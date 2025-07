Corsair K55 Core TKL, análisis completo

El pasado año se produjo el lanzamiento del Corsair K55 Core, un teclado muy importante, porque se convirtió en el modelo más básico y más económico de la compañía. Hoy, casi año y medio después, tenemos con nosotros el Corsair K55 Core TKL, una versión de tamaño compacto que elimina por completo el pad numérico, pero mantiene la línea básica del modelo original.

Las versiones TKL reducen considerablemente el tamaño frente a los modelos estándar (ocupan un 25% menos), pero en la mayoría de los casos mantienen el mismo nivel de prestaciones y ofrecen una experiencia de escritura muy parecida. Su menor tamaño los convierte en una opción interesante para ciertos perfiles de usuario, y para escritorios minimalistas o con espacio reducido.

Gracias a Corsair España hemos recibido una unidad del Corsair K55 Core TKL, y tras probarla durante varios días estamos preparados para compartir con vosotros nuestras impresiones. Antes de entrar en materia vamos a repasar sus características más importantes para que tengáis una idea de lo que ofrece, y de lo que podemos esperar.

Especificaciones del Corsair K55 Core TKL

Teclado gaming de gama de entrada en formato TKL (75%).

Chasis fabricado en plástico.

Roll Over Anti Ghosting selectivo de 12 teclas.

Memoria integrada.

Iluminación LED RGB de ocho zonas personalizable (16,8 millones de colores).

Teclas ergonómicas con una ligera concavidad fabricadas en plástico ABS de una capa.

Interruptores de membrana.

Cuatro teclas multimedia dedicadas y dos teclas para controlar el bloqueo de la tecla de Windows y la iluminación.

Tasa de muestreo de hasta 1.000 Hz.

Conexión por cable USB 2.0 Type-A. Cable protegido con plástico.

Regulable en altura gracias a las pantas de elevación traseras.

Compatible con iCUE, lo que significa que podemos acceder a diferentes opciones de personalización y de configuración.

Resistencia a las salpicaduras de líquidos.

Medidas: 369,76 x 141,07 x 35 mm.

Peso: 615 gramos.

Precio: 49,99 euros.

Compatible con PC, Mac, Xbox One, Xbox Series S-Series X, PlayStation 4 y PlayStation 5.

Análisis externo: diseño y calidad de materiales

El Corsair K55 Core TKL es un teclado económico, pero viene con la misma carta de presentación que otros teclados de gama alta de Corsair. Nada más sacarlo de la caja he tenido un momento de «déjà vu», porque las sensaciones que transmite son las mismas que el Corsair K55 Core, tanto por calidad de materiales como por diseño.

Todo el teclado está terminado en plástico de color negro, un material barato, ligero y resistente. El color negro aporta continuidad al diseño y hace un gran contraste con la base de las teclas, que es de color blando y genera un efecto de doble fondo. Esto es todo un acierto, porque produce un contraste muy bonito con la iluminación LED RGB, y realza el efecto de esta.

Las teclas están terminadas en plástico ABS de una capa, y presentan una concavidad que mejora la ergonomía y la experiencia de uso, tanto al escribir como al jugar. El Corsair K55 Core TKL es un teclado de membrana, lo que significa que no podemos esperar el mismo rendimiento ni la misma experiencia que tendríamos con un teclado mecánico.

Su tasa de muestreo es buena, ya que alcanza los 1.000 Hz, y cuenta con la tecnología Roll Over Anti Ghosting, lo que significa que puede reconocer la pulsación simultánea de hasta doce teclas, suficiente para garantizar no tendremos problemas con el registro de acciones que requieren la pulsación simultánea de varias teclas.

Las teclas tienen un tacto suave y son totalmente lisas, un detalle que contrasta con el tacto del chasis, que tiene una terminación ligeramente áspera y arenosa. A pesar de haber eliminado el pad numérico, el Corsair K55 Core TKL mantiene las teclas dedicadas a multimedia, al bloqueo de la tecla de Windows y a la regulación de la iluminación LED RGB.

El sistema de iluminación del Corsair K55 Core TKL se divide en ocho zonas. No tenemos iluminación individualizada por tecla, que es exclusiva de los modelos superiores de la marca, lo que significa que las opciones de personalización de la iluminación LED RGB en este teclado son mucho más limitadas. Es lógico, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de un modelo de gama de entrada.

La conexión de este teclado se hace mediante USB 2.0. Tiene una integración completa con iCUE, una aplicación que nos permitirá personalizar la iluminación LED RGB, aplicar diferentes efectos, configurar a fondo el teclado y editar la asignación de teclas, entre otras cosas. Esta aplicación es totalmente gratuita, y se puede descargar desde la web oficial de Corsair.

Experiencia de uso con el Corsair K55 Core TKL

El Corsair K55 Core TKL ofrece una experiencia totalmente «conectar y usar». Nada más conectarlo la iluminación se enciende y no tenemos que hacer nada para que funcione. Esto quiere decir que no es obligatorio descargar e instalar iCUE, pero esto es muy recomendable porque a través de esa aplicación podremos acceder a diferentes opciones de configuración y de personalización.

Para conectar el Corsair K55 Core TKL tenemos un cable USB 2.0 que está fijado al teclado, es decir, no es extraíble como en otros modelos. No es un problema importante, porque al final estamos ante un teclado de gama de entrada, pero es un detalle que no podía pasar por alto.

La última versión de iCUE es muy ligera, tanto por consumo de recursos como por el espacio que ocupa, así que no tienes nada de lo que preocuparte. Cuando descargas e instalas esta aplicación solo se aplican los módulos necesarios según los componentes o periféricos de Corsair que tengas, lo que significa que si solo tienes el Corsair K55 Core TKL este será el único que se instale.

A través de iCUE puedes elegir entre diferentes perfiles de iluminación LED RGB y aplicar efectos. Esto te permitirá crear patrones de iluminación bastante variados, aunque no tan ricos como como en un teclado con iluminación individualizada por tecla. Es sin duda una carencia importante, pero asumible teniendo en cuenta que hablamos de gama de entrada.

Con esta aplicación también puedes cambiar las funciones que realizan teclas concretas (asignación de teclas), deshabilitar el funcionamiento de teclas y de combinaciones de teclas concretas para evitar problemas en juegos, como por ejemplo desactivar la tecla de Windows y el funcionamiento de «alt +F4», que cierra la aplicación en primer plano si se utiliza.

En la sección de configuración del dispositivo podemos cambiar cosas como el idioma del teclado, activar el modo PlayStation, cambiar la tasa de sondeo y actualización el firmware. La interfaz es muy sencilla y totalmente funcional.

Para mi día a día sigo utilizando un teclado mecánico Corsair K70 RGB MK 2 con interruptores mecánicos de tipo Cherry MX RED, todo un veterano con siete años a sus espaldas que sigue funcionando a la perfección, así que noto mucho el cambio cuando tengo que probar un teclado con interruptores de membrana.

El Corsair K55 Core TKL no ha sido la excepción. Las sensaciones que transmite son completamente distintas, y la experiencia está a otro nivel, como es lógico. No podemos esperar que un teclado de membrana ofrezca el mismo nivel de prestaciones que un teclado mecánico, pero no es complicado apreciar detalles que confirman que Corsair ha hecho un buen trabajo con este modelo.

Las teclas tienen un buen tacto, una ergonomía acertada y un recorrido suave y silencioso. La experiencia al escribir es buena, ya que cada pulsación nos transmite las sensaciones necesarias para saber que hemos marcado correctamente la tecla, algo fundamental para poder escribir con rapidez minimizando los errores.

El sistema de iluminación LED RGB raya a un buen nivel, tanto por calidad como por intensidad de la iluminación, y como dije anteriormente el fondo blanco del sistema de membrana realza dicha iluminación, y mejora la estética y el diseño del teclado.

La solidez estructural del teclado es correcta, las teclas están bien sujetas y la resistencia a derrames es sin duda un valor añadido, sobre todo si eres de los que suele tomar bebidas mientras juega o trabaja. En caso de derrame accidental no tendrás nada de lo que preocuparte, bastará con limpiarlo y listo, podrás seguir utilizando el teclado.

En juegos, que al final es su objetivo principal, mi experiencia fue buena para tratarse de un teclado de membrana. La activación por pulsación no es igual de rápida que en un teclado mecánico, pero la respuesta del teclado es buena, y en ningún momento tuve problema al pulsar varias teclas de forma simultánea.

El formato TKL no afecta para nada a la experiencia de uso. Al final es un teclado gaming, y el pad numérico es fácilmente prescindible. La disposición de las teclas importantes no ha cambiado en este modelo, y su ergonomía y respuesta tampoco lo han hecho, así que nada que objetar en este sentido.

Conclusión y valoración

Tanto por diseño como por calidad de construcción el Corsair K55 Core TKL es un calco del Corsair K55 Core RGB. La única diferencia importante entre ambos la tenemos en el formato, el primero es más pequeño y compacto, y ocupa un 25% menos de espacio.

Su formato convierte al Corsair K55 Core TKL es una buena opción para usuarios con presupuestos ajustados que tengan configuraciones de PC y escritorios minimalistas, y también para aquellos que tengan el PC montado en escritorios en los que el espacio sea un recurso muy limitado y tengan que aprovecharlo al máximo.

El Corsair K55 Core TKL es un teclado modesto, pero bien diseñado y bien construido. La combinación de color negro con base de membrana visible en color blanco genera un contraste muy acertado, y realza la iluminación LED RGB para conseguir una estética gaming muy atractiva.

La experiencia de uso es todo lo buena que puede ser con un teclado de membrana. Las pulsaciones son limpias, se registran correctamente y transmiten un buen feedback. El tacto de las teclas es suave, y la ergonomía raya a un buen nivel.

Las diferentes opciones de personalización y configuración en iCUE marcan la diferencia frente a otros modelos baratos que juegan en la misma liga que el Corsair K55 Core TKL, y su resistencia a líquidos es un gran valor añadido. El precio de venta es de 49,99 euros, una cifra razonable para lo que ofrece.