Guía de compras de teclados gaming y recomendaciones

Los teclados gaming han pasado de ser casi una rareza, un producto de nicho dirigido solo a unos pocos a convertirse en un producto de consumo general ampliamente extendido. Esa democratización de los teclados gaming ha sido posible gracias a una importante bajada de los precios, pero también a una mejora notable en los diseños y en las prestaciones que han hecho que, al final, este tipo de periféricos también sean perfectos para trabajar.

No hablo sin motivo, hace ya unos cuantos años decidí lanzarme a la aventura y pasar de un teclado de membrana a uno gaming de tipo mecánico, y la verdad es que ha sido una de las mejores decisiones que he tomado en toda mi vida. Al principio me daba un poco de miedo porque no estaba seguro de si iba a ser una experiencia realmente cómoda, especialmente por los cambios en las sensaciones que transmiten este tipo de teclados, por la altura de las teclas y por el ruido que hacen (normalmente).

A día de hoy tengo claro que no volvería a un teclado de membrana. He tenido la oportunidad de probar nuevos teclados de este tipo tras mi salto a los teclados mecánicos, e incluso he utilizado modelos híbridos, y al final ninguno de ellos ha podido hacer que me olvide de mi clásico teclado gaming mecánico, un periférico que utilizo tanto para jugar como para trabajar.

Lo tengo muy claro, pero en su momento mi situación fue totalmente distinta. No os voy a mentir, tuve muchas dudas a la hora de elegir entre la enorme cantidad de teclados gaming que estaban disponibles en el mercado, y actualmente la situación es todavía más complicada, ya que existen todavía más modelos y hay muchas más marcas ofreciendo soluciones interesantes.

Por ello, he decidido que ya iba siendo hora de dar forma a una guía de compras de teclados gaming, donde veremos qué cosas debemos tener en cuenta a la hora de comprar nuestro nuevo teclado, y también os dejaremos algunas recomendaciones concretas para que tengáis un punto de partida sobre el que empezar a decidir vuestra compra. Para que esta guía sea de utilidad para todos nuestros lectores no nos vamos a limitar a un presupuesto en concreto, sino que vamos a ofreceros diferentes opciones en gamas distintas. Como siempre, si tenéis alguna duda podéis dejarla en los comentarios y os ayudaremos a resolverla.

Teclados gaming: consideraciones previas

Los teclados gaming se dividen en varios grupos en función del tipo de interruptores que utilicen, y también podríamos diferenciarlos por el formato y por el tamaño, ya que al fin y al cabo existen modelos que incluyen una distribución completa, otros que eliminan el pad numérico para reducir el tamaño, y también hay variantes que prescinden de otras teclas, como las de función, y que tienen un tamaño muy compacto. El Corsair K70 RGB TKL Champion Series y el Corsair K65 RGB Mini son dos claros ejemplos.

Por tanto, lo primero que tienes que tener claro antes de empezar a bucear en el mercado de los teclados gaming es qué tamaño o formato se ajusta mejor a tus necesidades. Personalmente, prefiero los modelos estándar, con sus teclas de función y su pad numérico, pero si tienes un escritorio pequeño o simplemente quieres mantener una configuración minimalista no te preocupes, encontrarás modelos adaptados a tus preferencias.

Ten en cuenta que no todos los teclados tienen la misma ergonomía ni el mismo diseño. Tampoco cuentan con la misma cantidad de teclas dedicadas, no tienen una iluminación LED RGB al mismo nivel ni ofrecen el mismo grado de personalización, y muchos vienen sin reposamuñecas. En mi caso, esto último marca una diferencia importante porque paso más horas al día escribiendo que jugando, pero incluso aunque vayáis a utilizar el teclado gaming para jugar principalmente es un accesorio que representa un valor claro.

Una vez que tengas eso claro, lo siguiente que debes valorar es tu presupuesto y tus aspiraciones. Los teclados gaming de membrana siguen teniendo una importante presencia en el mercado, y es algo totalmente normal ya que, al final, no dejan de ser una alternativa económica y silenciosa a los teclados mecánicos, aunque con el paso del tiempo y la importante bajada de precios que han experimentado los teclados mecánicos han perdido interés. Junto a estos, también podemos encontrar otras versiones basadas en interruptores ópticos-mecánicos que, normalmente, se utilizan en modelos de gama alta.

Teclados gaming con interruptores de membrana

Los teclados de membrana utilizan tres membranas plásticas y delgadas, dos con pistas conductoras grabadas en la cara interior y la tercera como capa de separación agujereada en las zonas en las que va cada tecla. Cuando pulsamos una tecla estamos haciendo una presión que llevará a un contacto entre esas membranas, lo que dará como resultado el registro de una pulsación.

Este tipo de teclados se caracterizan por ofrecer una experiencia de escritura que, en general, resulta más suave y silenciosa. Esto tiene importantes implicaciones, ya que tenemos una sensación menos marcada al pulsar una tecla, tanto al oído como al tacto, y puede acabar afectando negativamente a nuestro rendimiento tanto al escribir como al jugar. También pueden generar una mayor fatiga porque, al final, hay que realizar pulsaciones profundas hasta llegar al punto de contacto, ya que de lo contrario la pulsación no quedará registrada.

Por lo general, los teclados gaming de membrana son una opción inferior a los mecánicos no solo por esa falta de retroalimentación con cada pulsación, sino también porque ofrecen una experiencia de uso más lenta, ya que es necesario pulsar cada tecla hasta el fondo o no se registrará debidamente, suelen tener problemas para registrar la pulsación de varias teclas de forma simultánea y su vida útil es mucho menor. Un teclado de membrana también tiene una vida útil inferior a la de un teclado mecánico, ya que ronda entre 5 y 10 millones de pulsaciones, aunque suelen ser mucho más económicos.

Teclados gaming con interruptores mecánicos

Este tipo de teclados son, sin duda, la opción más recomendable para aquellos que quieran dar un auténtico salto cualitativo y disfrutar de sus juegos a otro nivel. Los interruptores mecánicos cuentan con un interruptor individualizado por tecla compuesto por un muelle y dos contactos eléctricos. Cuando se produce una pulsación el interruptor se mueve hacia abajo, y con ello se desplaza una pieza de plástico que ejerce una separación física entre los dos contactos eléctricos, haciendo que estos se junten y que se registre la pulsación. El muelle o resorte es el que hace que la tecla vuelva rápida y fácilmente a su posición original.

Su diseño es totalmente diferente al de los interruptores de membrana, y esto se traduce en unas sensaciones totalmente distintas. Por lo general, los teclados gaming mecánicos ofrecen una pulsación más marcada, intensa y sonora, aunque también existen variantes silenciosas que hacen su trabajo bastante bien. No es necesario pulsarlos hasta el final para alcanzar el punto de actuación, lo que se traduce en una respuesta y una experiencia de uso más ágil que puede marcar una diferencia considerable en juegos. También pueden registrar sin problemas múltiples pulsaciones de forma simultánea, y tienen una vida útil mucho mayor, ya que rondan los 50 millones de pulsaciones, aunque algunos modelos pueden superar esa cifra.

Los teclados mecánicos son, sin duda, la mejor opción para gaming. Podemos argumentar que los teclados de membrana son más baratos, que son silenciosos, que pueden integrarse en diseños casi totalmente planos y muy compactos y que ofrecen una experiencia aceptable para lo que cuestan, pero la verdad es que con el tiempo esos argumentos han dejado de tener sentido. Hoy en día podemos encontrar teclados mecánicos a precios muy bajos, existen interruptores mecánicos silenciosos y también podemos encontrar modelos compactos y versiones con teclas de perfil bajo.

Teclados gaming híbridos: ópticos-mecánicos y membrana-mecánicos.

Los interruptores óptico-mecánicos son una alternativa superior a los clásicos interruptores mecánicos. Su base es muy parecida, pero utilizan un sensor láser para identificar las pulsaciones en lugar de los contactos metálicos presentes en los interruptores mecánicos. Esto aumenta su precisión y su vida útil, ya que pueden alcanzar los 150 millones de pulsaciones, tienen un punto de activación de apenas un milímetro y el retraso que producen por rebote es mínimo, ya que el restablecimiento de la tecla tiene lugar en solo 0,5 milisegundos.

También podemos encontrar teclados híbridos que utilizan interruptores que combinan elementos mecánicos y de membrana. Este tipo de teclados gaming parte de la misma idea que tenemos en el interruptor mecánico, es decir, de un interruptor individualizado por tecla y dos contactos eléctricos que, cuando entran en contacto, registran la pulsación. Sin embargo, en la base no encontramos un muelle, sino una terminación de caucho flexible, que lo que genera una experiencia de uso a medio camino entre un teclado de membrana y uno mecánico. Podríamos decir que intentan unir lo mejor de los dos mundos, pero la verdad es que no lo hacen del todo bien, y al mismo tiempo mantienen los aspectos negativos de los teclados de membrana.

De ambos tipos de interruptores, el único que puedo dar fe de que realmente merece la pena es el óptico-mecánico. Hace poco tuve la oportunidad de probar una de las mejores implementaciones que se ha hecho hasta el momento de este tipo de interruptores en el Corsair K100 RGB, y la verdad es que me dejó un buen sabor de boca. Estos teclados tienen un precio muy elevado, pero lo compensan ofreciendo una experiencia de uso sobresaliente y una larguísima vida útil. Al final, son una inversión que podremos amortizar sin problema.

Tipos de interruptores: una guía rápida para que sepas cuál elegir

Dentro de la categoría de teclados gaming mecánicos existen una amplia variedad de interruptores distintos. Estos se identifican en función del color que tienen asignado, y se diferencian en aspectos tan importantes como el recorrido, la fuerza de actuación, el ruido que producen y las sensaciones que transmiten por pulsación.

Como habréis podido imaginar por lo que hemos dicho anteriormente, elegir el tipo de interruptor que tendrá nuestro teclado mecánico es una de las decisiones más importantes que tendremos que tomar, ya que de ello dependerá, al final, la experiencia de uso que tendremos. Si elegimos uno que no se adapta realmente a nuestras preferencias puede que nunca lleguemos a estar satisfechos con él, y que acabemos contando los días que nos quedan para poder volver a cambiarlo.

Por ello, a continuación vamos a compartir con vosotros un desglose claro y sencillo con los tipos de interruptores que se utilizan a día de hoy en teclados gaming mecánicos, y veremos los conceptos más importantes que definen a cada uno de ellos. Esto os ayudará a tener toda la información que necesitáis para acertar en la compra de vuestro próximo teclado.

Interruptores mecánicos lineales: estos destacan por ofrecer una experiencia de escritura muy rápida y ágil, transmiten una sensación suave y consistente, y no son demasiado ruidosos.

estos destacan por ofrecer una experiencia de escritura muy rápida y ágil, transmiten una sensación suave y consistente, y no son demasiado ruidosos. Interruptores táctiles: se diferencian de los anteriores porque producen un pequeño salto con cada pulsación y son algo más ruidosos.

se diferencian de los anteriores porque producen un pequeño salto con cada pulsación y son algo más ruidosos. Interruptores de tipo «clicky»: tienen en común con los anteriores ese salto en la pulsación que se produce con cada pulsación, pero son bastante más ruidosos, lo que los hace poco recomendables como opción para trabajar y jugar.

Ya sabemos qué tipo de interruptores existen dentro de lo que podemos considerar como el nivel base, ya que estos posteriormente se subdividen en colores que sirven para diferenciar sus características clave. Antes de ver las particularidades de cada uno de esos colores debemos tener claro qué es lo que significan:

Punto de actuación: es el recorrido que debemos hacer hasta que se registra la pulsación. Por ejemplo, una tecla puede tener un recorrido de 4 mm en total, pero registrar la pulsación a partir de los 2 mm.

es el recorrido que debemos hacer hasta que se registra la pulsación. Por ejemplo, una tecla puede tener un recorrido de 4 mm en total, pero registrar la pulsación a partir de los 2 mm. Recorrido de la tecla: es la distancia máxima que puede recorrer una tecla durante una pulsación. Siguiendo con el ejemplo anterior serían esos 4 mm totales.

es la distancia máxima que puede recorrer una tecla durante una pulsación. Siguiendo con el ejemplo anterior serían esos 4 mm totales. Fuerza de actuación: esto refleja la fuerza que es necesaria para que produzca una pulsación. A mayor fuerza requerida, mayor dureza, y a la inversa.

esto refleja la fuerza que es necesaria para que produzca una pulsación. A mayor fuerza requerida, mayor dureza, y a la inversa. Tiempo de respuesta: es el lapso de tiempo que pasa desde que realizamos una pulsación hasta que el teclado responde a ella. Cuanto menor sea, más rápidas serán nuestras interacciones con el teclado.

es el lapso de tiempo que pasa desde que realizamos una pulsación hasta que el teclado responde a ella. Cuanto menor sea, más rápidas serán nuestras interacciones con el teclado. Tiempo de restablecimiento: este es el tiempo que tiene que pasar desde que hacemos una pulsación hasta que dicha tecla vuelve a poder efectuar una nueva pulsación. Se mide en Hz.

A continuación vamos a repasar los interruptores mecánicos más utilizados y sus características diferenciadoras. Tened en cuenta que existen algunos interruptores específicos de ciertos fabricantes, y que al ser menos comunes y limitarse a marcas concretas los vamos a obviar por completo. Con todo, si tenéis cualquier duda podéis dejarla en los comentarios como ya os he dicho al principio de esta guía. Este tipo de interruptores tienen una vida útil de entre 50 y 100 millones de pulsaciones.

Interruptores Red (color rojo)

Tipo de interruptor lineal. Son mis favoritos.

Sirven para trabajar y para jugar, aunque no todo el mundo se adapta bien a su suavidad de pulsación y a su punto de actuación de 2 mm.

Fuerza de actuación: 45g.

Punto de actuación: 2 mm.

Recorrido de la tecla: 4 mm.

Ruido: medio-alto.

Existe una versión de perfil bajo con un recorrido total de 3,2 mm y un punto de actuación de 1,2 mm.

Interruptores Red (silenciosos)

Tipo de interruptor lineal.

Son más recomendables para jugar, porque reducen el punto de actuación y el recorrido.

Fuerza de actuación: 45g.

Punto de actuación: 1,9 mm.

Recorrido de la tecla: 3,7 mm.

Ruido: bajo.

Interruptores Speed Silver (plata)

Tipo de interruptor lineal.

Ideales para jugar por su bajo punto de actuación.

Fuerza de actuación: 45g.

Punto de actuación: 1,2 mm.

Recorrido de la tecla: 3,4 mm.

Ruido: medio-alto.

Existe una versión de perfil bajo con un recorrido total de 3,2 mm y un punto de actuación de 1 mm.

Interruptores Clear (blanco)

Tipo de interruptor táctil.

Está «hermanado» con los interruptores Brown, son mejores para escribir que para jugar por la fuerza de actuación que requieren.

Fuerza de actuación: 65g.

Punto de actuación: 2 mm.

Recorrido de la tecla: 4 mm.

Ruido: medio-alto.

Interruptores Black (negro)

Tipo de interruptor lineal.

Buena opción para escribir y jugar. Su mayor fuerza de actuación hace que sean menos propensos a registrar pulsaciones dobles.

Fuerza de actuación: 60g.

Punto de actuación: 2 mm.

Recorrido de la tecla: 4 mm.

Ruido: medio-alto.

Interruptores Black (silent)

Tipo de interruptor lineal.

Buena opción para escribir y jugar. Su mayor fuerza de actuación hace que sean menos propensos a registrar pulsaciones dobles.

Fuerza de actuación: 60g.

Punto de actuación: 1,9 mm.

Recorrido de la tecla: 3,7 mm.

Ruido: bajo.

Interruptores Brown (marrón)

Tipo de interruptor táctil.

Después de los Red, estos son los que más me gustan. Muy buena opción para escribir y jugar.

Fuerza de actuación: 55g.

Punto de actuación: 2 mm.

Recorrido de la tecla: 4 mm.

Ruido: medio-alto.

Interruptores Blue (azul)

Tipo de interruptor «clicky».

Muy ruidoso, da lo mejor de sí en juegos.

Fuerza de actuación: 60g.

Punto de actuación: 2,2 mm.

Recorrido de la tecla: 4 mm.

Ruido: alto.

Interruptores Grey (gris)

Tipo de interruptor táctil.

Ruidoso, tiene una fuerza de actuación muy alta, así que no es recomendable para escribir.

Fuerza de actuación: 80g.

Punto de actuación: 2 mm.

Recorrido de la tecla: 4 mm.

Ruido: alto.

Interruptores Green (verde)

Tipo de interruptor «clicky».

Ruidoso, y como el anterior tiene una fuerza de actuación muy alta, así que no es recomendable para escribir.

Fuerza de actuación: 80g.

Punto de actuación: 2,2 mm.

Recorrido de la tecla: 4 mm.

Ruido: alto.

¿Qué teclado gaming debería elegir? Conclusiones y recomendaciones

Con toda la información que os hemos dado lo tenéis bastante fácil para elegir qué modelo, de entre todos los teclados gaming disponibles, se ajusta mejor a vuestras necesidades. Así, por ejemplo, si buscáis un modelo equilibrado que os permita jugar y escribir lo ideal sería optar por uno que utilice interruptores Red si preferís una pulsación más blanda y suave, o interruptores Black o Brown si preferís una pulsación más dura y marcada.

Por contra, si lo que queréis es un teclado para gaming que se centre en ofrecer la respuesta más rápida y que ofrezca una pulsación muy suave y blanda, los interruptores Speed Silver son una buena opción, pero la mejor alternativa serían los interruptores óptico-mecánicos que ha utilizado Corsair en el K100 RGB, ya que son de tipo lineal, tienen una fuerza y un punto de actuación de 45g y 1 mm, respectivamente, y un recorrido total de solo 3,2 mm. En caso de que queráis una pulsación muy intensa, ruidosa y dura los interruptores Grey y Green serán vuestras mejores opciones.

Como prometimos, terminamos esta guía con una serie de recomendaciones concretas de teclados gaming enfocados a cubrir diferentes presupuestos. Incluso si tenéis un presupuesto muy bajo podréis acceder a un teclado mecánico de calidad, así que no os preocupéis, estos periféricos se han democratizado enormemente en los últimos años.

MARS GAMING MKXTKLBES TKL RGB interruptores Blue

Un teclado mecánico muy económico, con distribución en español y reposamuñecas que utiliza interruptores Blue. Está especializado en gaming, y utiliza el formato TKL, lo que significa que viene sin teclado numérico.

Cuenta con iluminación LED RGB personalizable, y ofrece un valor fantástico por lo que cuesta. Está rebajado a 27,99 euros. Podemos comprarlo también con interruptores Red por el mismo precio.

Genesis Thor 400 RGB con interruptores Red

Es un teclado con un valor muy bueno en relación precio-prestaciones, y un diseño minimalista y compacto que desde luego le permite quedar bien en cualquier escritorio.Utiliza interruptores Red, lo que significa que es una opción equilibrada con la que podremos trabajar y jugar sin problemas.

Sus efectos de iluminación y su software dedicado son algo limitados para la franja de precio en la que se integra, pero en general es una opción que vale la pena tener en cuenta ahora que ha bajado a 62,99 euros. Podemos comprarlo también con interruptores Blue, que son mejor opción para juegos, como ya sabemos.

Razer BlackWidow V3 Tenkeyless con interruptores Yellow o Green

Este teclado mecánico utiliza también el formato TKL, pero se sitúa un peldaño por encima del anterior, tanto por calidad de construcción como por integración a nivel de software. Podemos configurarlo con interruptores mecánicos Green o Yellow, ambos exclusivos de Razer. Los primeros son más ruidosos y producen pulsaciones más marcadas, y los segundos son todo lo contrario.

Como no podía ser de otra forma cuenta con iluminación LED RGB se integra en la plataforma Chroma RGB y tiene un precio de 69,99 euros.

Corsair K65 RGB MINI

Si buscas un teclado de tamaño mini pero grande en prestaciones, esta es uno de los mejores teclados gaming de su clase. Tiene una alta calidad de construcción, una iluminación LED RGB de calidad sobresaliente, utiliza interruptores Cherry MX Red y mantiene un alto nivel funcional gracias a su sistema de funciones secundarias por tecla, lo que le permite compensar la supresión de las teclas de función y del pad numérico.

Podemos configurarlo con interruptores Cherry MX Speed si preferimos especializarlo en juegos y prescindir de ese equilibrio que le dan los interruptores Cherry MX Red. Podemos comprarlo por 89,99 euros.

Newskill Gungnyr TKL Pro Ivory

Un teclado óptico-mecánico con interruptores Red, aunque nos permite intercambiarlos fácilmente, lo que representa un importante valor añadido, ya que podremos acceder a una gran variedad de interruptores de la gama Gateron, incluyendo desde los blancos, que tienen una fuerza de actuación de solo 35g y un punto de actuación de 2 mm hasta los amarillos, que mantienen esa fuerza de actuación pero tienen un punto de actuación de 1 mm.

Es uno de los teclados gaming óptico-mecánicos más económicos, y más equilibrados, que podemos comprar a día de hoy. Tiene un precio de 118,99 euros.

ASUS ROG Strix Scope NX Deluxe

Estamos ante n teclado de gama alta que destaca por ofrecer una excelente calidad de construcción, y por su alto nivel de prestaciones. Viene con un reposamuñecas acolchado y terminado en polipiel, tiene una lámina de aluminio en el frontal y utiliza interruptores NX Red, que ofrecen una buena experiencia tanto en juegos como escribiendo, aunque esta versión de los clásicos Red tiene un punto de actuación más bajo (1,8 mm), así que son menos recomendables para escribir, y más para jugar.

Podemos comprarlo por 148,99 euros, un precio muy interesante teniendo en cuenta todo lo que ofrece este teclado.

Corsair K100 RGB

El mejor teclado de gama alta premium que existe a día de hoy. Tiene una calidad de construcción sobresaliente, en la que podemos destacar detalles como el aluminio cepillado del frontal y el reposamuñecas en polipiel acolchado de espuma con efecto memoria, cuenta con una iluminación LED RGB de alta calidad extendida a los laterales y al marco superior, lo que crea un efecto único, y cuenta con interruptores optomecánicos Corsair OPX RGB con una vida útil de 150 millones de pulsaciones.

Tiene un precio elevado, pero lo compensa ofreciendo un valor verdaderamente único, y una vida útil que está fuera del alcance de los teclados gaming mecánicos convencionales. Tened en cuenta que da lo mejor de sí en juegos. Podemos conseguirlo por 252,99 euros.

Nota: Esta selección de teclados gaming contiene algunos enlaces de nuestros afiliados, pero ninguno de los productos incluidos han sido propuestos o recomendados por ellos o sus fabricantes, sino elegidos según nuestro propio criterio.