ASUS ROG Strix SCAR 18 2025 con GeForce RTX 5070 Ti Laptop, análisis

La gama ASUS ROG Strix SCAR 18 ha recibido una importante renovación este año. No hace mucho tuvimos la oportunidad de analizar el modelo equipado con GeForce RTX 5080 Laptop, y ahora vamos a compartir con vosotros un análisis centrado en la versión que viene con una GeForce RTX 5070 Ti Laptop.

Este modelo es mucho más interesante porque mantiene todas las claves que convierten al ASUS ROG Strix SCAR 18 2025 en uno de los portátiles gaming más atractivos y con mejor diseño de su clase, pero al mismo tiempo tiene un precio más contenido que el de la versiones superiores, y no renuncia a ofrecer un excelente rendimiento en juegos.

ASUS ha conseguido ajustar mucho mejor el valor precio-prestaciones de este modelo manteniendo cosas tan importantes como el procesador Intel Core Ultra 9 275HX, los 64 GB de DDR5 y el panel Mini LED, y con la GeForce RTX 5070 Ti Laptop tenemos toda la potencia y la VRAM que necesitamos para jugar sin problemas en su resolución nativa, que es 1600p.

Especificaciones del ASUS ROG Strix SCAR 18 2025 con GeForce RTX 5070 Ti Laptop

Chasis, medidas y peso

Tapa fabricada en aluminio y chasis en plástico.

39,9 x 29,8 x 2.35 ~ 3,20 cm.

3,3 kilogramos.

Terminación AniMe Vision en la tapa.

Sistema de iluminación LED RGB personalizable en la base del portátil y en el logo ROG de la tapa.

Pantalla

Panel ROG Nebula HDR Mini LED antirreflejos de 18 pulgadas.

Resolución de 2.560 x 1.600 píxeles (formato 16:10).

Reproduce el 100% del espacio de color DCI-P3, tiene validación Pantone, es compatible con Dolby Visión, tiene certificación Vesa DisplayHDR 1000 y 2.000 zonas de atenuación.

Brillo máximo de 1.200 nits, tasa de refresco de 240 Hz, tiempo de respuesta de 3 ms y tecnología ACR.

Compatible con G-SYNC y con NVIDIA Advanced Optimus.

Cuenta con un conmutador MUX + NVIDIA, que elimina la intervención de la gráfica integrada para mejorar el rendimiento en juegos.

Componentes clave

Procesador Intel Core Ultra 9 275HX con 8 núcleos P (Lion Cove) y 16 núcleos E (Skymont) a un máximo de 5,4 GHz en los núcleos P.

El procesador tiene 24 núcleos en total, y cuenta con una NPU con 13 TOPs de potencia.

GPU integrada Intel Arc con cuatro núcleos gráficos compatible con DirectX 12_2.

Gráfica dedicada GeForce RTX 5070 Ti Laptop con 5.888 shaders, 184 unidades de texturizado, 80 unidades de rasterizado, 184 núcleos tensor de quinta generación, 46 núcleos RT de cuarta generación, bus de 192 bits y 12 GB de memoria GDDR7 a 28 Gbps.

La GeForce RTX 5070 Ti Laptop tiene un TGP dinámico de hasta 140 vatios (115 vatios + 25 vatios).

64 GB de memoria DDR5 a 5.600 MHz en doble canal.

Dos unidades SSD PCIe Gen4 de 1 TB de capacidad en RAID 0 capaces de superar los 12 GB/s.

Sistema de refrigeración

Sistema de cámara de vapor de gran tamaño que recorre el interior de extremo a extremo con distintas capas para mejorar la refrigeración.

Radiador con aletas de cobre de 0,1 mm de grosor con una superficie total de 213.041 mm cuadrados y diseño tipo sándwich.

Tres ventiladores Arc Flow de segunda generación, más silenciosos y potentes, colocados estratégicamente para mejorar el flujo de aire y la disipación del calor.

Metal líquido Conductonaut Extreme de Thermal Grizzly como material de contacto en CPU y GPU para acelerar la transferencia de calor. Puede reducir la temperatura hasta en 15 grados comparado con la pasta térmica tradicional.

Teclado CoolZone con aperturas de mayor tamaño en cada tecla para facilitar la entrada de aire desde la parte superior del equipo, lo que ayuda a mantener más fresco el equipo y mejora el flujo de aire.

Filtro de polvo integrado en las rejillas de ventilación para prevenir la entrada de polvo y suciedad dentro del equipo.

Conectividad y batería

Conectividad cableada: tres puertos USB 3.2 Gen2 Type-A, dos puertos Thunderbolt 5 con soporte de DisplayPort, alimentación, G-SYNC y datos a 120 Gbps, salida HDMI 2.1, conector jack de 3,5 mm para auriculares y micrófono y un conector Ethernet LAN a 2,5 Gbps.

Conectividad inalámbrica: Wi-Fi 7 triple banda y Bluetooth 5.4.

Batería de 90 Wh con recarga rápida.

Teclado, multimedia, sistema operativo y precio

Teclado de tipo isla con retroiluminación LED RGB individualizada por tecla totalmente personalizable (tecla Copilot incluida).

Almohadilla táctil de gran tamaño y tacto suave orientada hacia la izquierda.

Cámara frontal con resolución FHD e infrarrojos compatible con Windows Hello.

Sistema de sonido con cuatro altavoces (dos tweeters y dos woofers) sonido envolvente virtual capaces de crear una escena 5.1.2.

Amplificador de sonido inteligente y Dolby Atmos.

Matriz de micrófonos con cancelación de ruido bidireccional.

Windows 11 como sistema operativo.

Software ASUS ROG Armoury Crate preinstalado.

Desde 3.190,90 euros.

Análisis externo del ASUS ROG Strix SCAR 18 2025

Todo lo que dije en su momento sobre el modelo equipado con GeForce RTX 5080 Laptop se puede trasladar directamente a este análisis, ya que esta versión con GeForce RTX 5070 Ti Laptop mantiene el diseño, la calidad de construcción y el conjunto de iluminación LED de aquél. Es el mismo equipo, pero con diferente tarjeta gráfica.

La tapa del portátil está fabricada en aluminio, un material premium que aporta solidez estructural y mejora el tacto de una de las partes más expuestas de cualquier portátil, y de las que más uso suele recibir.

El logotipo ROG presenta un acabado de tipo espejo, y cuenta con un sistema de iluminación LED RGB personalizable que podemos sincronizar con el resto del LEDs que incluye el ASUS ROG Strix SCAR 18 2025. En la franja de agujeritos tenemos el sistema AniMe Vision, que utiliza 810 luces LED para iluminar 9.152 agujeros, lo que nos permite generar efectos y motivos que también podemos personalizar.

Estamos ante un portátil de gran tamaño que lo apuesta todo a la estética gaming y al rendimiento, y esto se nota tanto en el tamaño como en el peso. Tenemos una pantalla de 18 pulgadas con panel Mini LED, una de las mejores tecnologías del mercado si hablamos de pantallas, un grosor considerable y 3,3 kilogramos de peso.

El ASUS ROG Strix SCAR 18 2025 se preocupa por la movilidad, no es su objetivo, y me parece perfecto, porque la prioridad de esta gama es ofrecer en un portátil una experiencia parecida a la que tendríamos con un PC gaming de escritorio de gama alta. Esto se deja notar en todos los detalles, del equipo, incluyendo el teclado y la almohadilla táctil, que tienen una excelente terminación.

La línea angulosa del ASUS ROG Strix SCAR 18 2025 casa a la perfección con su diseño minimalista, y su terminación en color negro genera un contraste fantástico con el sistema de iluminación LED RGB que integra. Este cubre la tapa (logo ROG), el teclado y todo el perímetro de la base. El teclado tiene una integración «flotante» en vez de la clásica a doble altura, y personalmente me gusta bastante, porque refuerza el estilo minimalista del interior.

Los marcos de pantalla del ASUS ROG Strix SCAR 18 2025 son bastante contenidos, algo que es importante porque mejora la inmersión, y como podemos ver la distribución de los conectores se hace en ambos laterales del equipo, pero la mayor parte de estos están colocados en el lateral izquierdo. La base y el interior (la zona que rodea el teclado) están fabricadas en plástico.

El teclado del ASUS ROG Strix SCAR 18 2025 es de tipo isla, cuenta con tecnología N-Key rollover, lo que significa que puede identificar la pulsación simultánea de varias teclas. El sistema de iluminación LED RGB del teclado es individualizado por tecla, cuenta con la tecnología ROG Overstroke, que es capaz de registrar antes la pulsación de cada tecla para darnos ventaja en juegos, y su vida útil es de más de 20 millones de pulsaciones.

La almohadilla táctil es un 36% más grande que la generación anterior, tiene un tacto suave y una terminación minimalista que encaja a la perfección con el resto del equipo. En la base del portátil tenemos cuatro altavoces y el sistema de iluminación LED RGB envolvente.

Dicha base se puede retirar fácilmente con solo tirar de la pestaña deslizante hacia la izquierda. Con esto tendremos acceso al interior y podremos ampliar la RAM el almacenamiento, aunque en este modelo lo más probable es que nunca lo necesitemos, porque viene configurado con 64 GB de DDR5 en doble canal y tiene dos unidades SSD de 1 TB. Ambas unidades están sujetas con el sistema Q-Latch, lo que significa que podemos retirarlas y montarlas en segundos sin herramientas.

Primer contacto y experiencia de uso

Ya había probado anteriormente otro ASUS ROG Strix SCAR 18 2025 con GeForce RTX 5080 Laptop, pero el primer contacto con un equipo de este nivel y calidad siempre es algo memorable. La estética gaming que ha logrado crear ASUS con este equipo es espectacular, y desde luego no dejará a nadie indiferente. Es de los mejores dentro de su clase, sin ninguna duda.

Antes de entrar a hablar del rendimiento del equipo con tareas básicas y aplicaciones «mundanas» quiero hacer una parada en el teclado. ASUS ha montado un teclado que destaca en muchos aspectos: tiene una ergonomía sobresaliente, buen tacto, un recorrido por pulsación muy generoso (2 mm) y una iluminación LED RGB de primer nivel.

Todo esto se traduce en una experiencia perfecta al escribir. No es un portátil pensado para trabajar, pero el teclado es tan bueno y responde tan bien que escribir con él es una maravilla. La almohadilla táctil no se queda atrás, tiene un buen tacto, reconoce los movimientos a la perfección y marca los clics al instante y de forma precisa.

El panel Mini LED es otro de los puntos fuertes de este equipo. El ASUS ROG Strix SCAR 18 2025 consigue unos ángulos de visión perfectos en 178 grados, tiene una reproducción sobresaliente del color, un contraste excelente y un nivel de brillo altísimo (1.200 nits). Cuenta con la certificación Vesa DisplayHDR 1000, y tiene 2.000 zonas de atenuación, lo que significa que es capaz de ofrecer un HDR de alta calidad.

En las imágenes adjuntas, que podéis ampliar haciendo clic sobre ellas, podéis ver el nivel de calidad de la pantalla. Os puedo asegurar que es incluso mejor en persona, pero esas imágenes le hacen bastante justifica, porque se puede percibir el buen trabajo que hace tanto a nivel de brillo como con los ángulos y con el nivel cromático. La riqueza y variedad del color que presenta es excelente, y la calidad del HDR también.

El panel tiene una resolución de 2.560 x 1.600 píxeles (formato 16:10), lo que se traduce en una buena densidad de píxeles por pulgada para esta pantalla de 18 pulgadas. Su tasa de refresco es de 240 Hz, tiene compatibilidad con G-SYNC, un tiempo de respuesta de 3 ms y además viene con conmutador MUX, tecnologías que son clave para conseguir esa experiencia tipo PC de gama alta en un portátil gaming.

A nivel de rendimiento el ASUS ROG Strix SCAR 18 2025 va sobradísimo en tareas básicas. Windows 11 funciona como un tiro en este equipo, las acciones más habituales se ejecutan al instante, y el soporte de Wi-Fi 7 en la banda de 6 GHz nos permite disfrutar de velocidades que anteriormente estaban limitadas al cable.

El sistema de refrigeración es muy silencioso con cargas bajas y medias. Cuando trabajamos con el portátil a plena carga el ruido aumenta, como es lógico, ya que este equipo monta componentes de alto rendimiento. Con todo, el ruido es más contenido que en otros modelos que posicionan dentro de la misma gama.

La calidad de la iluminación LED RGB es fantástica, tanto en el teclado como en la base, donde como vemos contamos con un sistema envolvente que rodea por completo el ASUS ROG Strix SCAR 18 2025. En la tapa tenemos iluminación también en el logo ROG, como os dije anteriormente, y contamos con la tecnología AniMe Vision, que le da un toque único a nivel estético y de diseño.

Podemos personalizar la iluminación AniMe Vision utilizando diferentes opciones a través del software ASUS Armoury Crate, que viene preinstalado. Es muy fácil e intuitivo, y no nos costará más que unos pocos clics.

Y hablando del software Armoury Crate, este también nos sirve para entrar a diferentes opciones de configuración, para activar distintos perfiles de rendimiento y de visualización, para repasar el estado del equipo y para acceder a muchas otras opciones. Justo debajo de estas líneas encontraréis una galería para ver dicho software con más detalle. Podéis ampliarla haciendo clic en ella.

El apartado multimedia del ASUS ROG Strix SCAR 18 2025 está a la altura. La calidad del sonido es buena, y posiciona por encima de lo que estamos acostumbrados. La cámara frontal cumple, y lo mismo ocurre con los micrófonos. Nada que objetar en este sentido, contamos con todo lo que necesitamos para disfrutar de una buena experiencia de uso en cualquier tarea, incluso en videollamadas.

La conectividad Wi-Fi 7 y el soporte de la banda de 6 GHz marca una gran diferencia cuando necesitamos hacer descargas muy pesadas, como juegos, por ejemplo. Gracias a su alta velocidad pude descargar todos los juegos de la comparativa en unas pocas horas a través de Wi-Fi, no tuve que recurrir al cable en ningún momento para acelerar el proceso.

El abanico de puertos y conexiones cableadas que integra el ASUS ROG Strix SCAR 18 2025 es muy completo, y nos brinda opciones capaces de ofrecer un alto nivel de rendimiento. Tenemos todo lo que necesitaremos tanto a corto como a largo plazo, disfrutaremos del valor que ofrece el estándar Thunderbolt 5, y si decidimos conectarnos a Internet por cable tendremos a nuestra disposición un conector Ethernet LAN de a 2,5 Gbps.

Rendimiento del ASUS ROG Strix SCAR 18 2025 en aplicaciones y benchmarks

Tras ese primer contacto estamos listos para entrar de lleno a las pruebas de rendimiento «de verdad». En este primer apartado nos centramos en aplicaciones y benchmarks que son capaces de llevar al límite componentes concretos. De esta manera podremos descubrir de qué es capaz el hardware del ASUS ROG Strix SCAR 18 2025 en situaciones muy exigentes.

3DMark CPU

Esta prueba mide el rendimiento del procesador con subpruebas que utilizan desde uno a todos los núcleos de la CPU. No solo arroja una puntuación en cada subprueba, sino que además hace un análisis de la velocidad que mantiene el procesador y de las temperaturas en las que se mueve, lo que resulta muy útil para tener una visión más precisa de su comportamiento.

En general las puntuaciones que obtuvo el Intel Core Ultra 9 275HX fueron sobresalientes, tanto que quedó solo un poco por debajo del Intel Core Ultra 9 285K de escritorio, que consigue 17.097 puntos en esta misma prueba con todos los hilos activos, y 1.308 puntos con un hilo activo.

Vamos ahora a repasar los resultados obtenidos a nivel de frecuencia y de temperatura en cada subprueba, para analizar mejor el comportamiento de la CPU y descubrir cómo escala la velocidad del procesador en función de la carga de trabajo:

Con un hilo activo la velocidad media ronda los 5,34 GHz y la temperatura oscila bastante, pero se mantiene en torno a los 70 grados C.

la velocidad media ronda los 5,34 GHz y la temperatura oscila bastante, pero se mantiene en torno a los 70 grados C. Con dos hilos activos no hay una reducción de la velocidad máxima, que llega a un pico de 5,38 GHz, aunque con fluctuaciones un poco más marcadas. El valor de temperatura máxima ronda los 73 grados C.

no hay una reducción de la velocidad máxima, que llega a un pico de 5,38 GHz, aunque con fluctuaciones un poco más marcadas. El valor de temperatura máxima ronda los 73 grados C. Con cuatro hilos activos vemos que la velocidad baja a 5,18 GHz, y se mantiene totalmente estable. La temperatura registra un pico de 78 grados C.

vemos que la velocidad baja a 5,18 GHz, y se mantiene totalmente estable. La temperatura registra un pico de 78 grados C. Con ocho hilos activos se mantiene la velocidad de 5,18 GHz estables, y la temperatura máxima ronda los 80 grados C.

se mantiene la velocidad de 5,18 GHz estables, y la temperatura máxima ronda los 80 grados C. Con 16 hilos activos tampoco hay una reducción de la velocidad, que sigue siendo de 5,18 GHz estables. La temperatura máxima ronda también los 80 grados C.

tampoco hay una reducción de la velocidad, que sigue siendo de 5,18 GHz estables. La temperatura máxima ronda también los 80 grados C. Con el máximo número de hilos activos el procesador completa la prueba en muy poco tiempo, lo que impide que la temperatura aumente considerablemente. Esta tiene un pico de 78 grados C, y la velocidad de trabajo media es ligeramente inferior a 5 GHz.

Los resultados de temperatura y de frecuencia son muy positivos en todas las subpruebas. Podéis verlos con más detalle a través de las gráficas que encontraréis en la galería situada encima de estas líneas, que se amplía fácilmente haciendo clic en ella.

3DMark DLSS

Una prueba centrada en la GPU, que mide primero el rendimiento de esta en una escena gráfica muy exigente trabajando de forma nativa, y posteriormente mide el rendimiento en esa misma escena aplicando DLSS 4 en modo rendimiento y multigeneración de fotogramas en modo x4.

La diferencia es abrumadora, ya que pasamos de 24 FPS a casi 171 FPS al aplicar ambas tecnologías. De ser casi un pase de diapositivas a funcionar con total fluidez, gracias a la IA acelerada por hardware.

Blender

Esta prueba mide el rendimiento de la GPU renderizando tres escenas diferentes. Los resultados que muestra se refieren a muestras generadas por minuto, y un número mayor es mejor. Las puntuaciones que ha obtenido la GeForce RTX 5070 Ti Laptop entran dentro de lo esperado, y se colocan a una diferencia razonable de la GeForce RTX 5080 Laptop, que en su versión de 175 vatios obtuvo 3.424, 1.903 y 1.760 muestras por minuto en cada una de esas escenas.

Cinebench R23

Esta prueba mide el rendimiento de la CPU, y es capaz de llevarla al límite, ya que satura de verdad todos los núcleos e hilos del Intel Core Ultra 9 275HX. Este procesador logra resultados excelentes tanto en monohilo como en multihilo, y deja claro que es uno de los más potentes que existen en el sector portátil.

Cinebench 24

La historia se repite en esta prueba, que es una versión actualizada y más moderna de la anterior, pero que al fin y al cabo sirve para lo mismo, medir el rendimiento de una CPU renderizando una escena exigente. El Intel Core Ultra 9 275HX consigue puntuaciones que ponen de relieve que es una CPU tope de gama, que puede con cualquier cosa, y que a pesar de la diferencia de TDP que existe entre ambos no tiene mucho que envidiar al Core Ultra 9 285K.

PassMark

Esta prueba nos permite medir el rendimiento completo de un equipo, e individualizar el rendimiento de cada uno de sus componentes. El ASUS ROG Strix SCAR 18 2025 destaca especialmente en rendimiento CPU, rendimiento 3D, rendimiento de la memoria y de las unidades SSD que integra, que están configuradas en RAID 0. De media, es más potente que el 99% de los equipos que tiene PassMark en su base de datos.

CPU-Z

Con CPU-Z podemos medir y comparar fácilmente el rendimiento de un procesador, tanto en monohilo como en multihilo. El Intel Core Ultra 9 275HX vuelve a dejar el listón muy alto, y supera sin problemas al Intel Core i9-13900K de escritorio, un chip que tiene un TDP mucho más alto, y que alcanza velocidades superiores.

Corona

Volvemos a medir el rendimiento de la CPU, pero en esta ocasión se renderiza una imagen y el desempeño se mide en rayos por segundo. El Intel Core Ultra 9 275HX que monta el ASUS ROG Strix SCAR 18 2025 consigue 12.015.147 de rayos, una cifra que solo está reservada a los procesadores más potentes del mercado.

V-Ray

Con esta prueba podemos medir el rendimiento de la GPU y del CPU en renderizado avanzado. La GeForce RTX 5070 Ti Laptop consigue 3.970 vpaths en modo CUDA y 5.897 vpaths en modo RTX. A efectos comparativos, la GeForce RTX 5070 Laptop alcanza 2.846 vpaths en modo CUDA y 4.396 vpaths en modo RTX.

La CPU llega a los 37.980 vsamples, un resultado altísimo. Por ejemplo, un Ryzen AI 9 HX 370 solo consigue 23.115 vsamples en esta prueba. Superar los 30.000 vsamples no es nada sencillo para la mayoría de los procesadores del sector portátil, es algo limitado a las gamas más altas.

CrystalDisk Mark

El rendimiento en CrystalDisk Mark es espectacular, y tiene una explicación que ya os he dado al repasar las especificaciones del equipo, que sus dos unidades SSD de 1 TB están configuradas en RAID 0. Esto le permite alcanzar una velocidad de lectura secuencial de más de 12 GB/s, y una velocidad de escritura secuencial de 6,8 GB/s.

Rendimiento en IA con Procyon

Vamos a repasar ahora el rendimiento de la GeForce RTX 5070 Ti Laptop en IA. Empezamos con la prueba de generación de imágenes por IA utilizando los núcleos tensor de esta tarjeta gráfica. Estos son los resultados que ha conseguido:

26.949 puntos bajo INT8, y un tiempo de 1,16 segundos para generar cada imagen.

2.251 puntos bajo FP16, y un tiempo de 2,77 segundos para generar cada imagen.

1.937 puntos bajo FP16 en la prueba XL, y un tiempo de 19,35 segundos para generar cada imagen. Esta prueba requiere más de 8 GB de memoria gráfica.

Para que podáis comparar, la GeForce RTX 5070 Laptop obtuvo una puntuación de 7.673 bajo INT8 y un tiempo de 4,07 segundos por imagen generada. Bajo FP16 su puntuación fue de 688, y el tiempo por imagen generada subió a 9,08 segundos. Tenemos una mejora notable con la GeForce RTX 5070 Ti Laptop.

Pasamos ahora a ver el rendimiento en inferencia bajo la prueba MobileNet V3. Estos son los resultados:

823 puntos en FP32. La RTX 5070 Laptop consigue 466 puntos.

2.080 puntos en FP16. En esta prueba la RTX 5070 Laptop obtiene 1.100 puntos.

2.349 puntos en INT8. El resultado de la RTX 5070 Laptop aquí fue de 1.359 puntos.

Para terminar vamos con una última prueba de rendimiento en generación de texto. Gracias a los 12 GB de la GeForce RTX 5070 Ti Laptop podemos pasar todas las pruebas, incluido Llama 2. Las puntuaciones arrojan una clara diferencia con la GeForce RTX 5070, como podéis apreciar en ambas imágenes.

En general, la GeForce RTX 5070 Ti Laptop es una tarjeta gráfica muy competente en IA, y sus 12 GB de memoria gráfica marcan la diferencia claramente en muchas pruebas. Representa un salto importante frente a la GeForce RTX 5070 Laptop.

Rendimiento del ASUS ROG Strix SCAR 18 2025 en juegos

Nos toca entrar de lleno a ver el rendimiento el equipo en juegos, un plano que, al final, es el más importante para este portátil, ya que como dije anteriormente está enfocado al gaming, y apuesta claramente por la potencia bruta, aunque como hemos visto también nos permitirá trabajar con aplicaciones exigentes sin problema.

Black Myth Wukong

Es un juego tremendamente exigente, pero tenemos unos dignos 35 FPS en 1600p con calidad máxima, impresionante para un portátil. Con DLSS en modo calidad y MFG en x4 el rendimiento sube a 148 FPS, y el trazado de rayos es viable, ya que con estas tecnologías podemos pasar de 19 FPS a 115 FPS.

Red Dead Redemption 2

Es uno de mis juegos favoritos, tanto para jugar como para hacer mediciones de rendimiento. Con resolución nativa y calidad máxima podemos jugar a 63 FPS, y con DLSS en modo calidad subimos a 73 FPS. Esta sería la configuración ideal.

Starfield

Es un juego exigente y mal optimizado a partes iguales, pero sirve para ver posibles cuellos de botella por CPU. El escalado de rendimiento de DLSS es bueno en modo calidad, ya que pasamos de 60 FPS a 75 FPS, pero cae al pasar a los otros modos, así que lo ideal es no pasar de dicho modo. Con generación de fotogramas podemos llegar a 127 FPS.

Resident Evil 4 Remake

Es un buen juego para medir el impacto de la VRAM. En este caso, con los 12 GB de la GeForce RTX 5070 Ti Laptop no tendremos ningún problema, ni siquiera con calidad máxima y trazado de rayos activado. Como vemos, el impacto del trazado de rayos es mínimo, ya que la media pasa de 99 a 93 FPS. No necesitamos tirar de FSR, y no es recomendable porque reduce mucho la calidad gráfica.

Alan Wake 2

Es otro de los juegos más exigentes del momento, pero podemos conseguir 40 FPS en nativo y calidad máxima, así que tenemos una buena base para jugar con DLSS y MFG. Con DLSS 4 y MFG en x4 subimos de 40 a 168 FPS. Con trazado de rayos caemos a 16 FPS, pero la media sube a 90 FPS utilizando ambas tecnologías, y reconstrucción de rayos.

Cyberpunk 2077

Aquí vamos sobrados. Podemos jugar a 71 FPS en nativo con calidad ultra, y subir a 227 FPS con DLSS 4 en modo calidad y MFG en modo x4. Con trazado de rayos tenemos 29 FPS, que podemos convertir en 153 FPS con ambas tecnologías. El trazado de trayectorias nos hunde a 12 FPS, pero con DLSS 4 en modo rendimiento podemos conseguir el margen que necesitamos para que introducir MFG x4 nos otorgue una experiencia jugable.

DOOM The Dark Ages

Este es un juego que tiene unos requisitos estrictos de memoria gráfica. Si nos mantenemos dentro de los límites, no tendremos problemas de rendimiento. En nativo, con todo al máximo, incluyendo la reserva para texturas en 4 GB, tenemos una media de 48 FPS, y con DLSS 4 en modo calidad y MFG en x4 conseguimos 187 FPS.

El trazado de trayectorias es viable, como vemos en la gráfica, pero os recomiendo activar DLSS 4 en modo rendimiento y MFG en modo x4.

Dying Light 2

Fue uno de los juegos de zombis que más he disfrutado, y sigue siendo un referente por su buen uso del trazado de rayos. En modo nativo podemos conseguir 83 FPS, un resultado muy bueno, y con DLSS en modo calidad y generación de fotogramas nos vamos a 162 FPS.

El trazado de rayos es perfectamente viable, ya que tenemos 39 FPS en nativo y 109 FPS con DLSS en modo calidad y generación de fotogramas.

Gears 5

No es mi favorito de la saga, pero es uno de los grandes abanderados del Unreal Engine 4, y un buen título para pruebas de rendimiento. El equipo va sobrado en todos los casos, incluso con iluminación global de espacio de pantalla configurada con 32 rayos.

Indiana Jones y el Gran Círculo

Otro juego muy exigente con la memoria gráfica, tanto que si no tenemos suficiente para la configuración escogida directamente se cierra. En este caso, con la calidad gráfica configurada al máximo, incluida la reserva de texturas, tenemos 79 FPS en nativo y 219 FPS con DLSS en modo calidad y MFG en modo x4. La experiencia es perfecta.

Al activar el trazado de trayectorias con esa misma configuración tenemos problemas por falta de memoria gráfica. El juego funcionaría sin problemas si reducimos el espacio reservado a texturas.

A Plague Tale Requiem

Con este juego tenemos 57 FPS en nativo y calidad máxima, y podemos llegar a 117 FPS con DLSS en modo calidad y generación de fotogramas. Con trazado de rayos bajamos a 39 FPS, pero podemos subir de nuevo a 89 FPS con DLSS en modo calidad y generación de fotogramas. Esas serían las configuraciones óptimas en ambos casos.

La GeForce RTX 5070 Ti Laptop consigue unos resultados muy buenos en general, con tasas de FPS jugables incluso en 1600p nativo en los juegos más exigentes. Sus 12 GB de memoria gráfica nos dan un gran margen, y nos permiten jugar con todas las garantías al máximo, con la única excepción de Indiana Jones y el Gran Círculo al activar trazado de trayectorias.

Gracias a las tecnologías que integra la plataforma DLSS de NVIDIA podemos pasar de entre 30 y 50 FPS a medias de más de 100 FPS o más de 200 FPS, según el juego. Esto demuestra el valor que representan dichas tecnologías a la hora de jugar.

Temperatura, consumo, escalado de frecuencias, latencia y autonomía

El Intel Core Ultra 9 275HX es un viejo conocido de otros análisis, así que sé perfectamente cómo se comporta en cada escenario. Es un procesador de gama alta muy potente, y está diseñado para escalar de forma agresiva para conseguir el máximo rendimiento posible, así que los valores térmicos registrados son totalmente normales y seguros.

Ese pico de 100 vatios fue temporal, ya que una vez alcanzado el procesador se mantiene siempre por debajo de esa cifra. En ningún momento tuve el más mínimo problema de estabilidad.

El consumo del Intel Core Ultra 9 275HX puede alcanzar valores máximos muy elevados, pero estos son picos esporádicos que no se mantienen de forma sostenida, y solo se registran en escenarios en los que el único componente estresado es al CPU. El consumo medio suele rondar los 110 vatios cuando está funcionando a plena carga con aplicaciones centradas en el procesador.

La GeForce RTX 5070 Ti Laptop tiene un TGP base de 115 vatios, pero el ASUS ROG Strix SCAR 18 2025 aplica un turbo dinámico extra con 25 vatios adicionales, lo que nos deja un máximo de 140 vatios. Las temperaturas de trabajo entran dentro de lo esperado, y son óptimas incluso en sus valores máximos.

El consumo también entra dentro de lo esperado, con un pico máximo de 140 vatios y medias que oscilan entre los 125 y los 137 vatios, dependiendo de cada juego en concreto y de la configuración que hayamos utilizado.

El escalado de frecuencias es muy interesante, porque los valores pueden fluctuar mucho según la configuración de cada juego en concreto. El pico de 2.452 vatios ocurre con más frecuencia de lo que imaginaba al principio, y los valores medios son bastante estables, así que tenemos un rendimiento consistente.

En cuanto a la latencia, podemos ver que utilizar las tecnologías que integra el ecosistema DLSS de NVIDIA marcan una gran diferencia. En Cyberpunk 2077, con calidad ultra y trazado de rayos al máximo, podemos pasar de 67 ms a 58 ms con DLSS 4 en modo calidad y MFG x4.

Si activamos trazado de trayectorias, la latencia se dispara a 149 ms, pero con DLSS 4 en modo calidad y MFG en modo x4 pasamos a una media de 77 ms. Reducimos la latencia a casi la mitad, y conseguimos pasar de una experiencia injugable a una jugable.

En cuanto a la autonomía, está claro que no es el punto fuerte del ASUS ROG Strix SCAR 18 2025, pero la verdad es que tampoco esperaba otra cosa, porque como os dije anteriormente es un equipo centrado en la potencia bruta.

Podemos conseguir entre 3 y 4 horas de autonomía con un uso básico del equipo. Desactivar la iluminación LED RGB y el sistema AniMe Vision ayuda a mejorar la autonomía, y lo mismo ocurre si activamos el modo de bajo consumo.

Conclusiones y valoración

A nivel de diseño y de estética gaming el ASUS ROG Strix SCAR 18 2025es simplemente perfecto. Tiene una estética minimalista y elegante que genera un contraste perfecto con la iluminación LED RGB del equipo, y esta tiene una alta calidad. El sistema AniMe Vision le da un toque único, y pone la guinda al pastel.

La calidad de construcción también es muy buena. La tapa de aluminio aporta solidez estructural y le confiere un toque premium. La base y el interior donde va situado el teclado son de plástico, presentan un buen tacto y no he encontrado ninguna zona frágil que pueda llegar a ser preocupante. Buen trabajo por parte de ASUS a nivel estructural en general.

Interactuar con el ASUS ROG Strix SCAR 18 2025 es una delicia. La calidad de la pantalla es espectacular, el sonido también raya a un buen nivel, y el teclado ofrece una experiencia sobresaliente. No puedo ponerle ninguna pega, y sin duda es un equipo que demuestra por qué a la hora de elegir un portátil no solo importan los componentes básicos (CPU, GPU y demás), y por qué debemos dar el valor que merecen estas otras piezas, que al final son básicas en cualquier portátil.

Los componentes que ha montado ASUS están equilibrados, y el rendimiento de la GeForce RTX 5070 Ti Laptop brilla con luz propia. No solo demuestra la diferencia que pueden marcar las tecnologías DLSS de NVIDIA, sino que también deja claro que sus 12 GB de memoria gráfica pueden marcar una gran diferencia frente a los 8 GB de la GeForce RTX 5070 Laptop.

La relación precio-rendimiento del equipo también es otro de sus puntos fuertes, ya que está mucho mejor equilibrada que en el modelo con GeForce RTX 5080 Laptop. La diferencia entre ambos equipos de es de unos mil euros, aproximadamente, ya que los precios pueden variar mucho y no he encontrado una configuración con la misma capacidad de almacenamiento para hacer una comparativa más equitativa.

A pesar de esa diferencia de precio, este modelo con GeForce RTX 5070 Ti mantiene la calidad de construcción, la estética gaming, el sistema AniMe Vision, el procesador Intel Core Ultra 9 275HX, el panel Mini LED e incluso los 64 GB de RAM, lo que le permite conservar esa experiencia premium que disfrutamos en el modelo con GeForce RTX 5070 Ti Laptop.

Esta versión del ASUS ROG Strix SCAR 18 2025 es muy recomendable, sobre todo para los que tengan un presupuesto más ajustado pero no quieran renunciar a nada importante. Tiene una estética gaming de primer nivel con detalles únicos, una buena calidad de construcción, ofrece un excelente rendimiento y consigue crear una experiencia de uso cercana a la que tendríamos con un PC gaming de escritorio de gama alta.