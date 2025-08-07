GTA VI no costará 100 euros, y estas son las razones

Algunos analistas creen que GTA VI podría costar 100 euros, pero otros no creen que su precio vaya a superar los 80 euros. Rockstar todavía no ha confirmado nada, pero Rhys Elliott, analista de Alinea Analytics, ha defendido con argumentos muy interesantes por qué cree que este juego no va a tener un precio tan alto.

La primera razón es también una de las más importantes, GTA Online. Este juego será la auténtica máquina de hacer dinero dentro de esta nueva entrega de la franquicia, ya que generará unos ingresos recurrentes a través de los micropagos que muchos jugadores realizarán con cierta frecuencia, como ocurre con la entrega actual.

A Rockstar le interesa colocar el juego lo más rápido posible para conseguir una amplia base de usuarios en el menor tiempo posible. Esta base de usuarios empezará a gastar dinero en esos micropagos, y esto se traducirá en una importante fuente de ingresos que se complementará con el total de juegos vendidos desde su lanzamiento.

Otra razón importante es que Rockstar tiene que animar a los jugadores de GTA V a pasarse a GTA VI, y lanzar este juego con un precio de 100 euros podría actuar como freno para muchos jugadores, que preferirán seguir un tiempo disfrutando de sus logros en GTA V y esperar a que la nueva entrega baje de precio.

Por último, no debemos olvidar que si Rockstar quiere cobrar 100 euros o más por GTA VI la forma más inteligente de hacerlo sin que afecte a sus ventases es lanzar una edición especial. Algo tan sencillo como una edición con unos días de acceso anticipado y algunos objetos exclusivos dentro del juego sería más que suficiente para que muchos estén dispuestos a pagar ese extra.

No debemos olvidar que GTA V ha dejado un listón muy alto. Este juego ha vendido 215 millones de juegos desde su lanzamiento, y su versión online es una auténtica máquina de hacer dinero. GTA VI no lo tiene nada fácil para superar esos números, y dado que será el lanzamiento más importante de Rockstar de los próximos años el estudio, y su publicadora, Take-Two, deben tener mucho cuidado con sus movimientos para no generar rechazo entre los jugadores.

El lanzamiento de GTA VI se producirá el 26 de mayo en PS5 y Xbox Series S-X. Más adelante llegará una versión para PC, como ocurrió en su momento con GTA V, pero es muy probable que tengamos que esperar entre seis meses y un año tras el lanzamiento de la versión para consolas. Hace unos meses vimos los posibles requisitos de esa versión para PC, y no ha cambiado nada.