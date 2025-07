Zen 6: nodo de 2 nm, 12 núcleos y 24 hilos y más rendimiento, pero no apuestes por los 7 GHz

Los procesadores Zen 6 de AMD estarán fabricados en el nodo de 2 nm de TSMC, y no en el de 3 nm, como creíamos anteriormente. Zen 5 utiliza el nodo de 4 nm de TSMC, así que estaríamos ante una reducción del 50%, lo que implica un salto mucho más importante que el que se produjo al pasar de Zen 4 (5 nm) a Zen 5 (4 nm).

Ese cambio de proceso reducirá el tamaño de los transistores, y hará posible una mejora de rendimiento considerable. Comparado con el nodo N3E, el nodo de 2 nm de TSMC permite un aumento de la velocidad de trabajo de entre un 8% y un 10%. A esto debemos unir el incremento del IPC que traerá la arquitectura Zen 6, que se estima también entre un 6% y un 10%.

Si todos estos valores se cumple, la arquitectura Zen 6 aumentaría el rendimiento monohilo entre un 14% y un 20% frente a Zen 5 (suma de las mejoras derivadas del aumento de frecuencias y del IPC). El rendimiento multihilo se incrementaría mucho más, gracias al cambio de estructura de la unidad CCD, que pasará de tener 8 núcleos y 16 hilos a contar con 12 núcleos y 24 hilos.

Un procesador Zen 6 tope de gama para escritorio podría tener, gracias a esa nueva configuración, un total de 24 núcleos y 48 hilos (dos unidades CCD). Ahora mismo el máximo son 16 núcleos y 32 hilos, que es la configuración que tiene el Ryzen 9 9950X. El chip I/O no tendrá grandes cambios a nivel interno, y debería estar fabricado en el nodo de 3 nm de TSMC.

Zen 6 también tendrá versiones fabricadas en 3 nm

El nodo de 2 nm se reservará para las variantes «Venice» y «Venice Dense», ambas serán procesadores para servidores, y también para «Olympic Ridge», para procesadores de escritorio. «Gator Range», que identifica a los procesadores de gama alta para portátiles, utilizará también el nodo de 2 nm, y «Medusa Point 1», para portátiles premium, tendrá modelos fabricados en 2 nm dentro de la gama alta y de 3 nm en las gamas inferiores.

Se espera que el primer chip fabricado basado en Zen 6 salga de las fábricas de TSMC antes de Navidad, y que la producción entre en fase de volumen a gran escala para la campaña de la vuelta al cole de 2026, lo que nos llevaría al mes de septiembre de dicho año. Si estos plazos se cumplen, el lanzamiento de Zen 6 podría producirse a finales del año que viene.

El cambio tan notable en el nodo de fabricación y las mejoras que podría introducir AMD con esta nueva arquitectura dejan claro que Zen 6 va a ser una gran evolución frente a Zen 5, comparable en importancia al salto que se produjo en su momento al pasar de Zen a Zen 2. Os recuerdo que los procesadores basados en esta nueva arquitectura serán compatibles con el socket AM5.

¿Llegará AMD a los 7 GHz con esta nueva arquitectura?

Algunos rumores están dando por sentado que Zen 6 va a llegar a los 7 GHz de frecuencia, y francamente, esto es una locura. Intel logró superar la barrera de los 6 GHz con Raptor Lake, y le resultó complicado incluso a pesar de que utilizaba una arquitectura de núcleo monolítico. Con Arrow Lake-S, que utiliza un diseño basado en «tiles», tuvo que reducir bastante las frecuencias máximas de trabajo.

AMD no superó la barrera de los 6 GHz con Zen 5, se quedó en los 5,7 GHz con un núcleo activo, así que pensar que con Zen 6 va a conseguir aumentar la velocidad máxima en 1,3 GHz es un disparate que no tiene ningún sentido. Puede que consiga superar los 6 GHz con un hilo activo, pero los 7 GHz son una frontera que todavía queda muy lejos, y que no será alcanzada hasta dentro de varias generaciones.