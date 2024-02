Corsair K55 Core RGB, análisis: valor a precio ajustado

Hace unas semanas tuvo lugar la presentación del Corsair K55 Core RGB, un nuevo teclado dirigido al sector gaming que apunta directamente a lo que podemos considerar como gama económica, ya que tiene un precio de partida de 49,99 euros. Por ese dinero ofrece un conjunto de prestaciones bastante interesantes, y tiene además una estética muy cuidada que le permite mantener la esencia más auténtica de los teclados Corsair.

El Corsair K55 Core RGB utiliza interruptores de membrana, adopta un diseño QWERTY completo con teclado numérico y teclas de función, y cuenta además con un espacio en la esquina superior derecha donde podemos encontrar teclas multimedia dedicadas, además de dos teclas adicionales que nos permitirán bloquear la tecla de Windows y regular el nivel de brillo.

A simple vista se perfila como una opción interesante, ¿pero estará realmente a la altura? Gracias a Corsair España hemos recibido una unidad de este teclado para proceder a su análisis, y tras utilizarlo durante más de una semana hoy por fin voy a poder responderos a esa pregunta. Poneos cómodos que tengo muchas cosas que contaros.

Corsair K55 Core RGB: análisis externo

Ya os he dicho al principio del análisis que el Corsair K55 Core RGB es un teclado económico, y por tanto no cabe esperar detalles propios de modelos premium mucho más caros, como un chasis fabricado en aluminio o un reposamuñecas relleno de espuma viscoelástica y rematado en símil piel. Esto queda reservado a modelos como el Corsair K100 RGB, un teclado que se mantiene como uno de los mejores que podemos encontrar ahora mismo en el mercado.

La propuesta que nos lanza Corsair con el K55 Core RGB es mucho más modesta, pero igualmente interesante porque se dirige a un grupo enorme de consumidores: aquellos que buscan un buen teclado por menos de 50 euros, y que no quieren tener que renunciar a esa estética única que presentan los modelos para gaming de la compañía estadounidense. En este sentido, Corsair ha hecho un buen trabajo, pero antes de hablar de estética gaming vamos a hacer un primer contacto con este teclado.

Nada más sacarlo de la caja las primeras impresiones son muy buenas, porque el Corsair con el K55 Core RGB presenta una excelente calidad de construcción. Su chasis está fabricado en plástico pero tiene una solidez realmente buena, y presenta un acabado con un toque arenoso y ligeramente brillante que genera un contraste muy bonito con las teclas, que tienen una terminación totalmente lisa.

Cada tecla se integra a la perfección sobre una matriz de membrana en color blanco, y tienen una posición flotante que deja un algo de espacio en la parte inferior. Esto no es casualidad, es una decisión de diseño muy importante, porque permite realzar la iluminación LED RGB y hace que esta luzca de una manera más viva e intensa.

El tacto de las teclas es muy suave, están construidas en plástico y presentan una ligera concavidad que mejora la ergonomía y hace que la experiencia al escribir sea mucho más cómoda, incluso tras largas sesiones de uso. La pulsación resulta muy silenciosa, no resulta dura en la fuerza de activación, tiene un recorrido equilibrado, un rebote controlado y transmite una estabilidad muy buena incluso en teclas grandes, como espacio e intro.

La distribución de las teclas está perfectamente planteada para conseguir una experiencia totalmente cómoda y sin tiempos de adaptación, y en la parte de la derecha tenemos un total de seis teclas dedicadas, cuatro de ellas para multimedia y dos para controlar el bloque de la tecla de Windows y la intensidad del brillo de la iluminación LED RGB.

Y hablando de iluminación LED RGB, el Corsair K55 Core RGB cuenta con un sistema de iluminación dividido en diez zonas. No tenemos iluminación por tecla, pero a pesar de todo raya a un buen nivel porque ofrece bastantes opciones de personalización, y porque es capaz de reproducir 16,8 millones de colores. Se integra por completo en iCUE, donde podemos encontrar también otras opciones de configuración sobre las que hablaré más adelante.

El Corsair K55 Core RGB tiene patas de elevación traseras que nos permitirán utilizarlo en una posición elevada, se conecta mediante un cable USB 2.0 Type-A y viene sin reposamuñecas. Según la propia Corsair ofrece resistencia a los derrames de líquidos hasta un máximo de 300 ml. No obstante, tener en cuenta que ciertas bebidas pueden dejar residuos y que no es lo mismo limpiar un poco de agua que un poco de refresco azucarado, así que tenedlo en cuenta.

Corsair K55 Core RGB: especificaciones

Teclado gaming de tamaño completo.

Chasis fabricado en plástico.

Roll Over Anti Ghosting selectivo de 12 teclas.

Memoria integrada.

Iluminación LED RGB de diez zonas personalizable (16,8 millones de colores).

Teclas ergonómicas con una ligera concavidad fabricadas en plástico ABS de una capa.

Interruptores de membrana.

Cuatro teclas multimedia dedicadas y dos teclas para controlar el bloqueo de la tecla de Windows y la iluminación.

Tasa de muestreo de hasta 1.000 Hz.

Conexión por cable USB 2.0 Type-A. Cable protegido con plástico.

Regulable en altura gracias a las pantas de elevación traseras.

Compatible con iCUE, lo que significa que podemos acceder a diferentes opciones de personalización y de configuración.

Resistencia a las salpicaduras de líquidos.

Medidas: 451,35 x 141,15 x 35 mm.

Peso: 752 gramos.

Precio: 49,99 euros.

Compatible con PC y Mac.

Corsair K55 Core RGB: experiencia de uso

Nada más conectar el Corsair K55 Core RGB nos encontramos con una experiencia totalmente «plug and play», es decir, conectar y utilizar. No es necesario llevar a cabo ningún tipo de configuración, y tanto la iluminación LED RGB como las teclas dedicadas funcionan sin problemas. Tened en cuenta que el análisis se ha realizado sobre dos equipos, un PC y un portátil, ambos basados en Windows 11.

Con todo, si queremos sacarle el máximo partido tendremos que descargar e instalar iCUE, una aplicación que es totalmente gratuita y que podemos conseguir en la web oficial de Corsair. Esta recibió una importante actualización que modificó por completo la forma en la que trabaja, y lo hizo para mejor. Ahora solo instala los módulos de aquellos dispositivos que detecta como conectados, lo que ha permitido reducir su peso y también su consumo de recursos.

El proceso de instalación es muy sencillo, puesto que se encuentra totalmente automatizado. Una vez terminado podremos acceder a un menú de configuración muy alto donde podremos hacer diferentes cosas:

Asignación de teclas: podemos utilizar este apartado para otorgar funciones específicas a teclas concretas.

podemos utilizar este apartado para otorgar funciones específicas a teclas concretas. Efectos de iluminación: es una opción que nos permite personalizar la iluminación LED RGB, tanto a nivel de colores como de efectos. Tiene una versión por software, que se aplicará cuando tengamos iCUE abierto, y otra por hardware, que funcionará cuando iCUE esté inactivo.

es una opción que nos permite personalizar la iluminación LED RGB, tanto a nivel de colores como de efectos. Tiene una versión por software, que se aplicará cuando tengamos iCUE abierto, y otra por hardware, que funcionará cuando iCUE esté inactivo. Rendimiento: con esta opción tendremos la posibilidad de deshabilitar la tecla de Windows y de ciertas combinaciones de teclas, como «Alt + Tab», por ejemplo.

con esta opción tendremos la posibilidad de deshabilitar la tecla de Windows y de ciertas combinaciones de teclas, como «Alt + Tab», por ejemplo. Ajustes del dispositivo: un menú importante donde encontraremos opciones básicas. A través de él podremos cambiar la tasa de muestreo, el idioma del teclado y actualizar el firmware.

En la galería adjunta, que podéis ampliar haciendo clic en ella, tenéis un recorrido visual por todos los apartados dedicados al Corsair K55 Core RGB que incluye iCUE.

Estoy acostumbrado a utilizar, desde hace años, un teclado mecánico Corsair K70 RGB MK 2 con interruptores mecánicos de tipo Cherry MX RED, así que ha sido toda una experiencia volver a un teclado de membrana, y la verdad es que ha ido mejor de lo que me esperaba. La disposición de las teclas, el tamaño de las mismas y su ergonomía es perfecta, y en este sentido no he necesitado ningún tipo de adaptación.

Las sensaciones que transmite el Corsair K55 Core RGB con cada pulsación son totalmente diferentes a las que tendríamos con un teclado mecánico, pero rayan a un buen nivel, ya que ofrece el mecanismo de membrana que ha integrado Corsair tiene un recorrido limpio, suave y silencioso, pero al mismo tiempo transmite el feedback necesario para que podamos marcar sin problema pulsaciones muy rápidas.

Con el Corsair K55 Core RGB he podido mantener mi velocidad de escritura sin que aumente de manera relevante el número de errores, y desde el primer minuto de uso. Obviamente tras un pequeño periodo en el que mis manos se acostumbraron a las particularidades de sus interruptores de membrana la cosa mejoró todavía más, y al final acabé olvidando por momentos que lo que tenía entre las manos era precisamente eso, un teclado de membrana.

En juegos la experiencia también fue muy buena, y gracias al sistema Roll Over Anti Ghosting selectivo de 12 teclas no tendremos que preocuparnos por nada cuando pulsemos muchas teclas de forma simultánea, ya que todas esas pulsaciones se reflejarán sin problema en el juego. No está al nivel de un teclado mecánico, como es evidente, pero es de lo mejor que podemos encontrar en la categoría de teclados de membrana para gaming.

No quiero terminar sin hacer una referencia al sistema de iluminación LED RGB, ya que la solución que integra este modelo es algo particular por lo que os he comentado, y es que se divide en diez zonas en lugar de utilizar una iluminación individualizada por tecla. Esta decisión ha permitido a Corsair mantener un precio ajustado, un buen nivel de prestaciones y una alta calidad de construcción, así que es perfectamente asumible.

Por otro lado, el resultado que ofrece ese sistema de iluminación LED RGB es mucho mejor de lo que podríamos pensar en un primer momento, y para demostrarlo he querido hacer un vídeo donde podréis juzgar por vosotros mismos. Estoy seguro de que solo el ojo más experto sería capaz de identificar que este teclado no cuenta con iluminación LED RGB personalizable por tecla, y como se puede apreciar la calidad de la misma es muy buena, tanto por la separación de colores en zonas como por el brillo y la intensidad del color.

Notas finales: un buen teclado de membrana

El Corsair K55 Core RGB es uno de los mejores teclados gaming de membrana que he probado hasta la fecha, tanto por diseño y estética como por calidad de construcción y prestaciones. Me gusta el acabado que ha adoptado Corsair en este modelo, ya que combina una línea discreta y elegante con el inconfundible «sabor» gaming que le da la iluminación LED RGB.

La experiencia que ofrece es muy buena tanto escribiendo como jugando y presenta una pulsación suave y silenciosa pero limpia y bien definida, lo que nos permite sentir cada tecla y maximiza nuestra eficacia a la hora de escribir y de jugar. En este sentido es necesario recordar también que el Roll Over Anti Ghosting selectivo de 12 teclas marca una diferencia importante, ya que nos permite pulsar hasta 12 teclas de forma simultánea sin problema.

Como no podía ser de otra forma la integración con iCUE es perfecta y esto se traduce en un gran valor en términos de personalización del teclado, tanto a nivel de iluminación como de las funciones que podemos asignar a cada tecla. Muy buen trabajo por parte de Corsair en este sentido con esta aplicación, que además ha mejorado a nivel de optimización y de consumo de recursos.

Haciendo un balance general, y teniendo en cuenta lo que podemos encontrar en el mercado y el precio que tiene el Corsair K55 Core RGB, tengo claro que este teclado ofrece un valor muy interesante, y que es una de las mejores opciones disponibles a día de hoy para aquellos que tienen un presupuesto muy ajustado, pero que aspiran a tener un buen teclado en todos los sentidos, es decir, tanto en diseño como en prestaciones, en estética, en soporte y en integración a nivel de software. Si quieres hacerte con uno aprovecha, que ahora mismo está disponible en oferta en PcComponentes por 47,99 euros.