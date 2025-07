Novedades de GeForce Now, NVIDIA amplía el soporte a Windows 10 y mucho más

NVIDIA nos ha confirmado las novedades que llegarán a GeForce Now durante el mes de agosto, y también los que serán los últimos lanzamientos del mes de julio, al que solo le quedan unas pocas horas.

En total tenemos 12 juegos que llegarán a GeForce Now repartidos en diferentes semanas. Entre los nuevos lanzamientos destacan juegos como Mafia: The Old Country, que es sin duda uno de los lanzamientos más importantes previstos para el mes de agosto. Llegará el día 8, y se podrá jugar desde ese momento en la plataforma de juego en la nube de NVIDIA.

Warhammer 40.000: Dawn of War – Definitive Edition es otro de los lanzamientos más relevantes de agosto, y tampoco podemos olvidarnos de otros juegos que han generado bastante interés, como VOID/BREAKER y Aztecs: The Last Sun.

Novedades de GeForce Now de finales de julio y agosto

Grounded 2 (nuevo en Steam y Xbox, PC Game Pass, 29 de julio).

Achilles: Survivor (nuevo en Steam, 29 de julio).

Frosthaven (nuevo en Steam, 31 de julio).

Dead Take (nuevo en Steam, 31 de julio).

Farming Simulator 25 (nuevo en Xbox, PC Game Pass, 1 de agosto).

High on Life (Xbox, PC Game Pass).

The King Is Watching (Steam).

Ultimate Chicken Horse (Xbox, PC Game Pass).

Mafia: The Old Country (nuevo en Steam, 8 de agosto).

Echoes of the End (nuevo en Steam, 12 de agosto).

Warhammer 40.000: Dawn of War – Definitive Edition (nuevo en Steam, 14 de agosto).

Supraworld (nuevo en Steam, 15 de agosto).

VOID/BREAKER (nuevo en Steam, 20 de agosto).

Aztecs: The Last Sun (nuevo en Steam, 28 de agosto).

Among Us 3D (Steam).

Funko Fusion (Steam).

Field of Glory II: Medieval (Steam).

The Rogue Prince of Persia (nuevo en Ubisoft).

No Sleep for Kaname Date – From AI: THE SOMNIUM FILES (Steam).

Nuevo driver GeForce Game Ready

El nuevo driver que ha lanzado NVIDIA está optimizado para mejorar el rendimiento con los últimos lanzamientos, y también introduce el soporte de DLSS 4 y multigeneración de fotogramas en varios juegos importantes, entre los que podemos destacar sin duda Clair Obscur: Expedition 33, Dead Take y Rune Factory: Guardians of Azuma.

Estos son todos los juegos que amplían su compatibilidad con el ecosistema NVIDIA DLSS con este nuevo driver:

Clair Obscur: Expedition 33 es compatible con DLAA, DLSS 4 y multigeneración de fotogramas.

Deadtake es compatible con DLAA, DLSS 4 y multigeneración de fotogramas.

Rune Factory: Guardians of Azuma: es compatible con DLAA, DLSS 4 y multigeneración de fotogramas.

F1 25: EA SPORTS ahora es compatible también con DLAA, DLSS 4 y multigeneración de fotogramas.

7 Days to Die: implementa DLAA y DLSS Super Resolution.

Este nuevo driver está optimizado también para Mafia: The Old Country, y extiende la compatibilidad con G-SYNC a 62 nuevos monitores, que podéis encontrar listados en este enlace.

Buenas noticias para los usuarios de tarjetas gráficas GeForce GTX 10 y anteriores

Si tienes una GeForce GTX 745, GTX 750, GeForce GTX 900 o GeForce GTX 10 y te preocupaba el final del soporte a nivel de drivers tranquilo, porque NVIDIA ha confirmado que todas estas tarjetas gráficas, y también la serie Volta para profesionales, seguirán recibiendo actualizaciones de seguridad trimestrales hasta 2028.

Esto quiere decir que las arquitecturas Maxwell, Pascal y Volta tendrán soporte hasta 2028, lo que las convierte en tres de las generaciones más longevas de la historia de NVIDIA. Una buena noticia para todos los que tengáis una de estas tarjetas gráficas.

NVIDIA no se ha olvidado del fin del soporte de Windows 10, y ha confirmado que ofrecerá un año más (hasta octubre de 2026) de actualizaciones de drivers Game Ready para todas las tarjetas gráficas GeForce RTX 20 y superiores. Otra buena noticia, porque esto quiere decir que si sigues utilizando Windows 10 después del fin del soporte oficial, o si te acoges a la ampliación de soporte de un año, seguirás recibiendo nuevos drivers para tu tarjeta gráfica.