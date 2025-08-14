El nuevo LG UltraGear G8 es un monitor para juegos que apuesta por el modo dual como mayor novedad, ofreciendo nativamente distintas resoluciones de pantalla y frecuencias de actualización para adaptarse a las preferencias y necesidades del usuario.

El modo dual es junto a los paneles OLED las dos grandes características que están impulsando los monitores para juegos modernos. La idea es ofrecer un doble modo de uso que en el caso del nuevo monitor de LG se concreta en resoluciones nativas 4K con 180 Hz de tasa de refresco y un segundo con resolución FHD y una tasa de refresco que se eleva a 360 Hz.

De esta manera se cubre el amplio espectro de géneros de juego, los que necesitan mayor velocidad de cuadros como los shooter o multijugador competitivos (tipo Counter-Strike II y Valorant) o los que no requieren tanto y se puede disfrutar de una mayor calidad visual. La selección entre ambos modos se puede realizar fácilmente mediante una opción en el menú OSD del monitor o con un solo clic usando las teclas de acceso directo físicas o los atajos de teclado personalizables si se instala la app LG Switch.

Por lo demás, este LG UltraGear G8 monta un panel IPS de 27 pulgadas de diagonal, cuenta con un brillo máximo de 400 nits, relación de contraste 1000:1 y ofrece una cobertura del calor del 95% en DCI-P3. También dispone de certificación para la norma de alto rango dinámico DisplayHDR 400 y un tiempo de respuesta de 1 ms (GtG), lo que debe garantizar una experiencia visual fluida.

El monitor es compatible con las principales tecnologías de sincronización de imágenes, NVIDIA G-Sync y el AMD FreeSync Premium Pro. Ello debería minimizar los tirones en la pantalla y el retardo de entrada del contenido, aspectos esenciales para juegos competitivos. Otras características para juegos incluidas son el estabilizador de negros integrado, el sincronizador de acción dinámica y la función de cruceta.

En conectividad, dispone de dos puertos de entrada HDMI 2.1 y un Display Port 1.4. También cuenta con un conector de audio de cuatro polos de 3,5 mm, compatible con la norma DTS Headphone:X para audio inmersivo y efectos de sonido mejorados. También dispone de una base que permite ajustes en giro, inclinación, altura o rotación vertical.

El nuevo LG UltraGear G8 se ha lanzado en China y llegará muy pronto al mercado internacional. Su precio de 2999 CNY (unos 417 dólares) es moderado para lo que ofrece, con ese modo dual que es realmente atractivo para muchos usuarios.