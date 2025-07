Forza Motorsport en peligro: Xbox desmantela su equipo

Hubo un tiempo en que Forza Motorsport representaba el orgullo técnico de Xbox, su respuesta directa a Gran Turismo y su carta de presentación como consola capaz de mover simuladores de conducción con un realismo inédito. Hoy, ese legado está en duda. Según ha declarado Fred Russell, exdiseñador de Turn 10 Studios, el equipo de Motorsport habría sido desmantelado tras los despidos masivos en Microsoft, dejando a Horizon como única línea viva de la franquicia. Sin embargo, es importante subrayar que, por ahora, no existe confirmación oficial por parte de Xbox sobre el final definitivo de la saga.

El anuncio no oficial de esta desaparición llega en una semana negra para la compañía. Microsoft comunicaba el despido de más de 9.000 empleados, impactando de lleno en sus divisiones de gaming. Turn 10 Studios habría perdido hasta la mitad de su personal. Y en mitad de ese terremoto, un directivo de Xbox, Matt Turnbull, publicaba –y luego borraba– un mensaje aconsejando a los despedidos que usaran chatbots de IA para gestionar emocionalmente la pérdida de su empleo. Una recomendación que reflejó la creciente desconexión de la alta dirección con la realidad de sus equipos, precisamente los mismos que ahora ven cómo se tambalean proyectos históricos como Forza Motorsport.

Fred Russell explicaba en su publicación que “el equipo de Forza Motorsport ya no existe, su espacio ha sido eliminado. Hoy es un día muy triste para uno de los mejores juegos de carrera”. Aclaró que Turn 10 Studios no cierra, pero su función se limitaría a dar soporte a Forza Horizon, la vertiente más arcade y popular de la saga. Estas palabras, aunque no confirmadas oficialmente por Microsoft, dibujan un panorama sombrío para el simulador que acompañó a Xbox desde 2005.

Forza Motorsport nació como la apuesta de simulación realista de Microsoft, con siete entregas numeradas a sus espaldas. Fue pionero en física de conducción avanzada y en gráficos que rivalizaban con los de Polyphony Digital y su Gran Turismo. Sin embargo, la última entrega, lanzada en 2023, no logró cumplir las expectativas. Llegó con numerosos bugs, carencia de contenido y un modelo de progresión cuestionado, lo que generó críticas y, según apuntan varias fuentes, unas ventas por debajo de lo esperado.

Frente a ello, la saga Horizon creció hasta convertirse en el estandarte de la conducción en Xbox, con su mezcla de simulación ligera y exploración arcade en mundos abiertos. Microsoft parece haber decidido apostar todo a Horizon, sacrificando Motorsport como parte de su proceso de reestructuración y ahorro de costes, en un momento en que su estrategia corporativa prioriza la IA y la rentabilidad rápida por encima de las franquicias históricas.

Forza Motorsport no era solo un videojuego; era un símbolo de la ambición técnica de Xbox y de su identidad como plataforma que aspiraba a competir en todos los frentes. Si se confirma su final, no será solo la desaparición de un simulador legendario. Será una nueva muestra de la deriva de Microsoft, que en la misma semana recomienda a sus despedidos usar chatbots para gestionar su duelo, mientras entierra proyectos que definieron generaciones enteras de jugadores.

