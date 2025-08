Requisitos de Mafia: The Old Country, bastante exigente

2KGames ha compartido los requisitos definitivos de Mafia: The Old Country, y está claro que este juego va a ser muy exigente, aunque también está confirmado que no necesitaremos una tarjeta gráfica con hardware dedicado a acelerar trazado de rayos para poder jugarlo.

Es importante que tengáis claro que estos requisitos no son del todo realistas, porque no parten del rendimiento del juego con resolución nativa, sino que aplican en cada caso un modo de reescalado determinado, así que no se están ejecutando realmente a las resoluciones indicadas.

Por ejemplo, los requisitos mínimos indican que son válidos si utilizamos reescalado en modo equilibrado, y los recomendados indican el uso de rescalado en modo calidad. Lo mismo ocurre con los requisitos «épicos». Esto significa que, para jugar con resolución nativa, deberemos superar los requisitos indicados en cada apartado.

Requisitos de Mafia: The Old Country

Mínimos

Windows 10 como sistema operativo.

CPU Ryzen 7 2700X o Intel Core i7-9700K.

16 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce RTX 2070 o Radeon RX 5700 XT.

SSD y 55 GB de espacio libre.

DirectX 12.

8 GB de memoria gráfica.

Con ese equipo se podrá jugar en 1080p con calidad media y reescalado en modo calidad.

Recomendados

Windows 10 como sistema operativo.

CPU Ryzen 7 5800X o Intel Core i7-12700K.

32 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce RTX 3080 Ti o Radeon RX 6950 XT.

SSD y 55 GB de espacio libre.

DirectX 12.

12 GB de memoria gráfica.

Si cumplimos estos requisitos podremos jugar en 1440p con calidad alta y reescalado en modo calidad.

Épicos

Windows 10 como sistema operativo.

CPU Ryzen 7 9700X o Intel Core i7-14700K.

32 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce RTX 4070 Ti o Radeon RX 9070.

SSD y 55 GB de espacio libre.

DirectX 12.

12 GB de memoria gráfica.

Estos requisitos son para jugar en 4K con calidad épica y reescalado en modo calidad.

La GeForce RTX 4070 Ti solo es un poco más potente que la GeForce RTX 3080 Ti, y la Radeon RX 9070 es bastante más potente que la primera, así que los requisitos no están bien planteados.

El equivalente correcto a la Radeon RX 9070 sería una GeForce RTX 4070 Ti SUPER. Si no cumples con los requisitos tranquilo, porque podrás jugarlo en GeForce Now.

Mafia: The Old Country nos permitirá activar NVIDIA DLSS, AMD FSR e Intel XeSS, tanto reescalado como generación de fotogramas. Esta es una buena noticia, porque un soporte amplio de estas tecnologías permite llegar a más jugadores.

Este juego llegará el 7 de agosto, y ya se puede precomprar en diferentes plataformas.