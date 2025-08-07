ASUS RT-BE58 Go, un router Wi-Fi 7 portátil, compacto y versátil

El ASUS RT-BE58 Go es un router portátil, compacto y liviano que destaca por su versatilidad, ofreciendo conectividad que la firma taiwanesa llama ‘trimodal’ ya que puede usarse en un escritorio de consumo, en una oficina y también en movilidad cuando lo necesites.

Cada uno de estos modos se adapta a la perfección a las necesidades del usuario, sirviendo como dispositivo principal para acceso a Internet o de respaldo para disfrutar de una experiencia en línea rápida, estable y sin interrupciones.

ASUS RT-BE58 Go, conectividad avanzada en cualquier parte

Cuando los puntos de acceso mediante smartphones no son suficientes, los routers ‘para llevar’ son una solución ideal y el ASUS RT-BE58 Go es un buen exponente de lo que el segmento puede ofrecer. Para empezar, tiene unas dimensiones de tan solo 9,9 x 11,2 x 3,6 cm por lo que puede llevarse a cualquier parte en un bolso o mochila. Cuenta con dos antenas para recepción de la señal, que pueden abatirse para facilitar su transporte.

En movimiento, se conecta mediante USB desde un smartphone, pero también puede usarse en modo WISP en redes públicas para crear un punto de acceso privado con seguridad mejorada. El router también se puede usar en casa o en una oficina, conectándose a un módem mediante Ethernet. El dispositivo se alimenta mediante un puerto USB Tipo-C, lo que significa que puede usarse con una batería externa o cargador portátil sin depender de redes de energía fijas.

Soporta la norma Wi-Fi 7 y funciones como MLO y 4K-QAM. Aunque no es compatible con la banda de frecuencia de 6 GHz, las velocidades de transferencia de datos anunciadas son más que sobradas para este tipo de dispositivos: 688 Mbps en la banda de 2,4 GHz y 2.882 Mbps en la de 5 GHz para totalizar un ancho de banda de 3600 Mbps.

Dispone de un puerto WAN con ancho de banda de 2,5 Gbps y también un puerto Ethernet LAN con velocidad de Gigabit, ya que puede usarse como punto de acceso, repetidor o como parte de una red en malla, permitiendo cambiar sin esfuerzo entre diferentes configuraciones de red con un interruptor de función de un solo toque.

El ASUS RT-BE58 Go puede cubrir un área aproximada de 170 metros cuadrados y admite conexiones simultáneas para más de 150 dispositivos. Incluye características integrales de VPN que funcionan con hasta 30 proveedores de servicios (con soporte de VPN de sitio a sitio) y una configuración sencilla para gestionar dispositivos IoT o subredes para invitados. Para usos en ámbitos profesionales, ASUS ofrece protección de seguridad de extremo a extremo 24 horas al día, 7 días a la semana con AiProtection de nivel comercial.

No se ha facilitado precio para este ASUS RT-BE58 Go, ideal para mejorar la conectividad a Internet en movilidad o en cualquier parte.