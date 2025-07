Bethesda trabajaba en un MMO rival de Destiny, fue cancelado para dar prioridad a Fallout 5

Fallout 5 es, junto con The Elder Scrolls VI, el proyecto más importante que tiene Bethesda entre manos ahora mismo. Sorprende que, con el enorme éxito que ha tenido la serie de HBO, la desarrolladora haya esperado tanto para embarcarse en este proyecto, pero en cualquier caso lo importante es que ya están manos a la obra.

Sabemos que Fallout 5 es una de las grandes prioridades de Bethesda, que tiene todo el apoyo de Microsoft, que es la propietaria de Bethesda, y que además ha recibido una gran cantidad de recursos, parte de ellos derivados de un proyecto que en teoría fue cancelado.

Ese proyecto no llegó a tener un nombre definitivo, pero iba a ser una especie de rival para Destiny, un «looter shooter» enfocado al multijugador masivo cuyo nombre interno era Blackbird. Al final acabó siendo cancelado porque Bethesda quiso dar toda la prioridad posible al desarrollo de Fallout 5.

Parece que otra de las razones detrás de la cancelación fue que Microsoft veía a Blackbird como un posible rival para World of Warcraft, el conocido MMO de Blizzard, que también es propiedad del gigante de Redmond, y que la compañía no veía con buenos ojos el lanzamiento de un posible competidor en casa.

Fallout 5 tiene prioridad casi absoluta

Retirarse de este proyecto y redirigir los fondos del mismo para impulsar el desarrollo de Fallout 5 fue visto por Microsoft como una inversión más segura y rentable, y la verdad es que no les falta razón. Esta franquicia goza de una enorme popularidad, y cuando se publique la segunda temporada de la serie en diciembre de este año volverá a tener otro repunte, pero no habrá ningún juego nuevo que pueda aprovechar ese nuevo pico de popularidad.

Ahora mismo el proyecto más avanzado que tiene Bethesda entre manos es The Elder Scrolls VI, y este será el próximo gran lanzamiento de la franquicia. Su fecha de lanzamiento no está confirmada, así que no sabemos exactamente cuándo llegará. Con todo, las informaciones más recientes lo colocan entre 2026 y 2027.

También hay algunos rumores que dicen que Bethesda tiene la intención de lanzar varios títulos dentro de la franquicia Fallout, y que uno de ellos podría ser una especie de remake de Fallout 3 bajo el Unreal Engine 5, un proyecto idéntico al de The Elder Scrolls IV Oblivion Remastered.

Fallout 5 llegará años después, así que en el mejor de los casos su lanzamiento podría producirse entre 2027 y 2028. Todo dependerá de la prisa que se dé Bethesda en tenerlo listo, y de lo bien que avance su desarrollo. Si quieres saber más sobre este juego te recomiendo que eches un vistazo al especial que publicamos hace unos meses, donde encontrarás un resumen con todo lo que sabemos y sus posibles requisitos.