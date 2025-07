Fallout 5 no es el único proyecto dentro de la franquicia, hay más sorpresas en camino

Bethesda confirmó, a su manera, que está trabajando en Fallout 5, pero también dijo que no era un juego que fuesen a desarrollar con prisas para intentar aprovechar al máximo el éxito que ha tenido la serie de televisión basada en dicha franquicia, y que por tanto tendremos que ser pacientes, porque es un lanzamiento que todavía se encuentra a varios años de distancia.

Skill Up ha dejado bastante información en su último podcast sobre el futuro de la franquicia, y ha dicho que Fallout 5 es sin duda el próximo gran lanzamiento. Es difícil de entender que Bethesda no se centrara por completo en este proyecto tras el gran éxito de la serie de televisión, pero imagino que debían estar muy ocupados con The Elder Scrolls Vi, otro juego que también es clave para la compañía.

En teoría, Todd Howard no va a ser el productor de Fallout 5. Esta fuente cree que cuando termine con The Elder Scrolls VI se acabará jubilando, o como mínimo se desentenderá de los proyectos de desarrollo de los juegos más grandes e importantes en Bethesda.

Ahora mismo están en desarrollo varios proyectos relacionados con el universo Fallout, y como no podía ser de otra forma uno de ellos es Fallout 5, pero su lanzamiento se encuentra todavía muy lejos, y tendremos que esperar varios años para poder jugarlo.

No tenemos una fecha concreta de lanzamiento, pero las últimas informaciones aseguran no llegará antes de 2030. Tiene lógica, porque se lanzará después de The Elder Scrolls VI, y este no va a llegar hasta 2028, y en el mejor de los casos, es decir, puede que se acabe retrasando y que llegue después de dicha fecha.

Personalmente creo que la fuente está equivocada con la ausencia de Todd Howard en Fallout 5. Ahora mimos el productor tiene 55 años, así que podría participar sin problema en la quinta entrega de la franquicia y terminar su carrera con el lanzamiento de ese juego. Es lo que más sentido tiene, ya que sería la guinda a su impresionante trayectoria como productor de videojuegos.

Si quieres saber más sobre Fallout 5 te recomiendo echar un vistazo a este artículo, donde encontrarás todo lo que sabemos y qué especificaciones deberá cumplir tu PC para poder jugarlo sin problema con diferentes configuraciones y resoluciones. Se baraja la posibilidad de que acabe siendo exclusivo de PC y Xbox, pero con las medidas que ha tomado Microsoft recientemente para ampliar el mercado de los juegos de sus estudios es poco probable. Como mucho podría ser una exclusiva temporal, pero acabará llegando a PlayStation.