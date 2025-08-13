PS6 podría tener su propio RTX Remix: juegos de PS3 con trazado de rayos

PS6 va a utilizar una GPU basada en la arquitectura RDNA 5. Esta arquitectura le permitirá ofrecer un mayor rendimiento en rasterización, pero la mejora será todavía más grande en trazado de rayos, gracias a las nuevas tecnologías que incorporarán los núcleos de cuarta generación de AMD para acelerar trazado de rayos.

Esto hará que el trazado de rayos sea uno de los puntos más importantes para promocionar y vender PS6, y según un rumor podría ser aprovechado por Sony para lanzar su propio RTX Remix, una plataforma que permitiría remasterizar juegos de PS3 con trazado de rayos completo y añadir otras mejoras gráficas, como nuevas texturas y materiales.

Es una idea interesante, y viendo lo bien que le han ido las cosas a NVIDIA con RTX Remix creo que podría tener mucho valor en una consola como PS6, sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de juegos clásicos de PS3 que podrían beneficiarse del uso de trazado de rayos completo, y lo controlado que podría ser su impacto a nivel de rendimiento.

También tiene sentido, y sería perfectamente viable. Pensad que tanto PS3 como Xbox 360 fueron las generaciones coetáneas a la era de DirectX 9, y que en términos de potencia gráfica PS3 contaba con una GPU cuyo equivalente más cercano era la GeForce 7900 GT. Esto no sería viable en PS5, pero PS6 sí que podría tener la potencia necesaria para hacerlo realidad.

Imaginad lo bien que podría lucir Killzone 3 remasterizado con trazado de rayos completo, lo que podría cambiar The Last of Us con esa tecnología, y las mejoras que podría traer a otros clásicos exclusivos de la consola como Gran Turismo 5, God of War III o Resistance 2, entre muchos otros.

Esta idea ha despertado mucho interés y ha sido recibida de forma muy positiva entre la comunidad, pero de momento solo es eso, una idea interesante que no tiene por qué cumplirse. No obstante Sony podría estar interesada en ella, porque sería una manera muy rentable de volver a monetizar juegos exclusivos de PS3 en PS6, es decir, abriría una nueva vía de ingresos.

No obstante, hay que tener en cuenta que el tema de la compatibilidad de los juegos de PS3 no es algo sencillo debido a la arquitectura de esta consola, y tampoco es algo que Sony se haya tomado demasiado en serio. Quizá esto se deba a que han querido reservar esa compatibilidad para un proyecto de este estilo, es decir, para remasterizar los juegos con trazado de rayos y volver a venderlos en PS6.