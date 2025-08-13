El primer televisor con panel Micro RGB es de Samsung, y cuesta más que un coche

Samsung nos ha sorprendido con la presentación de su primer televisor con pantalla Micro RGB, una tecnología que mantiene la base de la retroiluminación LED, pero que supone un importante avance frente a los paneles Mini LED, que hasta ahora eran los más avanzados que podíamos encontrar en este mercado.

El televisor que ha presentado Samsung es un espectáculo. Tiene un tamaño de 115 pulgadas, y su panel Micro RGB lo convierte en el modelo más avanzado del momento. Como habréis podido imaginar todo esto tiene un precio, y muy alto, ya que según la propia Samsung este televisor costará 29.999 dólares, y no estará disponible hasta finales de año.

Qué es la tecnología Micro RGB y cómo marca la diferencia

En un panel de este tipo se utilizan unidades micro LED RGB (rojos, verdes y azules) con un tamaño de menos de 100 µm (micrómetros, la milésima parte de un milímetro) que son controlados de forma individualizada, y que se integran en un patrón ultrafino en la parte trasera del panel.

Ese control individualizado consigue un resultado mucho más preciso que el de los paneles LED convencionales, ya que cada minúsculo punto de luz es controlado de forma independiente, y esto ayuda a mejorar no solo la calidad de imagen final, sino que también permite superar algunas de las carencias que tienen los sistemas LED y Mini LED, como los destellos (blooming) y las fugas de luz.

En teoría, un panel Micro RGB también es capaz de mejorar el contraste, la reproducción del color y la calidad general de la imagen. En este sentido juega un papel importante la tecnología Precision Color, que mejora la precisión y la viveza del color, y que permite alcanzar una cobertura del 100% del espacio de color BT.2020.

Otra tecnología importante presente en el panel Micro RGB de Samsung es Glare Free, que reduce los reflejos y mejora la experiencia de visualización al reproducir diferentes contenidos incluso en instancias con una alta iluminación ambiental.

Samsung Vision AI y Bixby: inteligencia artificial integrada

El nuevo televisor de la compañía surcoreana cuenta también con una solución de IA integrada para mejorar la calidad de la imagen y del sonido, Vision AI. Esta tecnología realiza un análisis en tiempo real de cada fotograma para determinar si es recomendable aplicar mejoras concretas en la iluminación o el color de la imagen.

Este modelo también cuenta con Bixby, el asistente inteligente de Samsung, que está impulsado por un modelo de IA generativa, lo que nos permite interactuar con él de una forma mucho más natural. Este asistente podrá ofrecernos información adicional sobre contenidos multimedia concretos, y sobre sus actores.

A nivel de software, este televisor se apoyará en Tizen como sistema operativo, y contará con la protección de Samsung Knox. En teoría recibirá actualizaciones durante siete años, algo que francamente me parece poco para un televisor que cuesta más que un coche.