Dejad de matar juegos, una petición que ya suma 800.000 firmas

La campaña «Stop Killing Games» («dejad de matar juegos») ha superado las 800.000 firmas, y está viviendo un momento de gran popularidad. Esta campaña arrancó de la mano de Ross Scott, y quiere echar un pulso a las desarrolladoras que se atreven a abandonar los juegos que ya llevan un tiempo en el mercado, y que acumulan un cierto número de unidades vendidas.

Dicho de otra forma, esta petición busca cuestionar la legalidad de ese tipo de prácticas, del abandono de juegos que los usuarios compraron y que esperan poder utilizar sin fecha de caducidad, un tema que sigue de plena actualidad, y que generó mucha polémica con la decisión de Ubisoft de tumbar The Crew, un juego totalmente online que dejó de funcionar cuando cerraron sus servidores.

En su argumentación, Scott dice que al abandonar el soporte de un juego este se puede volver injugable, y que esto supone algo parecido a una fecha de caducidad de la que no se advierte a los jugadores cuando compran el juego. Básicamente es como si vas a comprar yogures y estos no tienen fecha de caducidad, los dejas en la nevera tres meses y luego resulta que están agrios.

La analogía es simple, pero perfectamente válida, porque el final es el mismo. Scott cree que esto es una especie de obsolescencia programada que perjudica a los clientes, y que además hace que la preservación de ciertos juegos sea literalmente imposible. También cuestiona la legalidad de este tipo de prácticas, y abre una puerta que podría acabar dando pie a una nueva legislación, y a nuevas obligaciones para publicadoras y desarrolladoras.

La conservación de videojuegos es un tema muy serio, y muy importante, aunque parece que se lo toman más en serio los propios usuarios que las desarrolladoras. Muchas solo ven en los juegos un producto que solo vale la pena mantener mientras es rentable. Una vez que deja de serlo se convierte en una carga de la que no dudan en deshacerse cuanto antes.

No está claro que esta petición vaya a tener efecto, pero estoy totalmente de acuerdo con ella. Por suerte no me he visto muy afectado por este problema, pero viví de forma directa un caso con el cierre de los servidores de Hellgate Global, un juego de disfruté mucho y al que dediqué bastantes horas, y que acabó cerrando por completo sin dar posibilidad alguna de conservar los personajes de forma offline.