Requisitos de Postal 2 Redux, un remake poco exigente

Postal 2 Redux es un remake de Postal 2, un juego de 2003 que se convirtió en todo un clásico por ser uno de los títulos más gamberros, alocados y polémicos de toda la historia. El original tiene más de 100.000 valoraciones positivas en Steam a pesar de su antigüedad, así que os podéis imaginar el éxito que tuvo, y el interés que sigue generando.

Impact Inked y Running with Scissors, responsables de Postal 2 Redux, han enfocado este remake como una adaptación muy cuidada del juego original al Unity Engine para darle un acabado gráfico y un nivel técnico más actual. No ha cambiado nada, volveremos a jugar como el «POSTAL Dude», y viviremos una semana de locura en la que no se nos puede olvidar «comprar leche».

Como el original es un juego de 2003 el salto al Unity Engine permite una mejora enorme a nivel gráfico, pero sin llegar al nivel propio de los juegos más avanzados de la generación actual. Tampoco es necesario, porque al final lo importante en Postal 2 Redux es que mantenga el espíritu, la jugabilidad y la diversión del original.

Requisitos de Postal 2 Redux

Windows 10 como sistema operativo.

Procesador Intel Core i5-4590 o AMD Ryzen 5 1500X.

8 GB de memoria RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 970 o AMD Radeon R9 290.

DirectX 11.

2 GB de espacio libre.

No tenemos una diferenciación entre requisitos mínimos y recomendados, así que en teoría esos son los requisitos recomendados para mover el juego en 1080p con calidad máxima.

Haciendo una estimación, creo que los requisitos mínimos serían equivalentes a un PC configurado con un Intel Core i5-2400 o un Ryzen 3 1200, y una GeForce GTX 750 o una Radeon HD 7790.

Postal 2 Redux todavía no tiene fecha de lanzamiento, pero sí que está confirmado que llegará a PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S-Series X y PC. No se descartan versiones del juego para Nintendo Switch y Nintendo Switch 2.

Este remake ha generado mucho interés desde su confirmación, tanto que su escueto tráiler de presentación en YouTube, que no muestra ninguna escena de juego real, ha superado las 50.000 visualizaciones y los 1.000 comentarios. Veremos si logra estar a la altura del original.