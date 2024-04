El creador de No Rest for the Wicked defiende el acceso anticipado

El pasado 18 de abril se produjo el lanzamiento de No Rest for the Wicked en Steam. Hablamos de un título bastante esperado desde que fuera mostrado en los Game Awards 2023, pues contaba con el aval de estar firmado por Moon Studios, el estudio austriaco creador de esas dos joyas que son las dos entregas de Ori. Un juego que, como te contamos, ha estado disponible desde el primer día en GeForce Now, y y puedes repasar sus especificaciones técnicas para jugarlo online en esta publicación.

Como recordaba hace un momento, el juego fue mostrado por primera vez a finales del año pasado, pero en ese momento Moon Studios hizo público que ya llevaban cerca de seis años trabajando en No Rest for the Wicked, es decir, que empezaron a trabajar en su desarrollo cuando todavía estaban completando el de Ori and the Will of the Wisps. Es decir, que hablamos de mucho tiempo de trabajo, especialmente para un estudio no especialmente grande, pues los últimos datos al respecto hablan de poco más de 80 trabajadores.

No obstante, pese a todo el tiempo dedicado hasta ahora, No Rest for the Wicked todavía no se ha completado, aún queda bastante trabajo de desarrollo. ¿Y qué ha hecho Moon Studios para poder empezar a comercializarlo y, de este modo, empezar a recuperar parte de la inversión, y que estos ingresos permitan continuar con su desarrollo? Pues lanzarlo en modo de acceso anticipado a través de Steam, una decisión que ha sido defendida por el director ejecutivo del estudio, Thomas Mahler.

We’re not even a week into Early Access and it’s already pretty clear that going with EA is one of the best decisions we could’ve made 👍❤️ I see some people are still irked about why games like Wicked, Hades 2, Larian’s new game, etc. launch into Early Access even if the studio… — thomasmahler (@thomasmahler) April 24, 2024

Las críticas han sido mayoritariamente positivas, aunque algunos jugadores han acusado problemas de rendimiento que Moon Studios se ha comprometido a solucionar. Lo que me lleva precisamente a eso, a recordar que nos encontramos ante un estudio que ha sido honesto al publicarlo en modo de acceso anticipado, es decir, que es comprensible que se den este tipo de problemas (al igual que también es comprensible que los usuarios lo señalen, por supuesto). Al fin y al cabo, podemos entender el acceso anticipado como una especie de «beta madura».

Así, y ante la evolución del mercado de los juegos, el máximo responsable de No Rest for the Wicked no solo celebra, en su extenso tweet, el haber lanzado el juego en modo de acceso anticipado, también señala que algunos títulos podrían haberse beneficiado de esta posibilidad en el pasado, y pone como ejemplo Dark Souls, y vaticina que se convertirá en una elección más frecuente de los desarrolladores en el futuro. Es más, incluso se lanza y recomienda a Nintendo y a Sony que acojan esta fórmula en sus plataformas.

Hace unos días recordaba que 7 Days to Die saldrá próximamente del modo de acceso anticipado tras haber pasado más de diez años en el mismo y, aunque entiendo que es un caso un tanto extremo, personalmente lo prefiero una y mil veces a lo ocurrido con los lanzamientos vergonzosos que hemos sufrido los últimos años. No sé si Thomas Mahler tendrá razón cuando vaticina que se va a convertir en una fórmula más frecuente pero, visto lo visto, espero que así sea.