti, que todavía tienen presencia en el mercado. Por contra, AMD mantiene casi todas las Radeon RX 7000, así que ofrece más variedad entre la que elegir.

Valor precio-rendimiento: la importancia de la resolución

Otro error que es muy frecuente a la hora de hacer este tipo de guías está en no diferenciar el valor que tiene un fotograma renderizado en función de la resolución de pantalla. Me explico, cuando renderizamos un juego en 1080p estamos moviendo 2,07 millones de píxeles, pero cuando lo ejecutamos en 4K estamos moviendo 8,29 millones de píxeles.

Con esto en mente, ¿tiene sentido dar el mismo valor a un fotograma renderizado con cuatro veces menos píxeles en pantalla? Creo que la respuesta es obvia, no. El método de cálculo clásico de coste por fotograma es imperfecto, y no refleja de forma correcta el valor real de una tarjeta gráfica porque no cuesta lo mismo renderizar un fotograma en 1080p que hacerlo en 4K.

Es muy fácil de entender, echad un vistazo a los siguientes puntos:

1080p: valor 1:1.

1440p: tenemos un 77,77% más píxeles que en 1080p.

2160p: tenemos cuatro veces más píxeles que en 1080p, y 2,25 veces más píxeles que en 1440p.

A pesar de todo, ese sistema de cálculo se puede aplicar perfectamente en 1080p, y podemos equilibrarlo aumentando el valor de cada fotograma en función de la diferencia de píxeles con el aumento de la resolución.

Esto sería no solo lo más justo, sino también lo más realista, pero también es complicado porque el impacto en el rendimiento de las tarjetas gráficas no es lineal con respecto al aumento de la resolución, es decir, la tasa de FPS no se reduce en cuatro veces al pasar de 1080p a 4K, salvo casos muy concretos en los que nos quedemos sin suficiente memoria gráfica.

Lo más normal es que el rendimiento baje entre un 30% y un 40% al pasar de 1080p a 1440p, y que se reduzca entre un 50% y un 70% al llegar a 4K. En juegos con trazado de rayos los valores pueden ser todavía más altos, y hundir el rendimiento de una manera más drástica con el aumento de la resolución.

Esos porcentajes nos muestran el aumento de valor medio que deberíamos dar a los fotogramas renderizados en resoluciones superiores a 1080p, una realidad que es muy difícil de aplicar en una comparativa real, pero que debemos tener en cuenta para evitar comparativas engañosas.

Por ejemplo, la GeForce RTX 5060 puede tener mejor valor en relación fotogramas por euro invertido en 2160p que una GeForce RTX 5090 simplemente porque es mucho más barata, pero con ella no podremos jugar a esa resolución manteniendo una tasa de fotogramas aceptable con calidades muy altas o máximas, así que esa comparativa no tiene ningún valor porque esa resolución le queda grande.

Os pongo un ejemplo, DOOM The Dark Ages tiene un valor, en 4K con calidad máxima, de 0,04 fotogramas por euro en la GeForce RTX 3060 de 12 GB y un valor de 0,03 fotogramas por euro en la GeForce RTX 5090, pero en la primera funciona a una media de 13 FPS y en la segunda funciona a 85 FPS.

En este artículo no vamos a tener en cuenta el valor diferencial de las tecnologías NVIDIA DLSS 4, y tampoco el de AMD FSR 4, porque complicaría mucho el enfoque y los resultados, y porque al final cuando valoramos esa relación rendimiento-precio lo que debemos priorizar es la potencia bruta, y no las mejoras obtenidas a través de otras tecnologías.

Qué debéis sacar de todo esto en claro

Que los fotogramas renderizados a mayor resolución tienen mayor valor.

Que el valor fotogramas por euro, o coste por fotograma, se tiene que calcular con tarjetas gráficas que sean capaces de mover los juegos probados con calidad máxima manteniendo una fluidez aceptable, si no, los resultados no tienen valor.

Que esos valores no se deben aceptar de forma ciega, por todo lo que os he explicado.

Mejor tarjeta gráfica precio-rendimiento para jugar en 1080p

GeForce RTX 5060

Sé que esta tarjeta gráfica ha recibido muchas críticas por su configuración de solo 8 GB de memoria gráfica, pero la verdad es que en relación fotogramas por euro gastado ofrece un valor fantástico en 1080p, y esto la convierte en una de las mejores tarjetas gráficas de esta generación en relación precio-rendimiento para jugar en 1080p.

Especificaciones

Núcleo gráfico GB207 fabricado en el nodo N4P de TSMC.

30 unidades SM.

3.840 shaders a 2,4 GHz-2,59 GHz, modo normal y turbo.

120 unidades de texturizado.

48 unidades de rasterizado.

30 núcleos RT de cuarta generación (58 TFLOPs).

120 núcleos tensor de quinta generación (614 TOPs).

19,89 TFLOPs en FP32.

Bus de 128 bits.

32 MB de caché L2.

Interfaz PCIe Gen5 8x.

8 GB de memoria GDDR7 a 28 Gbps (ancho de banda de 448 GB/s).

TGP de 130 vatios.

Utiliza un conector de alimentación de 8 pines.

Tres salidas DisplayPort 2.1b con UHBR20 y una salida HDMI 2.1b.

Precio: desde 309,90 euros.

Como podemos ver en la gráfica adjunta, la GeForce RTX 5060 renderiza 2,49 fotogramas por euro invertido bajo rasterización, y 1,01 fotogramas por euro invertido con trazado de rayos activado, todo ello bajo resolución 1080p.

Supera a la Radeon RX 9060 XT con 16 GB de VRAM más barata que he podido encontrar, y queda muy por encima en relación precio-rendimiento si la comparamos con la GeForce RTX 5060 Ti de 16 GB, que ha subido mucho de precio.

Con la GeForce RTX 5060 podréis jugar sin problemas en 1080p haciendo una inversión muy contenida, ya que está disponible desde solo 309,90 euros. Muy recomendable, a pesar de toda la bilis se ha vertido sobre esta tarjeta gráfica porque solo cuenta con 8 GB de VRAM, y eso que no hemos tenido en cuenta el valor diferencia que marca el ecosistema DLSS 4.

No vale la pena tener en cuenta a la GeForce RTX 4060, porque ofrece un rendimiento inferior y cuesta prácticamente lo mismo. La Radeon RX 7600 es más económica, pero rinde bastante menos en rasterización, y rinde mucho peor en trazado de rayos. Lo mismo aplica al modelo XT, que tiene más memoria gráfica pero rinde peor.

Mejor tarjeta gráfica precio-rendimiento para jugar en 1440p

GeForce RTX 5070

La GeForce RTX 4070 fue, sin ninguna duda, la mejor tarjeta gráfica en relación precio-rendimiento de su generación, un título que posteriormente recibió la GeForce RTX 4070 SUPER, con una seria competencia por parte de la Radeon RX 7900 GRE. En esta generación, la GeForce RTX 5070 es, sin duda, una digna heredera de aquella, incluso a pesar de todas las críticas que ha recibido.

Especificaciones

Núcleo gráfico GB205 fabricado en el nodo N4P de TSMC.

31.100 millones de transistores en un encapsulado de 263 mm cuadrados (densidad de 118,3 millones de transistores por milímetro cuadrado).

48 unidades SM.

6.144 shaders a 2,32 GHz y 2,51 GHz.

192 unidades de texturizado.

80 unidades de rasterizado.

48 núcleos RT de cuarta generación (94 TFLOPs).

192 núcleos tensor de quinta generación (988 TOPs).

30,86 TFLOPs en FP32.

Bus de 192 bits.

48 MB de caché L2.

Interfaz PCIe Gen5.

12 GB de memoria GDDR7 a 28 Gbps (ancho de banda de 672 GB/s).

TGP de 250 vatios.

Utiliza un conector de alimentación de 16 pines (300 vatios).

Tres puertos DisplayPort 2.1b con UHBR20 y una salida HDMI 2.1b.

Desde: 569,95 euros.

Como podemos ver en la gráfica, la GeForce RTX 5070 ofrece el mejor valor tanto en rasterización como en trazado de rayos bajo resolución 1440p. La Radeon RX 9070 consigue un resultado muy bueno en 1440p bajo rasterización, ya que supera a la GeForce RTX 5070 Ti, pero queda en última posición al aplicar trazado de rayos.

Una de las críticas más importantes que se ha hecho a la GeForce RTX 5070 es que solo tiene 12 GB de memoria gráfica, y es cierto, esto puede ser un problema en ciertos escenarios y con determinados títulos, pero no cambia el hecho de que, en rendimiento por euro invertido, es lo mejor que podemos comprar ahora mismo si queremos jugar en 1440p.

En la mayoría de los casos no tendremos problemas con esos 12 GB de memoria gráfica. Solo tendremos que ajustar la reserva de texturas en juegos muy concretos y con configuraciones muy específicas al utilizar trazado de rayos. Como en el caso anterior, no tenemos en cuenta el valor de las tecnologías del ecosistema DLSS 4.

Consideraciones sobre la Radeon RX 9060 XT de 16 GB

Es una alternativa muy interesante a la GeForce RTX 5070. Tiene la ventaja de ser más económica, y ofrece un mejor valor en relación rendimiento por euro invertido, pero debemos ser conscientes de que es mucho menos potente, y de que esto al final afecta a las tasas medias de fotogramas y a la experiencia en juegos, que en títulos muy exigentes.

Por ejemplo, en Alan Wake 2 con la GeForce RTX 5070 tenemos 57 FPS en 1440 con calidad máxima, y con la Radeon RX 9060 XT la media cae a 43 FPS. En Black Myth Wukong ambas registran, con esa misma configuración, 45 FPS y 28 FPS, es decir, es casi injugable en la opción de AMD.

Os digo esto por lo que os comenté de no interpretar el valor fotogramas por euro invertido de forma ciega. Que una tarjeta gráfica tena un buen valor en ese sentido no significa que realmente sea capaz de mover de forma óptima cualquier juego a una resolución determinada.

Dicho esto, aunque la Radeon RX 9060 XT es una de las mejores tarjetas gráficas por relación precio-rendimiento, ya que tiene un excelente valor en relación fotogramas por euro invertido (1,53 FPS por euro en rasterización y 0,60 FPS por euro invertido en trazado de rayos), en juegos muy exigentes tiene problemas para mantener más de 30 FPS estables, y por eso no siempre ofrece una experiencia aceptable en 1440p, una garantía que sí tenemos con la GeForce RTX 5070.

Mejores tarjetas gráficas precio-rendimiento para jugar en 2160p

GeForce RTX 5070 y Radeon RX 9070 XT

Si nos dejamos llevar únicamente por los números que arrojan los resultados de fotogramas por euro invertido la GeForce RTX 5070 sería la clara ganadora. Su valor es indiscutible, es una de las mejores tarjetas gráficas que podemos comprar, ya que consigue 0,82 fotogramas por euro en rasterización y 0,20 fotogramas por euro con trazado de rayos, pero esta se queda corta en algunos casos por sus 12 GB de VRAM, y no siempre es capaz de conseguir más de 30 FPS en 4K si configuramos la calidad gráfica al máximo.

Ahora que la Radeon RX 9070 XT ha bajado tanto de precio esta es, en mi opinión, la mejor tarjeta gráfica para jugar en 4K con todas las garantías si tenemos un presupuesto ajustado, sobre todo porque tiene 16 GB de memoria gráfica. También hay que tener en cuenta que esta va mucho más suelta en esa resolución, y que consigue una experiencia mucho más fluida.

Por ejemplo, es capaz de mantener más de 30 FPS en 4K incluso en los juegos más exigentes, como Black Myth Wukong, y 53 FPS en Dragon Age The Veilguard, y en otros supera la barrera de los 60 FPS, que es el nivel recomendado para jugar en PC.

En esos juegos la GeForce RTX 5070 apenas llega a los 27 FPS y 34 FPS, respectivamente, lo que significa que significa que el primero es casi injugable en nativo, y que el segundo se mueve muy justo. Esas mismas diferencias se pueden apreciar en juegos como Cyberpunk 2077, que funciona a 61 FPS en 4K con calidad ultra en la Radeon RX 9070 XT, y a 47 FPS en la GeForce RTX 5070.

Especificaciones

Núcleo gráfico Navi 48 fabricado en el nodo de N4P de TSMC.

53.900 millones de transistores. El encapsulado tiene un tamaño de 357 mm cuadrados.

64 unidades de computación.

4.096 shaders a una velocidad de 2.520 MHz-3.060 MHz, modo normal y turbo.

256 unidades de texturizado.

128 unidades de rasterizado.

64 núcleos de tercera generación para acelerar trazado de rayos.

128 núcleos de segunda generación para IA.

Bus de 256 bits.

16 GB de memoria GDDR6 a 20 Gbps (640 GB/s de ancho de banda).

8 MB de caché L2.

64 MB de caché L3 de tercera generación.

TBP de 330 vatios.

Tres conectores de alimentación adicional de 8 pines.

Interfaz PCIe Gen5 x16.

Salidas de imagen: HDMI 2.1b y DisplayPort 2.1a UHBR 13.5.

Esta tarjeta gráfica tiene una potencia de 50,14 TFLOPs en FP32, y de hasta 1.557 TOPs en INT8 con pocos valores.

Precio: desde 726,90 euros.

La diferencia de rendimiento por euro en rasterización entre ambas es mínima tanto en rasterización como en trazado de rayos, y en esa resolución los 16 GB de la Radeon RX 9070 XT sí que marcan diferencias más notables, sobre todo en juegos con un alto consumo de memoria gráfica.

Si miramos a la GeForce RTX 5070 Ti vemos que queda por debajo de la Radeon RX 9070 en fotogramas por euro invertido. No es una mala tarjeta gráfica, de hecho su valor precio-rendimiento es claramente mejor que el de la GeForce RTX 5080, pero tiene un problema, y es que su precio de venta se mantiene alto, y esto le pasa factura cuando la comparamos con otros modelos que tienen un rendimiento similar y son mucho más baratos.

La diferencia de precio entre la GeForce RTX 5070 y la Radeon RX 9070 XT es considerable. La primera se puede comprar desde 569,95 euros, y la segunda la he encontrado a partir de 726,90 euros, lo que significa que la opción de AMD cuesta 156,95 euros más. Es una cantidad importante, y puede que no todo el mundo sea capaz de pagar ese extra para ir a por la Radeon.

Si te encuentras en esa situación tranquilo, porque con la GeForce RTX 5070 también podrás disfrutar de un buen rendimiento en 4K, y si te cruzas con algún problema de falta de memoria podrás sortearlo reduciendo un poco la memoria reservada a texturas.

Nota: Esta selección contiene algunos enlaces de nuestros afiliados, pero ninguno de los productos incluidos han sido propuestos o recomendados por ellos o sus fabricantes, sino elegidos según nuestro propio criterio.