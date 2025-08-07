El MSI STRIKE PRO es un teclado inalámbrico de gama alta diseñado para jugadores, creadores o cualquier usuario que busque un rendimiento profesional en este tipo de periféricos. Y si no te gusta el ruido, estás de enhorabuena porque promete un funcionamiento súper silencioso.

A mucha gente le gusta los teclados ruidosos, especialmente en los modelos mecánicos puros usados para pegarle duro a videojuegos. También los hay híbridos que rebajan el impacto auditivo. Y después llegan modelos como el MSI STRIKE PRO que apuesta por rebajar la sonoridad al máximo.

MSI STRIKE PRO: rendimiento y silencio

Para ello incluye teclas Kailh Midnight Pro Silent, interruptores táctiles que amortiguan el sonido del clic al máximo sin perder esa sensación de toque que tanto nos gusta. Estos interruptores tienen una vida útil de 70 millones de pulsaciones y cuentan con una carcasa resistente al polvo para una mayor durabilidad.

Para ayudar a rebajar aún más la emisión de sonido, MSI ha incorporado a este teclado una estructura multicapa de amortiguación del mismo. Incluye juntas internas y almohadillas silenciadoras integradas en el chasis para absorber las vibraciones y eliminar el agudo «ping» característico de otros teclados mecánicos. Destacar que los switches pueden ser intercambiados en caliente por si prefieres el ruido típico o usar otro modelo de interruptor.

En cuanto a la conectividad, el teclado ofrece distintas posibilidades para conectar al PC mediante una conexión inalámbrica de 2,4 GHz de baja latencia, el estándar Bluetooth o una conexión USB-C si prefieres conectarlo por cable. El teclado funciona con una batería de 4200 mAh, que según MSI ofrece hasta 1.500 horas de uso e incluye botones físicos para cambiar rápidamente entre sus diferentes modos de conectividad.

El teclado incluye tres teclas M programables, personalizables mediante software para macros, comandos de disparo rápido o atajos de productividad. Las teclas multimedia dedicadas y una rueda de desplazamiento inteligente permiten un acceso rápido al volumen del sistema, el brillo o la reproducción multimedia.

MSI acompaña con el teclado un reposamuñecas magnético extraíble de espuma viscolástica, diseñado para proporcionar soporte y reducir la tensión durante esas jornadas maratonianas de juego o escritura. También dispone de iluminación RGB por tecla y totalmente personalizable mediante el software MSI Mystic Light o mediante una tecla de hardware dedicada en el teclado que permite a los usuarios cambiar entre los efectos de iluminación sobre la marcha sin usar ninguna aplicación.

El MSI STRIKE PRO Wireless está disponible ya en varias regiones mundiales a través del canal minorista y en el portal web de MSI por un precio de 170 dólares.