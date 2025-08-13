Conecta con nosotros

Windows 11 recibe una importante actualización con mejoras muy necesarias

13 agosto, 2025
Windows 11 24H2 actualización

Windows 11 24H2 fue una actualización desastrosa, y un ejemplo de lo mal que está haciendo las cosas Microsoft con las actualizaciones de su conocido sistema operativo. Esta actualización llegó en un estado tan lamentable que incluso tras casi un año desde su lanzamiento, y después de muchos parches, todavía sigue dando problemas de rendimiento y de estabilidad.

Microsoft es consciente de esta realidad, y por ello no tiene más remedio que seguir lanzando parches para corregir el entuerto que formó con Windows 11 24H2. Con la actualización KB5063878 parece que el gigante de Redmond ha conseguido mejoras notables tanto a nivel de rendimiento como de estabilidad, y que ha logrado resolver algunos problemas que estaban pendientes.

La compañía no ha dicho qué era lo que había salido mal para que ocurrieran esos problemas, simplemente se ha limitado a resolverlos con este parche. Lo único que comentó fue que los últimos parches lanzados generaron algunos problemas de estabilidad que hacían que el equipo pudiera llegar a bloquearse y a dejar de funcionar, y que esto ha quedado solucionado.

Recuerdos Microsoft

El parche KB5063878 es una actualización obligatoria que además de resolver diversos problemas también introduce algunas novedades, como la «Recuperación Rápida de la Máquina», que permite recuperar el dispositivo cuando se han producido fallos críticos que hacen que este no arranque, recurriendo para ello a Windows Update, donde el sistema buscará soluciones de forma automática.

Con esta actualización se introducen también mejoras a nivel de interfaz, llega el nuevo pantallazo negro de la muerte, que reduce el tiempo de recuperación del equipo a solo dos segundos, y tenemos nuevas características dentro de Copilot+, como «Recuerdos», que por fin llega a Europa, aunque no se activará por defecto . Si quieres utilizar esta función tendrás que activarla manualmente.

A nivel de seguridad, Microsoft ha confirmado que esta actualización resuelve 107 nuevas vulnerabilidades, y que 12 de ellas tienen la consideración de críticas. Un parche muy importante, sin duda. No es extraño que haya sido marcado por Microsoft como obligatorio.

Si tienes instalado Windows 11 24H2 este parche ya debería aparecerte como disponible en Windows Update. En caso de que no sea así, paciencia, porque será solo cuestión de tiempo hasta que puedas descargarlo e instalarlo. Tiene un peso de 3,05 GB.

Este parche llega en un momento muy importante, porque el final del soporte de Windows 11 23H2 se producirá en noviembre de este año, y muchos usuarios, entre los que me incluyo, no hemos querido dar el salto a la versión 24H2 por los graves problemas que ha tenido desde su lanzamiento. Este parche me da algo más de confianza, y puede que me anime a actualizar.

