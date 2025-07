Es imposible negar que Nintendo Switch 2 ha sido un gran éxito, pero cada vez es más evidente que Nintendo ha cometido errores muy graves con el diseño de esta consola a Nivel de hardware. Ya vimos recientemente que la pantalla no está a la altura, y que tiene un tiempo de respuesta demasiado alto, y hoy hemos podido confirmar que esta también sufre problemas de temperatura.

Varios usuarios han informado de que su Nintendo Switch 2 se acaba calentando en exceso mientras juegan, y que esto lleva a una situación irreversible en la que al final la consola se acaba bloqueando. Esto significa que el sistema de refrigeración no es capaz de mantener unas temperaturas de trabajo seguras, y que ante esa situación el sistema no tiene más remedio que bloquearse o apagarse para evitar daños producidos por el exceso de calor.

En esos informes se puede leer también que los ventiladores «se volvieron locos» poco antes de que se produjeran esos bloqueos en las consolas afectadas, así que está claro que se trata de una cuestión térmica. Podríamos pensar que esto ocurre sobre todo al mover juegos muy exigentes, como Cyberpunk 2077, pero lo cierto es que también ha ocurrido con otros títulos menos demandantes, lo que no hace más que complicar la situación.

Por desgracia no sabemos qué hay detrás de estos problemas, es decir, no sabemos qué es lo que provoca ese exceso de temperatura. Pueden haber muchas causas, desde una mala previsión de la temperatura máxima del sistema por parte de Nintendo, que pudo llevarla a utilizar un sistema de refrigeración menos potente de lo necesario, hasta algún error o fallo durante el montaje.

Nintendo Switch 2 también tiene problemas en modo dock

Cuando la consola se utiliza en modo dock esta tiene un aporte extra de refrigeración, gracias al ventilador integrado en dicho dock. Sin embargo, esto no resuelve el problema de exceso de temperatura. Incluso con los ventiladores funcionando a tope, y con la consola en modo dock, un usuario confirmó que Cyberpunk 2077 se cerró cinco veces.

Otros usuarios afirman que los problemas de temperatura son tan graves que la consola se calienta en exceso, tanto que llega a un punto en el que ya no es posible sujetarla mientras jugas, porque te quemas las manos con ella. Si esto es cierto, Nintendo tiene entre manos una «patata caliente», un problema muy grave que no hace más que colocar a Nintendo Switch 2 como uno de los peores lanzamientos de la historia de las consolas.

La lista de usuarios afectados que han contado su experiencia es considerable, y afecta a numerosos juegos, incluyendo ediciones remasterizadas de juegos originales de Nintendo Switch, como The Legend of Zelda Tears of the Kingdom Switch 2 Edition.

Nintendo ha dado algunas soluciones, aunque la verdad es que son bastante rudimentarias y no resuelven ni aclaran nada. Entre sus recomendaciones están la de desconectar el dock y dejar que se enfríe, colocarlo en una zona mejor ventilada, limpiar las ranuras de ventilación y monitorizar la situación.

Si tenéis problemas de exceso de temperatura con vuestra Nintendo Switch 2 no os compliquéis, haced uso de la garantía, que para eso está. Que sea el servicio técnico de Nintendo el que se ocupe de daros una solución, ya sea arreglando vuestra consola o dándoos una unidad nueva como reemplazo de la vuestra si no tiene arreglo.

Está por ver si este problema se produce en casos aislados, y en pequeñas cantidades, o si es algo a mayor escala que pueda obligar a Nintendo a hacer una llamada a devolución de las unidades afectadas. Si queréis comprar esta consola tranquilos, podéis hacerlo. En el peor de los casos os respalda la garantía.